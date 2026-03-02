大人気カラコンブランド『Honey Kiss(ハニーキス)』色素薄め新色《ちゅるんバニラベージュ》が新発売

株式会社ホテラバ

株式会社ホテラバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡田英幸）は大人気カラコンブランド「HoneyKiss(ハニーキス)」から新色を2026年3月2日(月)より発売いたしました。

詳細を見る :https://hotellovers.jp/hlcateb1hk0003

■新商品概要

美少女の瞳ような、透明感のある色素薄い系ベージュ。

大人気の既存色「ちゅるんキャットグレー」の色違い版として新登場。

ぽわ茶フチでしっかり盛れて、写真映えもリアル映えもする新定番カラー。

大きすぎず小さすぎないサイズ感で、奥目・黒目でもベージュが綺麗に発色。

■既存色一覧■商品概要

〈新色〉ちゅるんバニラベージュ

入数 ：1箱10枚入り

価格 ：1,760円(税込み)

カラー ：新1色

レンズ ：DIA14.5mm / 着色直径13.6mm / BC8.6mm

含水率 ：38.0％

使用期間 ：終日装用、1日交換

度数 ：±0.00、 -0.75D～-5.00D（0.25step） -5.50D ～ -8.00D（0.50step）

承認番号 ：22900BZX00217000

■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）について

通称「ホテラバ」は、会員数200万人、公式LINE友だち数155万人を超える、国内有数のカラーコンタクトレンズ通販サイトです。SNSを活かした独自のマーケティングにより、10代におけるカラコン通販サイトの認知で1位を獲得するなど、業界を代表するショップとして支持を広げています。また、SHIBUYA109渋谷（B1F）、福岡PARCO（4F）に直営店舗を展開。渋谷109店は、無料でカラコンを試着できる店舗としてオープン当初から連日行列が続くなど、多くのお客様にご好評いただいております。

詳細を見る :https://hotellovers.jp

■HOTEL LOVERS（ホテルラバーズ）公式SNS

・公式X（旧Twitter） ：https://x.com/hotelloversjp?s=20

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/hotel_lovers.official

・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@hotellovers.jp

■オフライン直営店

・ホテラバ 渋谷109店

営業時間 : 10:00～21:00

電話番号 : 03-6433-7577

住所 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-1 渋谷109 B1F

・ホテラバ 福岡PARCO店

営業時間 : 10:00～20:30

電話番号 : 092-235-7214

住所 : 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ 本館4F

■お客様お問い合わせ先

ホテラバカスタマーセンター

電話番号 : 0120-868-503

メール ：contact@hotellovers.jp

■発売元：株式会社ホテラバ

東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F