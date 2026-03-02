【パペットスンスン】素材感にこだわった「ランチバッグ」やユニークな「ダイカット絆創膏」がスケーターから新登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 絶大な人気を誇るキャラクター「パペットスンスン」をデザインした新商品を2026年1月から順次発売いたしました。

「スンスン」たちの可愛らしさをそのまま日常雑貨に落とし込みました。

素材感にこだわったランチバッグや、使うのがもったいなくなるほど可愛い絆創膏が、ふとした瞬間に笑顔と癒やしを届けます。

■商品特徴

キャラクターの魅力を最大限に引き出しつつ、実用性にもこだわったラインナップです。

1. 気分に合わせて選べる素材感のランチバッグ

毎日のランチタイムを彩るバッグは、好みに合わせて選べる2種類の素材をご用意しました。

「キルティング生地ランチバッグ」は、鮮やかなブルーの生地に「S」の字のステッチを施し、中央に「スンスン」のワッペンをあしらったポップなデザインです。

一方、「コーデュロイ生地ランチバッグ」は、落ち着いたグレーの生地に「スンスン」の顔が刺繍されています。

どちらもマチが広く、お弁当箱や水筒をすっきりと収納できます。

2. 荷物が多い日に活躍する大容量バッグ

「レジャーシート生地バッグL」は、水や汚れに強い丈夫な素材を使用しています。

「スンスン」たちと一緒に、クロワッサンやドーナツ、ブロッコリーなどの食べ物が散りばめられた賑やかなデザインです。

大容量サイズのため、週末のまとめ買いやランドリーバッグ、アウトドアの荷物入れとして、ライフスタイルの様々なシーンで活躍します。

3. 笑顔になれる絆創膏

怪我をして落ち込んでしまった気分を少しだけ軽くしてくれるのが「ダイカット救急ばんそうこう」です。

一般的な長方形ではなく、キャラクターの形に切り抜かれたダイカット形状を採用しました。

「スンスン」をはじめ、仲間の「ノンノン」「ゾンゾン」たちが、傷口を優しく守ってくれます。

傷口につきにくい特殊ネットを使用しているため、剥がす時の痛みも少なく、安心してお使いいただけます。

■商品詳細

パペットスンスン キルティング生地ランチバッグ

2,200円（税込）

サイズ：約300×180×120mm

パペットスンスン コーデュロイ生地ランチバッグ

2,200円（税込）

サイズ：約300×180×120mm

パペットスンスン レジャーシート生地バッグL

2,035円（税込）

サイズ：約510×390×200mm

パペットスンスン ダイカット救急ばんそうこう 20枚入り

748円（税込）

内容量：20枚入り（4柄×5枚）

サイズ：約40×40mm（柄により異なります）

「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」の顔や、みんなで手を挙げているポーズなど、全4柄が入った絆創膏セットです。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の生活雑貨店、量販店等

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021