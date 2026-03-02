『2026 Miss SAKE Japan ファイナリスト発表会 』開催のご案内

一般社団法人Miss SAKE2025 Miss SAKE ファイナリスト

このたび、一般社団法人Miss SAKE（〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目10番7号、代表理事 大西美香）は、来る3月7日（土）に『2026 Miss SAKE Japanファイナリスト発表会 』を開催いたします。当日発表される各県の代表は、日本酒の魅力を世界へ繋ぐアンバサダーの役割を担う

「2026 Miss SAKE」を目指し、6月13日（土）にウェスティン都ホテル京都で開催される

「2026 Miss SAKE 最終選考会」に出場いたします。「2026 Miss SAKE Japanファイナリスト」発表の瞬間に、是非お立会い下さい。

【2026 Miss SAKE ファイナリスト 25都道府県】

【2026 Miss SAKE Japan ファイナリスト発表会 概要】

【日程】2026年3月7日（土）

14 : 30 報道受付開始・メディアブリーフィング

14：45 開場

15 : 00～17 : 00

「2026 Miss SAKE Japan ファイナリスト発表会」

【会場】公益社団法人日本外国特派員協会（FCCJ)

【住所】〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル5階

【主催】一般社団法人Miss SAKE



＊Miss SAKE関係者、メディア関係者のみでの開催となります。

＊「2025 Miss SAKE Japan ファイナリスト発表会」の報告レポートはこちら。

https://www.misssake.org/2025misssakefinalists-presentation/

【Miss SAKEについて紹介Movie】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=anKfvCWXFD8 ]

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。

外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。

それより13年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。

2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出されました。

2026年はインド、フィリピン、タイ、香港・マカオ、アゼルバイジャン、モナコでのMiss SAKE コンテストを予定しています。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。

13年目となる2026 Miss SAKE Japanでは、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

[2026年3月現在までの活動実績例]

（国内）「日本酒フェア」／「IWC表彰式」／「日本臨床細胞学会」／「伊勢志摩サミット」／「ラグビーW杯2019ファンゾーン」／「米 ・食味分析鑑定コンクール国際大会」／「第109回日本泌尿器科学会総会」／ 「ツーリズムEXPOジャパン」／ 各酒造組合・酒蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション／各学会レセプション／ 各警察署飲酒運転注意イベント ／ 各自治体田植え・稲刈りイベント等

（海外）「ブラジルW杯」／「ミラノ万博」／「ユネスコ本部表敬訪問」／在中日本国大使館「大使公邸 春の交流会」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／「Salon du Sake in Paris」／「Salon del Manga in Barcelona」／「JAXA：Space Symposium in Cololado」／「Monaco Yacht Show」／『2018 東京国際映画祭』プロモーションイベント at カンヌ国際映画祭／「THE JOY OF SAKE：Honolulu, New York, Las Vegas, London」／「Japan Culture Festival in Sri Lanka」／「Sake Dinner in Phnom Penh」／「Washu Fes at Hong Kong」／「Matsuri in Sydney」／「Sake Reception at Shanghai」／「アジア国際美酒コンテストin China」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」等

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます

Miss SAKE 公式ブログ

https://www.misssake.org/blog/

