ATOM Camクラウド録画サービスが1万契約を突破

アトムテック株式会社

IoT製品を開発・製造販売するアトムテック株式会社のスマートホームカメラATOM Camシリーズ（ATOM Cam / ATOM Cam2 / ATOM Cam Swing）向けに提供するクラウドモーション録画サービス「クラウドモーション検知“無制限” 録画」「クラウドモーション録画Lite」が、昨今の防犯ニーズの高まりを受け、1万契約を突破いたしました。

ATOM Camシリーズは、スマートフォンとWi-Fi環境があれば、専用スマートフォンアプリで簡単に設定・操作ができ、設置場所の映像をどこからでもリアルタイムに見ることができるネットワークカメラです。

ATOM CamATOM Cam 2ATOM Cam Swing

■クラウドモーション録画サービス概要

2種のクラウドモーション録画サービス「クラウドモーション検知“無制限” 録画」及び、

「クラウドモーション録画Lite」では、ATOM Camがモーション（動体）を検知した際に録画を開始し、自動でクラウドサーバーに保存するサービスです。

赤ちゃんやペットの可愛い行動や、介護の見守りや防災・防犯に繋がる映像など様々な活用が可能となっております

クラウドサーバーに保存された録画映像は、14日間クラウドサーバーに保存され専用スマートフォンアプリの「ATOMアプリ」「ATOM V2アプリ」から確認やスマートフォンやPCなどに保存・共有が可能です。

■お得な料金プラン

クラウドモーション録画サービスでは様々なニーズに対応するため、お得な料金プランをご用意しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53266/table/63_1_d93fca6d85846c4938a2f1dd7c406120.jpg?v=202603021251 ]

■1万契約突破記念キャンペーンを同時開催

クラウドモーション録画サービスが1万契約を突破したことを受け、アトムテック株式会社公式Ｘ （https://x.com/ATOMtech_Style）にて、抽選でATOM Camシリーズも含む弊社製品をプレゼントする「祝！クラウド録画1万契約突破キャンペーン」を実施いたします。

●キャンペーン参加方法

１.アトムテック株式会社公式Ｘ（https://x.com/ATOMtech_Style）をフォロー

２.キャンペーンポストのリポストと欲しい景品のアルファベット（A～G）を対象ポストへ返信

キャンペーンの詳細はキャンペーンポストをご確認ください。

【アトムテック株式会社について】

アトムテックは、IoT・スマートホーム製品によって快適で豊かな社会を作るという理念のもと、

2019年8月に設立されたベンチャーです。最新技術を搭載した高機能製品の開発力と、高品質を保持しての低コスト調達ノウハウを確立し、競争力の高い特色ある製品群を生活者に提供しています。

2020年の発売当初から多くの支持を集めた主力製品のスマートホームカメラ「ATOM Cam」シリーズは2025年12月で33万契約以上の稼働数となっています。2022年5月には企業向けIoTプラットフォーム事業大手の株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 玉川憲）と資本業務提携を締結し、事業用途市場に進出。

これまでに、スマートホームセンサー「ATOM Sensor V2」や、紛失防止スマートタグ

「ATOM Smart Tag」をリリースするほか、2024年5月にはフル電動サイクル「ATOM Full eBike」、および太陽光発電パネル「ATOM Portable Solar Panel」の販売を相次いで開始し、製品ジャンルの拡大を継続。同年6月にはATOM Camシリーズに、家庭用ネットワークカメラで初めてGPTによる生成AIを搭載した「ATOM Cam GPT」を追加し話題を呼びました。

今後もユーザーニーズを先取りする製品を開発し、ソフトウエア技術を活かして継続進化させていくことにより、IoT世界の普及発展に努めていきます。また次のトレンドを見据え幅広い分野で新たな製品の開発販売に取り組んでいきます。

＜会社概要＞

●会社名：アトムテック株式会社（ATOM tech Inc.）https://www.atomtech.co.jp/

●所在地：神奈川県横浜市西区高島2丁目11-2 スカイメナー横浜422

●代表者：代表取締役 青山 純（あおやま じゅん）

●設立：2019年8月

●資本金：1億3,126万円

●事業内容：IoT製品の開発・製造委託・販売

【本件に関するお問合せ先】

アトムテック株式会社

e-mail：pr@atomtech.co.jp