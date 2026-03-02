ざわ・・・ざわ・・・大人気漫画『カイジ』× 『ドンジャラ』悪魔的コラボレーション・・！『カイジ』の緊張と熱狂を自宅でも‥！『大人ドンジャラ「逆転闘牌カイジ」』販売ルート拡大っ・・・・！

株式会社エニー

大人気漫画『カイジ』シリーズと株式会社バンダイの大人気ファミリーゲーム『ドンジャラ』のコラボ商品『大人ドンジャラ「逆転闘牌カイジ」』を新たなルートにて販売いたします。

1996年に「週刊ヤングマガジン」で連載が開始された福本伸行による漫画『カイジ』シリーズは、多額の借金を抱えてしまった主人公・伊藤開司（カイジ）が生死を賭けたギャンブルに挑んでいくギャンブル漫画の金字塔です。

同作品の展覧会『逆境回顧録 大カイジ展』を記念して、株式会社バンダイの協力を得て商品化を実現致しました。『カイジ』の世界観を活かした大人でも楽しめるドンジャラとして、『カイジ』シリーズに登場するキャラクターや、ゲームの内容をモチーフにした牌、ルールをオリジナルで考案した商品です。

■販売価格

7,777円(税10％込)／7,070円(税抜)

■新販売ルート

●エニーオンラインストア（URL: https://www.ticketport.co.jp/item/KAIJI_7777）

※別途送料がかかります。

●Amazon

■『大人ドンジャラ「逆転闘牌カイジ」』商品の特徴

本商品は、キャラクターの“パイ”を集め、組み合わせることで点数を競う「ドンジャラ」を人気漫画『カイジ』シリーズの世界感を楽しみながら遊べる商品です。

主人公のカイジはもちろんのこと、作品のキャラクターのほかに、『キンキンに冷えてやがるっ……！犯罪的だっ……！地下初めての給料日セット』や『張らせてもらうぜっ！限界を超えてっ！地下でのサイコロゲームセット』など、作品に登場する名シーンをモチーフにしたオリジナルの役、さらには作品オリジナルゲーム『17歩』をイメージした遊び方を楽しむこともできます。

付属のゲームシートは、漫画作品のコマで作られた面と、17歩勝負時の盤面をイメージした面の両面デザインです。

本商品はフレームが取り外せてコンパクトに収納可能・持ち運びしやすいセットとなります。パッケージサイズは幅約298mm×高さ約170mm×奥行き約42mmと従来のドンジャラシリーズよりコンパクトなのでいつでも、どこでも、仲間と一緒にドンジャラを楽しむことができます。またドンジャラは２人で遊んでも盛り上がるゲームです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58351/table/122_1_04ea38d77b89cc1fa9f382971a03e97a.jpg?v=202603021251 ]

権利表記：(C)福本伸行／講談社