「PEANUTS」の人気キャラクター「スヌーピー」を起用ロレーヌ岩塩を使用した「カンピー　ピーナッツバター　クリーミータイプ・チャンクタイプ」をリニューアル

加藤産業株式会社

加藤産業株式会社（本社：兵庫県西宮市／代表取締役社長執行役員：加藤和弥）は、「PEANUTS」の人気キャラクター「スヌーピー」をパッケージに起用した「カンピー ピーナッツバター クリーミータイプ・チャンクタイプ」を2026年3月2日より全国一斉発売いたします。

【商品特長】

１.２.

香ばしいピーナッツの風味と、ロレーヌ岩塩のまろやかな塩味を楽しめます。

使い終わった後には、小物入れなどのインテリアとしてもご使用いただけます。

【商品概要】

商 品 名：１.カンピー ピーナッツバター クリーミータイプ（ロレーヌ岩塩使用）

２.カンピー ピーナッツバター チャンクタイプ（ロレーヌ岩塩使用）

内 容 量：各210g

希望小売価格：各500円（税別）

発売日：2026年3月2日

発売地域：全国

【参考】

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

【商品に関するお問い合わせ先】

加藤産業株式会社 ジャム商品部

TEL：0120-362-919

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

【本件に関するお問い合わせ先】

加藤産業株式会社 商品企画部

TEL：0798-33-7677

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

加藤産業コーポレートサイト https://www.katosangyo.co.jp/

（本掲載情報は、2026年3月2日以降にサイトへ反映を予定しております。）

カンピー X https://x.com/Kanpy_official/(https://x.com/Kanpy_official)

カンピー Instagram https://www.instagram.com/kanpy0822/

カンピーオンラインショップ https://www.kanpy.jp/