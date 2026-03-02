「ちいかわベーカリー」に“さくら”をコンセプトにしたピンク色のかわいらしいパンが登場！

株式会社エルティーアール

　




　株式会社 CL ホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である


株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ちいかわベーカリー」において、“さくら”をコンセプトにしたちいかわのパンや、紅茶缶、シロップなどを、2026年3月6日（金）から期間限定で発売します。



■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp



　春の季節にぴったりな、さくらの香りと風味が練りこまれたさくら色のかわいらしい「ちいかわさくら食パン」、さくら餡と白玉が入ったさくら色の「ちいかわさくら餅ミニ食パン」などの春を感じる特別仕様のパンや、さくらのやさしい香りで、気持ちも華やぐおしゃれなデザインの紅茶缶に入った「さくらティー」、さくらの上品な香りが楽しめる「さくらシロップ」など、香りと味覚で春を先取りするアイテムが登場します。



　その他、「さくらソーダ」や「いちごみるく」、通常展開のドリンクをご購入いただいた方に、桜の形とかわいいピンク色の「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」がデザインされたコースターをプレゼントいたします。



　また、このたび、ちいかわベーカリーの一部食品が3月6日（金）12時からオンラインショップでも購入できるようになります。紅茶缶（さくらティー）とはちみつ入りさくらシロップは期間限定販売となります。


■「ちいかわベーカリー」オンラインショップ: https://chiikawabakery-onlineshop.jp/



　お花見の差し入れにもぴったりな、春の訪れを「食」から感じる「ちいかわベーカリー」のさくらパンにご期待ください。




「ちいかわ」とは



イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。


いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、


講談社から書籍「ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。


また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。


2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。



■ちいかわ公式X：https://x.com/ngnchiikawa?s=21　


■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/　


■ちいかわインフォ：https://chiikawa-info.jp　




＜店舗概要＞


【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー」


【所在地】 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階


【営業時間】 ：11:00-20:00


【年間休日】 ：不定休


（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）


【延べ面積（総面積）】 ：61.22坪（202平方メートル ）



◇予約方法： WEB 限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)


■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp


■「ちいかわベーカリー」公式 X：https://x.com/chiikawabakery


■ 「ちいかわベーカリー」公式 Instagram：https://www.instagram.com/chiikawa.bakery/


■「ちいかわベーカリー」オンラインショップ: https://chiikawabakery-onlineshop.jp/


■エルティーアール公式サイト：https://ltr-inc.co.jp/



パン






ちいかわさくら食パン

●ちいかわさくら食パン　　税込980円


さくらの香りと風味が練りこまれた、さくら色のちいかわ食パン。




ちいかわさくら餅ミニ食パン

●ちいかわさくら餅ミニ食パン　　税込620円


さくら餅のあんと餅が入った、さくら色のちいかわミニ食パン。


※さくら餅をイメージして作り上げました。


（さくら餡と白玉入り、さくら餅不使用）



ドリンク




さくらソーダ

●さくらソーダ　　　税込690円




いちごみるく　

●いちごみるく　　　税込790円



その他






紅茶缶（さくらティー）

●紅茶缶（さくらティー）　　税込1,800円



はちみつ入りさくらシロップ　

●はちみつ入りさくらシロップ　　税込1,100円



はちみつ

●はちみつ　　税込700円



特典



＜ドリンク注文特典＞



「オリジナルさくら型コースター（全3種）」をドリンク1品ご注文につき1枚ランダムでプレゼント。



※通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター（全12種）」もお渡しいたします。


※物販の瓶ドリンクは対象外です。


※お会計時にお渡しいたします。


※ランダム配布となります。絵柄はお選びいただけません。



オリジナルさくら型コースター（全3種）


【コピーライト表記】


(C)nagano