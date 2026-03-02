「ちいかわベーカリー」に“さくら”をコンセプトにしたピンク色のかわいらしいパンが登場！

株式会社エルティーアール

株式会社 CL ホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である

株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ちいかわベーカリー」において、“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを、2026年3月6日（金）から期間限定で発売します。

■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい「ちいかわさくら食パン」、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場します。

その他、「さくらソーダ」や「いちごみるく」、通常展開のドリンクをご購入いただいた方に、桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたコースターをプレゼントいたします。

また、このたび、ちいかわベーカリーの一部食品が3月6日（金）12時からオンラインショップでも購入できるようになります。紅茶缶（さくらティー）とはちみつ入りさくらシロップは期間限定販売となります。

■「ちいかわベーカリー」オンラインショップ: https://chiikawabakery-onlineshop.jp/

お花見の差し入れにもぴったりな、春の訪れを「食」から感じる「ちいかわベーカリー」のさくらパンにご期待ください。

「ちいかわ」とは

イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。

■ちいかわ公式X：https://x.com/ngnchiikawa?s=21

■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

■ちいかわインフォ：https://chiikawa-info.jp

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー」

【所在地】 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

【営業時間】 ：11:00-20:00

【年間休日】 ：不定休

（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）

【延べ面積（総面積）】 ：61.22坪（202平方メートル ）

◇予約方法： WEB 限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

■「ちいかわベーカリー」公式 X：https://x.com/chiikawabakery

■ 「ちいかわベーカリー」公式 Instagram：https://www.instagram.com/chiikawa.bakery/

■「ちいかわベーカリー」オンラインショップ: https://chiikawabakery-onlineshop.jp/

■エルティーアール公式サイト：https://ltr-inc.co.jp/

パン

ちいかわさくら食パン

●ちいかわさくら食パン 税込980円

さくらの香りと風味が練りこまれた、さくら色のちいかわ食パン。

ちいかわさくら餅ミニ食パン

●ちいかわさくら餅ミニ食パン 税込620円

さくら餅のあんと餅が入った、さくら色のちいかわミニ食パン。

※さくら餅をイメージして作り上げました。

（さくら餡と白玉入り、さくら餅不使用）

ドリンク

さくらソーダ

●さくらソーダ 税込690円

いちごみるく

●いちごみるく 税込790円

その他

紅茶缶（さくらティー）

●紅茶缶（さくらティー） 税込1,800円

はちみつ入りさくらシロップ

●はちみつ入りさくらシロップ 税込1,100円

はちみつ

●はちみつ 税込700円

特典

＜ドリンク注文特典＞

「オリジナルさくら型コースター（全3種）」をドリンク1品ご注文につき1枚ランダムでプレゼント。

※通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター（全12種）」もお渡しいたします。

※物販の瓶ドリンクは対象外です。

※お会計時にお渡しいたします。

※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。

オリジナルさくら型コースター（全3種）

【コピーライト表記】

(C)nagano