【岩手日報】ニュースサイトを3月より有料化。「教員異動検索」や選挙分析など大幅拡充

株式会社 岩手日報社

株式会社岩手日報社（本社：岩手県盛岡市）は、2026年3月1日（日）より、ニュースサイト「岩手日報ONLINE」において月額1,500円（税込）の有料会員制サービスを開始いたしました。 紙面記事の速報に加え、詳細なデータや過去の連載企画、さらに「公立学校教員異動」の検索機能など、デジタルならではの付加価値を提供し、地域社会の「知りたい」に即応する新しいニュースプラットフォームを展開します。

■ 背景：地域情報の「インフラ」を持続可能にするために

SNSの普及により情報が氾濫する現代において、確かな裏付けのある「一次情報」への需要が増しています。岩手日報社は140年以上、地域に根ざした報道を続けてまいりましたが、今後も質の高いジャーナリズムを維持・発展させるため、デジタル分野における収益モデルの確立が必要です。

単なる「紙の置き換え」ではなく、デジタルならではの「検索性」「速報性」「網羅性」を追求し、県民の皆様の生活やビジネスをサポートするツールへと進化させます。

■ 「岩手日報ONLINE」有料会員制の特徴

1. 春の注目情報「教員異動」がスマホで検索可能に

毎年3月に紙面で特集し、県民の皆様から高い関心が寄せられる「公立学校教員異動名簿」をデータベース化しました。「学校名」や「氏名」での検索が可能になり、知人や恩師の異動情報をスムーズに確認いただけます。（※3月の異動発表時期に合わせ公開）

2. 「世論調査」「選挙情勢」など会員限定の深掘りコンテンツ

一般公開記事に加え、岩手県内の選挙情勢分析や世論調査の詳細データなど、紙面の枠を超えた会員限定コンテンツを提供します。

3. ビジネスに直結する「日報総研マンスリーリポート」

地域経済の動向や産業分析を専門とする別刷り「日報総研マンスリーリポート」の記事もオンラインで閲覧可能に。ビジネスパーソンや経営者にとって、意思決定のヒントとなる専門情報をお届けします。

イメージ画像

4.【新機能】地域と読者を繋ぐ「会員限定クーポン」／完全無料の協賛店も募集

岩手県内の企業や店舗で利用できる「会員限定クーポン」機能を始めました。県民の皆様の暮らしをより豊かにするとともに、地元飲食店や企業の集客を支援します。

【協賛店舗様を広く募集しています（掲載料・手数料ゼロ）】

現在、本企画にご賛同いただける県内のパートナー企業・店舗様を募集しております。登録や掲載にかかる初期費用・月額料金・送客手数料などは一切かかりません（完全無料）。準備が整った店舗様から順次サービスに掲載し、岩手の地域経済を回すエコシステムの構築を目指します。

※掲載のお申込み・ご相談はこちらから(https://form.run/@online-coupon-partner)

■ 災害などの公益情報や「MLB速報」は、引き続き無料で提供

災害情報や交通機関の遅れなど、県民の生命・財産・生活に直結する公益性の高い緊急情報については、有料・無料にかかわらず引き続き無料でご覧いただける体制を維持します。

また、岩手県出身のメジャーリーガー3選手の活躍で県民の関心が非常に高い「MLB」につきましても、試合結果やテキストベースの速報などは引き続き無料でお楽しみいただけます。

※本紙記者の現地取材による独自の深掘り記事や特集コラムは、有料会員限定コンテンツとなります

■ 今後の展望

今後は、単なるニュース配信にとどまらず、地元ビジネスと読者を繋ぐ「地域連携」を強化してまいります。その第一歩として開始する「会員限定クーポン」は、地元企業様がノーリスクで参加できる仕組みにこだわりました。現在広く募集している協賛店舗様とともに、読者への還元と同時に、岩手の地域経済を活性化させるプラットフォームを目指します。

■ 「3カ月間お得」な早期登録キャンペーン概要

有料化スタートを記念し、期間中に新規でお申し込みいただいた方を対象に、特別キャンペーンを実施しています。

- キャンペーン名: スタートキャンペーン- 対象期間: 3月1日（日）～3月31日（火）- 特典内容: 3月中のお申し込みで、通常月額1,500円のところ、5月末までの最大3カ月間を総額1,500円でご利用いただけます。- 申込方法: 岩手日報ONLINE（ https://www.iwate-np.co.jp/content/guide/ ）より無料会員登録の上、有料プランへお申し込みください。■ サービス概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/130976/table/50_1_a987b060c0e5827045b5779d3b8aa206.jpg?v=202603021251 ]

サービス内容に関する詳細はサービス紹介ページ(https://www.iwate-np.co.jp/content/guide/)をご覧ください。