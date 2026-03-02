Web小説サイト「カクヨム」が10周年！ 全8つの特別企画を展開する「カクヨム誕生祭2026」を3月2日よりスタート

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨム」（以下カクヨム）が、2026年3月にサービス開始10周年を迎えることをお知らせします。

これに合わせ、10周年の感謝と「次の10年」への想いを込めた記念イベント「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」を開催し、2026年3月2日（月）より全８つのスペシャル企画を実施します。

■「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」特設サイト

https://kakuyomu.jp/special/entry/10th_anniversary

2016年2月29日にオープンしたカクヨムは、多くのユーザーの皆様に支えられ、2026年3月に10周年という大きな節目を迎えます。

本イベントでは、「次の流行をつくる」ことを目指した新しいコンテストや、10年の歴史を振り返る名作選出企画、ユーザー参加型のラジオ配信など、「次の10年」への期待を感じていただけるような多彩な企画をご用意しています。

「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」企画一覧

「次の流行は、ここから始まる。」カクヨム10テーマ小説コンテスト

- カクヨム10テーマ小説コンテスト- カクヨム100名作- カクヨムシェアワールド- カクヨムラジオウィーク- 数値で見る10年間の歩み（3月中旬公開予定）- カクヨムネクスト2周年スペシャル企画（3月6日公開予定）- ざまぁフェス2026- サポパス「ありがとう」交換キャンペーン

「次の流行は、ここから始まる。」をコンセプトに、今後ブームになることが期待できる旬な10のテーマで小説を募集します。選考委員を務めるのは、近年カクヨムから書籍化を経験したプロ作家やカクヨムコンテスト受賞者の18名です。

本コンテストの最大の特徴は「一人一作限定応募」である点です。書き手は自身の興味関心や得意ジャンルに合わせて部門を選び、渾身の一作で勝負することができます。

募集部門

【1万文字以上】

- 異世界×謎解き部門（選考委員：かませ犬S(https://kakuyomu.jp/users/kamaseinux)、水品知弦(https://kakuyomu.jp/users/shimi382)）- 骨太ダークファンタジー部門（選考委員：稲荷竜(https://kakuyomu.jp/users/Ryu_Inari)、くろぬか(https://kakuyomu.jp/users/kuronuka)）- 宿命の伴侶～生まれついての契り～部門（選考委員：神宮寺あおい(https://kakuyomu.jp/users/Jinguji_Aoi)、藤夜(https://kakuyomu.jp/users/fujiyoru)）- ホラー恋愛部門（選考委員：天野コハク(https://kakuyomu.jp/users/michico)、鋏池穏美(https://kakuyomu.jp/users/tukaike)）- ミステリー×アクション部門（選考委員：雪車町地蔵(https://kakuyomu.jp/users/aoi-ringo)、湊川みみ(https://kakuyomu.jp/users/mimikaku)）- 悠々自適なソロ活部門（選考委員：雨傘ヒョウゴ(https://kakuyomu.jp/users/amagasa-hyogo)、三毛猫みゃー(https://kakuyomu.jp/users/R-ruka)）- 歴史・時代IF～もしもあのときこうだったら～部門（選考委員：砂里えり(https://kakuyomu.jp/users/eri-sunasato)、黄泉坂登(https://kakuyomu.jp/users/86sikicyuunen)）- モブな僕らの青春部門（選考委員：マリブコーク(https://kakuyomu.jp/users/bass_band0908)、無月弟(無月蒼)(https://kakuyomu.jp/users/mutukitukuyomi)）- ポストアポカリプス部門（選考委員：キー太郎(https://kakuyomu.jp/users/--0_0--)、納戸丁字(https://kakuyomu.jp/users/pincta)）

【400字～9999文字】

- ルーキー部門（選考委員：カクヨム編集部）

■応募要項はこちら

https://kakuyomu.jp/contests/kakuyomu_10theme/detail

10年分の歴史を、100の作品で読もう。「カクヨム100名作」

サービス開始から10年の間に投稿されてきた60万作品以上の中から、その時代を象徴し、「カクヨムの10年」を語る上で欠かせない100作を運営が厳選して紹介します。

アニメ化された人気作、SNSで話題騒然のホラー、そして鋭い感性が光る短編まで。サイト内で熱烈な支持を受ける多彩な作品を網羅しました。

期間中はXでのプレゼントキャンペーンや、豪華なインタビュー連載企画も実施します。

■特設サイトはこちら

https://kakuyomu.jp/special/entry/kakuyomu_100meisaku

カクヨムシェアワールド

その現象は神か厄災か――鑑定は、命懸け。

カクヨムでは、シェアワールド企画「神格鑑定局（TBD）」を新たに始動。それに伴い、設定をユーザーから公式自主企画として募集します。

選ばれた設定をもとに作られたカクヨムオリジナルシェアワールドを5月頃に正式発表。さらに2026年夏開催予定の「ナツガタリ」にて、それらの設定を用いた小説募集企画を実施いたします。

※シェアワールドとは、共通の世界観や設定をもとに、誰もが自由に創作できる形式です。

※詳細は公式自主企画小「カクヨムシェアワールド「神格鑑定局（TBD）」設定募集」をご確認ください。

■企画詳細はこちら

https://kakuyomu.jp/info/entry/sharedworld_creation

あなたもパーソナリティに！みんなで作るカクヨムラジオウィーク

カクヨム公式Discordサーバーの開設2周年を記念し、ユーザー自身がパーソナリティとして配信できる特別企画を開催します。事前に募集・採用されたユーザー企画を、公式Discordのステージチャンネルにて連日配信します。

- 配信内容例：創作論、おすすめ作品紹介、読書会、ジャンル語り、執筆お悩み相談 など- 募集期間：2026年2月13日（金）～3月1日（日）- 配信日程：2026年3月16日（月）～19日（木） 各日19時～21時（予定）- 賞品（採用者）：図書カードネットギフト 5,000円分、トリのぬいぐるみストラップ

■企画詳細はこちら

https://kakuyomu.jp/info/entry/10thanniv_discord

ネクスト作家による「ざまぁ」競作「ざまぁフェス2026」

2026年3月13日に2周年を迎える読書サブスクリプションサービス「カクヨムネクスト」からは、10名の作家による競作ショートストーリー企画をお届けします。

テーマは、Web小説の人気ジャンルの一つである「ざまぁ」です。「こんな「ざまぁ」見たことない！？」と思わせるような新境地を開拓した意欲作を公開しています。

■企画詳細はこちら

https://kakuyomu.jp/works/822139845551136753

このほかにも、「カクヨムネクスト」では2周年を記念したスペシャル企画を準備中。詳細は3/6（金）にカクヨムサイト内にて発表いたします。

【サポパス】カクとヨムを結ぶ。「ありがとう」メッセージ交換キャンペーン

読者が金銭・気持ちの両面で作者をサポートする月額料金制サービス「カクヨムサポーターズパスポート」（サポパス）では、作家と読者の絆を深めるキャンペーンを実施します。

普段はなかなか伝えられない「書いてくれてありがとう」「読んでくれてありがとう」の気持ちを、サポパスの機能である「ギフト」や「限定近況ノート」を通じて交換する企画です。

【作者の方】

１.近況ノートでいつも作品を読んでくれる読者へのお礼メッセージを書くと、抽選で500名に100リワードをプレゼント！

２.限定近況ノートを投稿すると、抽選で100名に500リワードをプレゼント！

【読者の方】

いつも面白い小説を書いてくれる作者にお礼メッセージを添えてギフトを贈ろう。今だけ新規会員全員に「ギフト」（150円相当）をプレゼント！

【作者＆読者の方】

「サポパスレイド」開催。期間中のギフト送信数に応じて図書カードやトリぐるみをプレゼント！

■企画詳細はこちら

https://kakuyomu.jp/info/entry/ksp_4th_anniversary_cp

「カクヨム」とは

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムWeb小説コンテスト（第10回より「カクヨムコンテスト」と改称）」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

https://kakuyomu.jp/

