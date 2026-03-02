“現役医師監修”機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」、３月2日(月)よりオフィシャルECサイトをオープン！

株式会社オアシスライフスタイルグループ

スーツに見える作業着「WWS」や“現役医師監修”機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical/ダブリューダブリューエス メディカル」（以下WWS Medical）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、3月2日（月）より機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」のオフィシャルECサイトをオープンいたします。また、高級感と機能性を高次元で兼ね備えた「大人のスクラブシリーズ」を同日より販売開始いたします。

WWS Medical 公式オンラインストア：https://wws-medical.jp

WWS Medical は、創業事業である水道工事業の作業着として開発された「スーツに見える作業着」を展開するWWSのインナーレーベルとして誕生いたしました。WWSを導入していた医療業界関係者から、医療現場に順応した撥水性やストレッチ性、衛生面から洗濯が可能で、軽くて着疲れしないことから、WWS独自開発素材「ultimex」を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられていました。

そこで、現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすい機能性とデザインを兼ね備えたメディカルウェアを開発いたしました。

この度、3月2日(月)よりオフィシャルECサイトをオープンいたします。2024年5月のレーベルローンチ後、WWSオンラインサイト内でのみ販売しておりましたが、売上が想定の3倍を超え完売が続出。アイテムバリエーション拡充の声をたくさんいただくなかで、医療従事者の方がより購入しやすい環境を提供したいと考え、専用ECサイトの立ち上げを決定しました。

またオープン同日、高級感と機能性を高次元で兼ね備えた「大人のスクラブシリーズ」を販売開始いたします。同ECサイトは、個人のお客様の購入の他、刺繍やプリントをオーダーできる法人様の窓口も併設しております。

- 「スクラブシャツ」「スクラブパンツ」概要

商 品：スクラブシャツ 税込6,600円

スクラブパンツ 税込8,470円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

カラー：ダークネイビー/ネイビー/チャコール

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・静電気軽減

商品ページ：

https://wws-medical.jp/products/54-1237wb-m

https://wws-medical.jp/products/54-3203wb-m

特徴：「スクラブシャツ」は胸ポケットとフロントポケットが計3つあり、胸ポケット内にペンを固定できるペン差しが2つ、左のフロントポケット内に医療用PHS（ピッチ）やスマートフォンが入る専用ポケットを完備。患者様と接触する際に静電気が起こりにくいように両脇下、裾、袖口、首後ろの計7か所に放電テープを配置。容易に着脱できるよう、右肩口をドットボタン仕様にしました。「スクラブパンツ」はウエストを総ゴムにし、股上を深めにすることで動きやすいデザインに。ポケットはサイドポケットとバックポケット以外に、ファスナー付きポケットの計5つ。スクラブシャツ同様、腰と裾の4か所に放電テープを配置しました。

- 「大人のスクラブシャツ」「大人のスクラブパンツ」概要

商 品：大人のスクラブシャツ 税込7,700円

大人のスクラブパンツ 税込9,350円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

カラー：ビターネイビー/ビターチャコール

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・静電気軽減

商品ページ：

https://wws-medical.jp/products/56-1297wb-m

https://wws-medical.jp/products/56-3235wb-m

- 現役医師監修のメディカルウェアブランド「WWS Medical」

メディカルウェアブランド「WWS Medical」は、独自開発素材「ultimex」を使用した機能的かつ軽くて着疲れしない着心地のメディカルウェアを提供しています。WWSを導入している医療業界関係者より同素材を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられたことをきっかけにブランドを立ち上げました。現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすいデザインのスクラブを開発し、2024年5月より販売しています。

WWS Medical公式オンラインストア：https://wws-medical.jp

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F