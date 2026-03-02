協働学習支援ツール「コラボノートEX」2026年3月6日（金）にVer.8へバージョンアップ

JR四国ソリューション株式会社

JR四国ソリューション株式会社（本社：香川県高松市、代表取締役社長：請川 真司、以下、JR四国ソリューション）は、協働学習支援ツール「コラボノートEX」を、2026年3月6日（金）にVer.8へバージョンアップすることをお知らせします。

本バージョンでは、ノート（ページ）上に集まった児童・生徒の意見を自動で整理・可視化する新機能「AI分析」を搭載しました。

さらに、履歴再生機能の拡張やコメント返信機能の追加など、授業の振り返りや対話を深めるための機能追加を行いました。

■ AI分析

意見を自動でグルーピング・マッピング

Ver.8の最大の特長は、新機能「AI分析」です。

ノート上に書かれた付箋やテキストの意見をAIが分析し、

グルーピング機能：似ている意見を自動で分類

マッピング機能：先生が設定した2つの観点に基づき、意見を2軸上に配置

することが可能になりました。

これにより、子どもたちの多様な意見を整理・可視化し、授業内での対話の深化や、授業後の振り返り・評価への活用が期待されます。

■ 履歴再生の拡張

児童・生徒も履歴の確認が可能に

これまで主に先生向け機能であったノートの制作工程の履歴を確認できる、履歴再生機能について、設定により児童・生徒も利用できるようになりました。

学習の過程を自ら振り返ることができるため、主体的な学びの促進につながります。

■ 履歴比較機能

最新版と途中経過を並べて確認

履歴再生機能には新たに「最新ページとの比較」機能を追加しました。

途中段階のノートと完成版を並べて表示することで、思考の変化や学びの深まり、表現の改善などを視覚的に確認できるようになりました。

■ コメント返信機能

意見に対して返信が可能に

コメント機能に返信機能を追加しました。

これにより、意見に対してさらに意見を重ねる対話型のやり取りが可能になり、協働的な学びをより活性化します。

■ 活動ログの強化

児童・生徒ごとの閲覧時間を表示

活動ログ機能に、児童・生徒ごとのノート閲覧時間を表示する機能を追加しました。

誰がどの程度ノートを閲覧・活動していたかを把握できるため、授業運営や評価の参考として活用できます。

■ 手書き入力の全面対応

キーボード入力が難しい児童・生徒でも全機能が利用可能に

児童・生徒が入力するすべての箇所に手書き入力機能を追加しました。

これにより、キーボード入力に慣れていない低学年の児童・生徒でも、チャットやコメントを含むコラボノートEXの機能を制限なく活用できるようになりました。

■ その他のアップデート（概要）

- スタンプ機能の追加- ノート／同一ノート内ページへのリンク設定- 発表時に利用できるスライドショー機能- フォントサイズの自動調整機能- 匿名設定の柔軟化（先生は投稿者を確認可能）

など、多数の機能追加を実施しました。

YouTubeチャンネル「コラボノート(R)CH」では、新機能をピックアップして詳しく解説した動画を公開しています。

ぜひご覧ください。

▼動画はこちらから

バージョンアップ Ver.8 先生お役立ち機能3選(https://www.youtube.com/watch?v=c7oOWIvk5Oc&t=164s)

2025年9月30日より、毎週火曜日に「コラボノート(R)CH」にて配信してまいりましたYouTube動画は、今後、学校での活用事例や現場の声をより丁寧に取材・紹介していくため、新年度から随時配信を予定しています。

今後も、教育現場ですぐに活用できる情報や、コラボノートEXの活用ヒントを継続して発信してまいりますので、ぜひご期待ください。

■ コラボノートEXとは

コラボノートEXは、教育現場における協働学習や交流学習を支援するために開発されたWebベースの学習ツールです。

専用のソフトをインストールする必要がなく、PCやタブレット、Chromebookなど多様な端末からブラウザ経由でアクセスできるため、環境を選ばず導入可能です。

生徒同士が同じノートをリアルタイムで編集し合い、意見交換やアイデアの整理を行える点が特徴で、思考ツールや新聞形式、白地図などの豊富なテンプレートも標準搭載されています。

さらに、活動の履歴が自動的に記録され、テキストマイニングなどの分析機能を通じて学習過程を可視化できるため、先生は指導改善や振り返りに活用できます。

また、他校や専門家とのオンライン連携にも対応しており、相手側に特別な導入がなくても、ブラウザからシームレスに交流学習を実現できる仕組みを備えています。

■ 会社概要

会社名 ：ＪＲ四国ソリューション株式会社

住所 ：香川県高松市浜ノ町8番24号 高松JR第2ビル

設立 ：平成2年（1990年）2月21日

代表取締役社長 ：請川 真司

ホームページ ：https://www.jrs-solution.com/

コラボノートEX商品紹介ページ ：https://www.collabonote.com/edu/ex/