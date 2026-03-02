あなたの「ぐっときた題名」は？豪華賞品を贈呈！『グググのぐっとくる題名』ヒット記念キャンペーン開催中
株式会社朝日出版社
フォローとあなたの「ぐっとくる題名」投稿で、本書と、著者・ブルボン小林さん25周年記念オリジナルエコバッグを抽選で6名様にプレゼント！
応募期間：2月27日（金）～3月13日（金）
<応募方法>
１.朝日出版社アカウントをフォロー
２.あなたイチオシの「ぐっとくる題名」（映画、本、漫画、曲名、テレビ番組、ゲームなどのタイトルから一つ）を、「＃グググのぐっとくる題名キャンペーン」を付けて投稿してください
<当選者の発表>
当選者の方のみ、朝日出版社アカウントからご連絡いたします。
（DMをお送りするため、フォローをお願いします）
投稿いただいたタイトル一覧は、キャンペーン終了後に発表します！
<注意事項>
・商品の送り先は日本国内とさせていただきます。
・当選の権利はご当選者様本人のものとし、第三者への譲渡（有償・無償を問わない）、換金を禁止させていただきます。
・当選された方から提供いただく個人情報は、本キャンペーンの当選のご案内・商品発送にのみ使用いたします。
・本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合がありますのであらかじめご了承ください。
『グググのぐっとくる題名』書店・オンラインで好評発売中！
ISBN：9784255014036
発売：株式会社朝日出版社
判型・頁数：四六判・264頁
ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255014036/