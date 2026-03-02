音楽座ミュージカル「リトルプリンス」イヤー 大千秋楽公演

株式会社ヒューマンデザイン

舞台芸術創造事業、人財開発研修事業を行う株式会社ヒューマンデザイン（本社：東京都千代田区六番町、代表取締役：相川タロー、以下ヒューマンデザイン）は、2026年2月28日（土）、静岡県三島市民文化会館ゆうゆうホール 大ホールにて、「リトルプリンス」イヤーの大千秋楽公演を迎えました。

「リトルプリンス」の原作、『星の王子さま』は、アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリによる名作として、世界中で愛読されている作品です。"肝心なことは目には見えない"というキツネの象徴的な言葉に代表されるように、人と人とのつながりや目に見えない大切なものを問いかける物語は、音楽座ミュージカルが作品づくりの中で大切にしてきた「喪失と再生」というテーマとも深く重なっています。本作は、その親和性の高さから、改めて今の時代に届けたい一作として上演されました。また、全国公演・学校巡回公演・YouTube無料映像公開を通じて、舞台芸術との出会いを世代と地域を越えて広げることを目指した一年間の取り組みの集大成となりました。

■全国公演・学校巡回公演を通じて地域と次世代へ広がる舞台芸術

本作は、2025年5月24日（土）町田市民ホールでの初日公演を皮切りに、町田市主催によるバリアフリー公演も実施。その後、東京（草月ホール、IMM THEATER）、大阪（梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）、名古屋（Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール）、広島（はつかいち文化ホール ウッドワンさくらぴあ 大ホール）、愛知県幸田町（幸田町民会館さくらホール）、静岡県三島市（三島市民文化会館ゆうゆうホール 大ホール）と、全国6都市で公演を重ねてきました。

また、各地の中学・高等学校における芸術鑑賞会として、さらに文化庁「舞台芸術等総合支援事業（学校巡回公演）」として小中学校の体育館でも上演し、全国41校（42ステージ）で学校公演を実施しました。主催・共催公演に加え、公的な枠組みを通じて全国各地へ届けられたことで、地域や環境による文化体験の格差を超え、より多くの方が舞台芸術に触れる機会となりました。

文化庁「舞台芸術等総合支援事業（学校巡回公演）」として実施した学校公演の様子■YouTubeでの全編無料公開により世界へ発信

公演期間中の2025年12月には、YouTubeにて舞台映像全編を48時間限定で無料公開。日本国内にとどまらず、世界中の人々に作品を観ていただける機会となり、「リトルプリンス」イヤーの取り組みをさらに広げる試みとなりました。

■二人の王子

今作では、森彩香（2016年入団）と山西菜音（2021年入団）の全く異なる個性を持つ二人が、王子役を通して作品に多様な表情をもたらしました。森彩香は入団1年目で本役を演じてから丸10年を迎え、本作はその節目となる舞台となりました。一方、山西菜音は今作で初主演を務め、新たな王子像を舞台上に示しました。

王子役キャスト コメント

森 彩香

「一年間リトプリやるの？！」と、動揺を隠せないままスタートしましたが、一年間文字通り駆け抜けてまいりました。劇場へお運びくださった皆さまにカンパニー一同心から感謝しています。この作品へ新たな形で臨むことは、私にとって生きることへの挑戦そのものでした。少しでもいいなと共鳴してくださるなら、それはきっと皆さま自身が"今"という瞬間を懸命に生きてるからだと思います。また必ず、劇場でお会いしましょう。お待ちしています！

山西菜音

リトルプリンスイヤーもついに幕を閉じました。王子さまと共に歩んだ一年。悲しみも喜びも悔しさも、すべてが宝物です。応援してくださった皆さまに心から感謝しています。音楽座ミュージカルも、そして私自身もここからさらに成長しつづけます。2026年、私たちの新たな挑戦をぜひ劇場で見届けていただけたら嬉しいです。

■第1回 Musical Awards TOKYO 2026 主演俳優賞に王子役・山西菜音がノミネート

第1回「Musical Awards TOKYO 2026」において、本作で初主演を務めた王子役・山西菜音が主演俳優賞にノミネートされました。受賞には至りませんでしたが、オリジナルミュージカルの主演として一年間作品を牽引した挑戦が評価されたものと受け止めています。日頃よりご支援くださっている皆さまに、心より御礼申し上げます。

■次回作「マドモアゼル・モーツァルト」へ

音楽座ミュージカルは、「リトルプリンス」イヤーを経て、次回作「マドモアゼル・モーツァルト」へ向けてすでに始動しています。今後も舞台芸術を通じて、人と人が出会い、想いを共有する場を創り続けてまいります。