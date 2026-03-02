【特集：「ゴーストバスターズ」一挙放送！】『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』の放送を記念して3月14日(土) よりムービープラスにて「ゴーストバスターズ」全シリーズを特集放送

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』の放送を記念して、3月14日(土)より【特集：「ゴーストバスターズ」一挙放送！】をお届けいたします。

さらに、「ゴーストバスターズ」シリーズ作品を見て当てようプレゼントキャンペーンも実施いたします。

3月14日(土)・15日(日)・17日(火) の「ゴーストバスターズ」シリーズ放送直後に発表されるキーワードをチェックして応募すると、抽選で世界のグルメが当たるプレゼントキャンペーンです。詳細はウェブサイト【https://www.discoveryjapan.jp/campaign/ghostbusterscp2026/(https://www.discoveryjapan.jp/campaign/ghostbusterscp2026/)】にてご案内いたします。お楽しみに！

＜特集：「ゴーストバスターズ」一挙放送！ ラインナップ＞

『ゴーストバスターズ（1984年）』 3月14日(土) 12：00～ほか

(C) 1984 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ビル・マーレイ、ダン・エイクロイドの豪華共演で贈る大ヒットＳＦコメディ。３人の幽霊退治屋がニューヨークの幽霊を一掃する！ ピーター、レイモンド、イゴンの科学者３人組は幽霊撃退部隊“ゴーストバスターズ”を結成。彼らの活躍が一躍注目を集める頃、ＮＹでは門の神と鍵の神が出会おうとしていた。２つの神が結合すると世界は悪魔に支配されてしまう。さらにゴースト貯蔵庫から無数のオバケが解放され、街は大混乱に陥る。

監督：アイヴァン・ライトマン

出演：ビル・マーレイ／ダン・エイクロイド／ハロルド・ライミス／シガニー・ウィーバー

(1984年：アメリカ)

『ゴーストバスターズ２』 3月14日(土) 14：00～ほか

(C) 1989 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

営業停止処分をうけていたゴーストバスターズが５年ぶりに再結成。ＮＹに現われた幽霊退治に挑む大人気シリーズ第２弾。 ゴーストバスターズが解散して５年。ディナの息子を乗せた乳母車が突然動き出す事件が起きる。真相解明のため、元ゴーストバスターズのイゴンに調査を依頼。やがて彼らは、今は廃止された旧ＮＹ地下鉄に、スライム化した霊体が流れているのを発見する。収集したスライムからゴーストが現われ・・・。

監督：アイヴァン・ライトマン

出演：ビル・マーレイ／ダン・エイクロイド／ハロルド・ライミス

(1989年：アメリカ)

『ゴーストバスターズ（2016年）』 3月14日(土) 16：30～ほか

(C) 2016 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

80年代の大ヒットＳＦコメディを、主人公たちを女性に置き換えてリブート。幽霊退治会社ゴーストバスターズＶＳゴーストたちの戦いが最新映像で描かれる。 ＮＹ。コロンビア大学で心霊現象を科学的に研究する物理学者のエリンは、成り行きで友人のアビーと共にゴースト調査を行ったせいで、一方的に大学をクビになってしまう。彼女たちは自らの知識と技術を活かすため、“幽霊退治”を行う会社「ゴーストバスターズ」を起業する。

監督：ポール・フェイグ

出演：メリッサ・マッカーシー／クリステン・ウィグ／ケイト・マッキノン

(2016年：アメリカ)

『ゴーストバスターズ／アフターライフ』 3月14日(土) 18：45～ほか

(C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. and BRON Creative USA, Corp. All Rights Reserved. "GHOSTBUSTERS" and "GHOST DESIGN" are trademarks of Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

封印を解かれたゴーストたちの復讐劇が始まる！１９８０年代を代表する大ヒット映画「ゴーストバスターズ」シリーズの続編。新世代の《ゴーストバスターズ》が緊急出動！ ３０年に渡り原因不明の地震が頻発している田舎町。母や兄と共にこの街に引っ越してきたフィービーは、祖父が遺した古びた屋敷でハイテク装備の数々とゴーストを捕獲するための装置・プロトンパックを見つける。祖父はかつてゴーストだらけのＮＹを救った“ゴーストバスターズ”の一員だったのだ。

監督：ジェイソン・ライトマン

出演：マッケナ・グレイス／ポール・ラッド／フィン・ウルフハード

(2021年：アメリカ)

『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』 3月14日(土) 21：00～ほか

(C) 2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.

真夏を凍らせる史上最強ゴーストが襲来！初代ゴーストバスターズも参戦し、前代未聞のゴースト退治を描くＳＦアクション・コメディ第５作。 真夏のＮＹ。謎の男が街のオカルト鑑定店へある骨董品を持ち込む。“ゴーストバスターズ”として活動するスペングラー家は、その中に全てを一瞬で凍らせる最強ゴースト〈ガラッカ〉が封印されていることを突き止めた。だが手下のゴーストたちの策略でガラッカが封印から解き放たれてしまう。

監督：ギル・キーナン

出演：ポール・ラッド／キャリー・クーン／フィン・ウルフハード

(2024年：アメリカ)

■ムービープラス

今年開局37年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

＜ムービープラス公式Webサイト＞https://www.discoveryjapan.jp/movieplus/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。