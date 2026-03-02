折りたためるLEDビジョン【パカットビジョン】に新サイズ登場！さらにコンパクトに、より高精細に。用途に合わせて選べるラインアップへ

株式会社インターコスモス

この度、株式会社インターコスモスは、折りたたんで持ち運べるLEDビジョン【パカットビジョン】に、新サイズ【H1905タイプ】のラインナップを追加いたしました。

【パカットビジョン H1905タイプ】の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LayU8zjG-rU ]

従来モデルの使いやすさはそのままに、よりコンパクトで扱いやすいサイズ設計を実現。展示会やイベント、商業空間など、さまざまなシーンでの映像演出の幅をさらに広げます。

高さはコンパクトに、画面サイズはしっかりキープ

新サイズのパカットビジョンは、従来モデルと比較して本体高さを抑えた設計が特長です。

画面サイズは大きく変えずに、折りたたんだ際のサイズを大幅にコンパクト化。

搬入・運搬のしやすさが向上し、設置スペースや導線に制約のある会場でも扱いやすくなりました。

折りたたむと、驚くほど省スペース

使用後は本体を折りたたむことで、保管や移動時の負担を軽減。

イベント現場での設営・撤去をスムーズにし、運用面でも高い利便性を発揮します。

「運びやすい」「設置しやすい」「使いやすい」を追求した、新たなサイズバリエーションです。

横連結にも対応。大画面演出も自在

従来モデル同様、横方向への連結にも対応。

3台を横につなげることで、迫力ある横長ワイドビジョンとしての使用も可能です。

コンパクトさと拡張性を両立し、会場規模や演出内容に合わせた柔軟なレイアウトを実現します。

ピクセルピッチを改良し、より高精細な映像表現へ

新サイズでは、ピクセルピッチ2mmと従来サイズより細かく設計。

文字情報や映像表現の視認性が向上し、近距離での使用においても美しい映像演出が可能です。

企業ロゴや商品ビジュアル、訴求メッセージなどを、より鮮明に伝えることができます。

販売・レンタルの両方に対応

パカットビジョンの新サイズ【H1905タイプ】は、ご購入はもちろん、今後レンタルにも対応予定です。

短期イベントでの利用から継続的な運用まで、目的に応じた導入が可能です。

製品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/109825/table/126_1_afd025d43adb2a7432cd2a1c0ab79dc1.jpg?v=202603021251 ]

※屋内専用

※製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

詳細は商品ページにてご確認ください。

商品ページ :https://www.inter-shop.jp/shopdetail/000000001031

今回のラインアップ追加により、

高さを活かしたダイナミックな演出には従来サイズ、

省スペース性や運搬性を重視する場合には新サイズと、

用途や設置環境に応じて最適なサイズをお選びいただける体制が整いました。

今後も当社は、映像演出の可能性を広げる製品開発に取り組んでまいります。

製品に関する詳細や導入のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://www.inter-cosmos.co.jp/contact.html株式会社インターコスモス

所在地 ：大阪市北区紅梅町3-16 インターコスモスビル

設立 ：1983年10月8日

代表取締役社長 ：作道 洋介

事業内容 ：店舗装飾、店舗演出、商品PR、イベントの企画などのデザイン、製作、ディスプレイ販売

URL ：https://www.inter-cosmos.co.jp/

これからもインターコスモスは迅速かつ高品質なものづくりを目指し、社員一同業務に励んでいきますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

