大人気カラコンブランド『Honey Kiss(ハニーキス)』色素薄め新色《ちゅるんバニラベージュ》が新発売
株式会社ホテラバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田英幸）は大人気カラコンブランド「HoneyKiss(ハニーキス)」から新色を2026年3月2日(月)より発売いたしました。
https://hotellovers.jp/hlcateb1hk0003
■新商品概要
美少女の瞳ような、透明感のある色素薄い系ベージュ。
大人気の既存色「ちゅるんキャットグレー」の色違い版として新登場。
ぽわ茶フチでしっかり盛れて、写真映えもリアル映えもする新定番カラー。
大きすぎず小さすぎないサイズ感で、奥目・黒目でもベージュが綺麗に発色。
■既存色一覧
■商品概要
〈新色〉ちゅるんバニラベージュ
入数 ：1箱10枚入り
価格 ：1,760円(税込み)
カラー ：新1色
レンズ ：DIA14.5mm / 着色直径13.6mm / BC8.6mm
含水率 ：38.0％
使用期間 ：終日装用、1日交換
度数 ：±0.00、 -0.75D～-5.00D（0.25step） -5.50D ～ -8.00D（0.50step）
承認番号 ：22900BZX00217000
■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について
通称「ホテラバ」は、会員数200万人、公式LINE友だち数155万人を超える、国内有数のカラーコンタクトレンズ通販サイトです。SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知で1位を獲得するなど、業界を代表するショップとして支持を広げています。また、SHIBUYA109渋谷（B1F）、福岡PARCO（4F）に直営店舗を展開。渋谷109店は、無料でカラコンを試着できる店舗としてオープン当初から連日行列が続くなど、多くのお客様にご好評いただいております。
https://hotellovers.jp
■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）公式SNS
・公式X（旧Twitter） ：https://x.com/hotelloversjp?s=20
・公式Instagram ：https://www.instagram.com/hotel_lovers.official
・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@hotellovers.jp
■オフライン直営店
・ホテラバ 渋谷109店
営業時間 : 10:00～21:00
電話番号 : 03-6433-7577
住所 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 渋谷109 B1F
・ホテラバ 福岡PARCO店
営業時間 : 10:00～20:30
電話番号 : 092-235-7214
住所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ 本館4F
■お客様お問い合わせ先
ホテラバカスタマーセンター
電話番号 : 0120-868-503
メール ：contact@hotellovers.jp
■発売元：株式会社ホテラバ
東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F