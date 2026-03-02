田植えイベント開催のお知らせ SDGs実践！ぞうさんのうんち堆肥を活用した循環型田んぼプロジェクト｜市原ぞうの国 × 星野農園高滝湖 × スースー・アグリ × 高滝湖グランピングリゾート

株式会社 HAMIRU

株式会社HAMIRU （所在地：千葉県市川市 代表：熊崎愛瑠海 以下「HAMIRU」)が運営する高滝湖グランピングリゾートは、2026年5月24日（日）に「田植えイベント」を開催いたします。

象の堆肥で育てる、循環型農業体験

本イベントでは、市原ぞうの国で排出される象の糞を堆肥化し、その有機肥料を使用した田植え体験を実施。

廃棄物削減と土壌改良を両立させる取り組みを、実際の農作業体験を通じて学ぶことができます。

“いのちを育てる体験”をテーマに、地域資源を循環させるサステナブルな農業モデルを実践します。

イベント概要

開催日：2026年5月24日（日）

開催場所：千葉県市原市 高滝地区 田んぼエリア

予約サイト：https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000222348/activity_plan/



１.ランチ付き田植え体験プラン

料金：ご宿泊者様・ぞうの国会員様

大人（中学生以上）：2,500円 ※お土産付き

子供（小学生）：1,500円

子供（幼児）：無料

一般のお客様

大人（中学生以上）：3,000円 ※お土産付き

子供（小学生）：2,000円

子供（幼児）：無料

２.ぞうさんにおにぎりをあげようプラン

料金：ぞうの国会員様

大人（中学生以上）：2,500円 ※お土産付き

子供（小学生）：1,500円

子供（幼児）：無料

ご宿泊者様

大人（中学生以上）：4,700円 ※お土産・ぞうの国入園券付き

子供（小学生）：2,300円 ※ぞうの国入園券付き

子供（3歳以上）：800円 ※ぞうの国入園券付き

子供（幼児）：無料

一般のお客様

大人（中学生以上）：5,200円 ※お土産・ぞうの国入園券付き

子供（小学生）：2,800円 ※ぞうの国入園券付き

子供（3歳以上）：800円 ※ぞうの国入園券付き

子供（幼児）：無料

イベントスケジュール

10:45 受付

11:00 田植えスタート

12:00 ランチ

13:30 市原ぞうの国 案内

14:00 市原ぞうの国 ショー鑑賞

15:00 市原ぞうの国「おにぎりをあげよう」体験

高滝地区は、豊かな自然と農業文化が残るエリアです。

私たちは宿泊施設として滞在体験を提供するだけでなく、「地域とともに未来を育てる」場を創ることを目指しています。

子どもたちが土に触れ、食の原点を知り、環境と向き合うきっかけとなる体験を今後も継続してまいります。

秋には本田植え体験で育てた稲の「収穫体験（稲刈りイベント）」を開催予定。

将来的には、収穫したお米を宿泊者向けの食事プランに活用するなど、“体験から食卓へ”つながるプロジェクトへ発展させていきます。

市原ぞうの国について

千葉県を代表する観光スポットの一つ、市原市のシンボル的な存在でもある『市原ぞうの国』は「人と動物の共生」をテーマにした体験型の動物園です。東京ドーム1個がすっぽり入る約3.5ヘクタールの広大な敷地には、国内飼育数最多数となる9頭のゾウとカピバラやカバ等約70種類の動物たちが自由に暮らしています。一歩足を踏み入れると動物たちと間近で触れ合え、園内で販売されているおやつをあげることも可能です。 ゾウたちが一堂に会して行う「ぞうさんのパフォーマンスタイム」に、ゾウに直接あげることができる「ぞうさんのおやつタイム」のほか、季節のイベントなども行われており、年間通して見どころが盛りだくさん。フードコートにレストラン、ギフトショップとお食事やお買い物を楽しめる施設も充実しています。

【施設概要】

施設名：市原ぞうの国

所在地：千葉県市原市山小川937

アクセス：圏央道「市原鶴舞IC」より約5分

URL：https://zounokuni.com/

星野農園高滝湖について

星野農園高滝湖は、市原市加茂地区の高滝湖周辺で土と地域を耕している会社です。特に、農業と観光で過疎地域（加茂地区）の活性化に取り組み、次世代が受け継いでくれる魅力ある事業の仕組み作りに日々奮闘しています。農業は、米作りをベースに地域課題解決（高齢化、後継者不足、耕作放棄地）に取り組んでいます。観光は、くぬぎの憩いの森の魅力を生かし、キャンプ、BBQ場、カフェ、テレワーク（Wi-Fi完備）エリアとして活用しています。隣接したブルーベリー畑（6月）とさつまいも畑（10月）では収穫体験が楽しめるほか、貸農園では本格的な農業に触れることもできます。

【施設概要】

施設名：星野農園高滝湖

所在地：千葉県市原市大和田 27

アクセス：市原鶴舞ICから車で5分。小湊鉄道の高滝駅から徒歩約24分。

URL：https://www.hoshinofarm.net/

■ 株式会社スースー・アグリについて

2022年2月よりSDGs未来都市である千葉県市原市・高滝地区外部田にて農業事業を開始しました。

市原ぞうの国のぞうの堆肥を活用し、土壌改良から取り組むことで、環境に配慮した循環型農業を実践。タイ野菜の栽培から加工まで一貫して行い、“農と食をつなぐ”新たな地域モデルの構築を目指しています。

また、市原ぞうの国、千葉県内の生産者、地域住民の皆さまと連携しながら、農業とタイ料理を通じて地域を盛り上げる取り組みを推進。「ワイワイガヤガヤ市原」を合言葉に、持続可能で活気ある地域づくりに貢献しています。

URL：https://www.sscy.co.jp/

高滝湖グランピングリゾートについて

千葉県市原市にある「高滝湖グランピングリゾート」は、元小学校の校舎を活用し、高滝湖のほとりに広がる自然豊かな環境の中で贅沢なアウトドア体験ができる宿泊施設です。最寄りの小湊鐵道「高滝駅」から徒歩10分とアクセスも良好。四季折々の湖畔の風景を楽しみながら、地元の食材を使ったBBQや食事プランを用意し、アクティビティも充実！手ぶらで本格的なアウトドア体験ができます。

【施設概要】

施設名：高滝湖グランピングリゾート

所在地：千葉県市原市養⽼1012-1

アクセス：市原鶴舞ICから車で約10分。小湊鉄道の高滝駅から徒歩約10分。

URL：https://www.takatakiko-glamping.com/

