昨年11万人以上来場「ＣＢＣ５チャン春祭り」3/19(木)～22(日) 　パワーアップして開催決定!!人気番組の公開収録やSASUKEのリアルセットを体験！さらに今年はアジア大会の魅力も楽しめる！

株式会社CBCテレビ

ＣＢＣテレビは３/１９(木)から３/２２(日)の４日間、名古屋栄の久屋大通公園（エディオン久屋広場・エンゼル広場）、さらに今年はサカエヒロバスまで拡大し「ＣＢＣ５チャン春祭り」を開催します。今年の楽しみ方は大きく分けて５つです。

１つ目はステージイベント。「ゴゴスマ」「サンデードラゴンズ」公開生放送、「太田×石井のデララバ」お笑いステージ、「チャント！」福引き大会、その他番組ステージやパブリックビューイング、昨年大盛り上がりだったアナウンサーステージなど、今年も盛りだくさんの内容でステージを盛り上げます！生で視て聴いてＣＢＣテレビを身近に感じていただけます。

※昨年の様子

２つ目は番組体験ブース。昨年大人気だったSASUKEのリアルセットが今年もやってきます。他にもCBCテレビをクロマキーやCGで体感できるブースに、アナウンサー体験ブース、着ぐるみも大集合するアニメブース、ＣＢＣ公式キャラクターのシェアシェアの巨大ふわふわなど小さなお子様から大人まで触れて楽しめるブースをご用意します。

※昨年の様子

３つ目は飲食ゾーン。今年も春祭り特別コラボメニューを様々ご用意。「花咲かタイムズ」からは「想吃担担面」とコラボした今大流行のマーラータン、「チャント！」からはフォルテシモアッシュ監修のおしるこ＆昨年大人気だった“若狭アナのこだわり豚汁”、「デララバ」からは安城の名店「北京本店」とコラボした“背徳の北京飯”、「ゴゴスマ」からはゴゴスマ出演者の楽屋弁当でおなじみ、新栄の焼き肉店「松阪」のオリジナルグルメが登場！ここでしか食べられない各番組の飲食ブース、さらには【手羽先サミット(R)プロデュースゾーン】で絶品唐揚げなどもお楽しみいただけます。おいしい食べ物のにおいを思う存分嗅いで、たらふく味わってください。

豚２倍！若狭の肉マシ豚汁花咲か極マーラータン

※昨年の様子

４つ目はグッズゾーン。各番組のグッズは新アイテムもご用意しています。昨年ご好評いただいたＣＢＣアナウンサー考案「ＣＢＣアナウンサートレーディングカード」もデザインを一新＆種類を増やして40種類になりました。今年の春祭りでしか手に入らないグッズも盛りだくさんですので是非お買い求めください！

続報をお楽しみに！

※オリジナルグッズ（一部）

５つ目は＜今年新登場＞アジア大会・アジアパラ大会 競技体験ゾーン。32年ぶりに日本開催となる「アジア大会」、今年9月に愛知・名古屋で開幕します。CBCテレビでは大会の模様を生放送予定！そこでサカエヒロバスにアジア大会の雰囲気を体験できるブースを様々ご用意します。昨年大好評だったバタバタペイント（デジタルマラソン）はアジア大会仕様になって登場！さらに近代五種のレーザー射撃体験、陸上競技体験、そしてアジアパラ大会のボッチャ体験など、楽しさを体感することができます。ぜひご家族、お友達とご参加ください！

※昨年開催「デジタルマラソン」の様子

◆「ＣＢＣテレビ開局７５周年 ＣＢＣ５チャン春祭り」開催概要

期間：３月１９日（木）～３月２２日（日）

※エンゼル会場・サカエヒロバス会場は３月２０日（金・祝）から開催

開催時間：３月１９日（木）午後３時～午後８時 ※久屋広場のみ

３月２０日（金・祝）～２２日（日）午前１０時～午後７時

※エンゼル広場・サカエヒロバスは午後５時まで

場所：久屋大通公園

【エディオン久屋広場】（１９日～）ステージ、飲食ゾーン、協賛ブース

【エンゼル広場】（２０日～）番組体験ブース、グッズ販売、協賛ブース

【サカエヒロバス】（２０日～）アジア大会・アジアパラ大会 競技体験ゾーン、シェアシェアふわふわ

料金：入場無料

主催：ＣＢＣテレビ

協力：ＣＢＣラジオ

共催：手羽先サミット(R)実行委員会

後援：愛知県、名古屋市

ＨＰ：https://hicbc.com/tv/campaign/matsuri2026spring/