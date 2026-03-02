ゴルフ大手ブランド「PXG」の施工実績を持つ株式会社 添 -SOU- 室内ゴルフ・ワンストップサービス「UCHI-GOLF」を個人宅向けに提供開始
株式会社 添-SOU-（以下添-SOU-）は、ゴルフ大手ブランド「PXG（Parsons Xtreme Golf JAPAN）」の日本初旗艦店出店など、全国の様々なインドアゴルフ施設のノウハウを活かし、室内ゴルフ空間をシミュレーション機器の選定から設計・デザイン、施工までワンストップで提供する新サービス「UCHI-GOLF」を、個人宅向けに開始したことをお知らせいたします。
これまで、全国のインドアゴルフ施設や個人宅向け室内ゴルフ施工を約300件以上手がけており、シミュレーション機器や測定機などの選定から設計・デザイン・施工までをワンストップで対応してきました。
こうした豊富な実績と現場で培った知見を体系化し、この度「UCHI-GOLF」としてサービス化いたしました。
「UCHI-GOLF」は、自宅で本格的なゴルフ練習環境を実現したい個人ユーザーに向け、本当に叶えたいゴルフ練習スタイルに合わせた全メーカーからの機器の選定、組み合せ提案、空間設計、デザイン、施工、機器設定までをワンストップで提供するサービスです。
■ PXGの品質基準を、個人宅にも
添-SOU-はこれまで、世界的ゴルフブランドPXGの設計・デザイン・施工を担当するなど、高い精度・安全性・空間品質が求められる現場で実績を重ねてきました。
その経験を活かし、「UCHI-GOLF」では法人施設と同水準の設計、デザイン、施工品質を個人宅向けにも提供いたします。
PXG AOYAMA 内観1
PXG AOYAMA 内観2
■ 「UCHI-GOLF」の特長
1．ゴルフシミュレーターなどの機器選定から施工までワンストップ対応
部屋の広さ（天井高）・使用目的や実現したい練習スタイルに応じて最適なゴルフシミュレーターを選定し、設計・デザインから施工までを添-SOU-がワンストップで対応します。
2．自宅に配慮した安心設計
防音性・安全性・生活動線を考慮し、住宅環境に適した快適な室内ゴルフ空間を実現します。
3．法人・個人問わず対応可能
個人宅リフォーム、新築ゴルフルーム付き戸建て、インドアゴルフ施設、レッスン施設、試打コーナー、パターコーナー、オフィス福利厚生スペースなど、なんでもご相談いただけます。
■ サービス責任者コメント
とにかくゴルフが好きで、20年以上この業界に携わってきました。
年間80ラウンド以上プレーする中で感じてきた「打ちたい！今すぐ！」を、自宅で実現したいという想いから「UCHI-GOLF」を立ち上げました。
■ サービス開始の背景
近年、自宅でゴルフを楽しみながら練習したいというニーズが高まっています。
添-SOU-は、これまで多くの室内ゴルフ空間づくりに携わる中で、
様々なメーカーの特色を把握した上で、本当に実現したい練習環境を一緒に創っていくことで、ゴルフ体験の質をさらに高められると感じてきました。
そこで、これまで培ってきた施工ノウハウや設計力を活かし、
より満足度の高い自宅向け室内ゴルフ空間をお届けするため、「UCHI-GOLF」を開始しました。
■ 今後の展開
今後は、「UCHI-GOLF」の空間づくり事例公開や、
個人宅向けプランの拡充を通じて、
より多くの方に自宅での本格的なゴルフ体験を提供してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社添（SOU）
所在地：愛知県名古屋市守山区
事業内容：内装工事・設備施工・空間プロデュース
URL：https://sou-d.com/
UCHI-GOLF：https://uchi-golf.jp/