LMIグループの「トクスルビジョン」をツルハグループが導入決定

LMIグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：永井俊輔、以下「LMIグループ」）は、株式会社ツルハホールディングス（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：鶴羽 順、以下「ツルハグループ」）が展開する店舗網において、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」の導入を決定しました。本サービスは、2026年3月2日（月）より順次開始いたします。

■導入の背景と狙い：広告が「楽しさ」と「お得」をつなぐ新しい買い物体験

今回の導入により、ツルハグループの店舗をご利用のお客様は、店内や公式アプリを通じて「トクスルビジョン」にアクセスし、アンケート回答や動画視聴などのアクションを楽しむことで、その場ですぐに使える「ツルハグループで使えるPayPay商品券」を獲得できるようになります。

物価高騰が続く中、ツルハグループは「広告主の予算を原資として、お客様に直接メリットを還元する」この画期的な仕組みを採用。単に商品をお得に購入できるだけでなく、「広告に触れること自体がお買い物の楽しみになる」という、新たな店舗体験の提供を目指します。

■「トクスルビジョン」とは？

「トクスルビジョン」は、LMIグループが提供する「広告を見て・触れて・得をする」新しいカタチのメディアプラットフォームです。

・ 消費者（お客様）： 自分の興味のある広告を選んでアクションすることで、お買い物に使える特典（リワード）を獲得でき、いつものお買い物がより楽しく変化します。

・ 広告主： 購買意欲の高い店舗内のお客様に対し、効果的なアプローチとデータ分析が可能になります。

・ 小売店（リテール）： 広告収益を得ると同時に、特典利用による再来店や客単価の向上を期待できます。

サービスサイト： https://tokusuru.site/tsuruha_online/

公式Xアカウント：https://x.com/tokusuru_vision

■各社概要

株式会社ツルハホールディングスについて

株式会社ツルハホールディングスについて 「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という理念のもと、地域密着型のドラッグストアチェーンを展開。医薬品から日用品、食品まで幅広いラインナップで、地域医療の担い手として健康で豊かな暮らしを支えています。

・ 設立： 1963年6月

・ 代表者： 代表取締役社長 鶴羽 順

・ 所在地： 北海道札幌市東区北24条東20丁目1-21

・ URL： https://www.tsuruha-hd.co.jp/

LMIグループ株式会社について

LMIグループ株式会社は、LEGACY MARKET INNOVATION(R)のスローガンの下、まだ見出されていない価値を見出し、ビジネスとして社会に実装することで、世界に新たなイノベーションを生み出し続けることを目指しています。商空間の領域において、リアル店舗から取得された「リアルワールドデータ」の活用を通じて「企画」

「実装」「評価」からなる施策の上流から下流までを一気通貫で提供し、体験価値の創出と空間価値の最大化を行うインストアマーケティングソリューション事業と、リテールの持つ消費者・リテール・広告主をつなぐメディアプラットフォーム『トクスルビジョン』を運営するリテールメディア事業の２つの事業を行っております。

・ 設立： 2019年 8月

・ 代表者： 代表取締役社長 永井 俊輔

・ 所在地： 東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル 4階

・ 事業内容：インストアマーケティングソリューション事業、リテールメディア事業

URL ：https://lmig.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

LMIグループ株式会社 広報担当

https://www.lmig.co.jp/contact/lmi