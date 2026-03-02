手塚治虫原作、鈴木まもる作 絵本「火の鳥 いのちの物語」×CHIKYUコラボモデルランドセルを発売！

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、手塚治虫原作、鈴木まもるの絵本「火の鳥 いのちの物語」とコラボした地球NASAランドセル(R)火の鳥モデルを発売いたします。

火の鳥と地球NASAランドセル(R)の初コラボが実現しました。

昨年もご好評をいただいており、2027年度向けにも販売が決定いたしました。

お子さまにも読んでいただきたい絵本「火の鳥 いのちの物語」を取り入れたランドセルが仕上がりました。

子どもたちの大事な小学校6年間を守る。CHIKYU×火の鳥 コラボランドセル

「火の鳥」は日本漫画を代表する金字塔。生きるということ、

人に生まれたその意味を漫画を通して教えてくれます。

CHIKYUもランドセルを通じて、子どもたちの成長を見守りたい。

そして、地球や命の大切さを知ってもらいたいという思いを込めました。



地球には多くのいのちが存在していて、そのいのちは紡がれてきたもの。

これからを紡いでいくお子さまへ向けたランドセルでございます。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/309_1_1cca6d3555bff949e86d3791fc6e70e3.jpg?v=202603021251 ]

■特徴

・衝撃吸収材「テンパーフォーム(R)」を肩ベルト、背当て部に搭載

・大マチに火の鳥をイメージしたグラデーション反射を搭載

・カブセ裏絵本「火の鳥 いのちの物語」を大きく印刷

・前名刺には角度で絵が変わるレンチキュラーを採用

・大容量モデル

・立ち上がり背カン「フィットちゃん」

・ミラくるっロック搭載

一緒に大きく羽ばたけるような火の鳥をデザイン大マチに火の鳥の羽根をイメージしたグラデーション反射

大マチ幅約13.5cmの大容量角度によって異なる絵を楽しめるレンチキュラー前名刺



▼購入可能先

■CHIKYU公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

■青山ショールーム

https://chikyubag.com/showroom/

■地球営業所 CHIKYU公式楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/i-chikyub/

■CHIKYU展示会

全国で行われる展示会に展示

展示会情報については公式ウェブサイトをご覧ください。

■蔦屋 柏の葉 T-SITE

■岩瀬書店各店

販売スケジュール

青山ショールーム

全商品展示・予約販売中

⋆予約不要

https://chikyubag.com/showroom/

公式ウェブサイト

2月27日(金)より 予約販売開始

https://chikyubag.com/

地球営業所 CHIKYU公式楽天市場店

3月3日(火)より 全商品公開・予約販売開始

https://www.rakuten.co.jp/i-chikyub/

★2027年度向けカタログの請求(無料)は、公式ウェブサイトより絶賛受付中！

https://chikyubag.com/catalog/

絵本「火の鳥 いのちの物語」作者 鈴木まもる氏からお子さまへメッセージ

小学1年生の時は大きく感じたランドセル。でも大学を出て、一時動物写真を撮影するようになり、望遠レンズなどいくつも持って山に登るようになりました。今と違いレンズは重いし精密だしということで、「そうだランドセルだ！」と押し入れから引っ張り出しレンズ入れにして腰につけるようにしました。 しっかりできたランドセルは未知の山へ登るときの心強い仲間になりました。

小学校という未知の世界に飛び出すお子さんたちの心を支えてくれるランドセルになってくれるとうれしいです。

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

X https://x.com/ChikyuNasa

LINE https://lin.ee/z18kMSk