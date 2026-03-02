ミスター・ビッグ『ヘイ・マン』30周年記念盤の発売のお知らせ。

Evolution Limited

今から30年前の1996年に、MR.BIGのスタジオアルバムとして4作目となる『ヘイ・マン』の30周年記念盤が5月8日（金）に全世界で一斉発売されることが決まった。

本作は発売当時、日本のオリコン・チャートを16週連続でチャートインしたヒットアルバムで、その卓越した演奏力とメロディアスな楽曲が高く評価され、オリジナルメンバーであるドラマー、パット・トーピー（2018年他界）のアイコニックな演奏が印象的な「Take Cover」や、その他「Goin’ Where The Wind Blows」など名曲を収録。完成度の高いロック・アルバムとして、今なお多くのファンに愛されている。今回その名盤が最新リマスタリングの音源を収録し、3つのフォーマットでリリースされる。

まずMQA-CD２枚組には、充実した追加コンテンツが多数収録され、これまで未完成だった「Friend of The Working Girl」のファイナル・ミックスヴァージョンを初収録。さらに「Livin’ Like A Dog」「Tears」「Swingin’ Jam」「Shoot The Moon」といったこれまでシングルやEPに収録された楽曲を加え、「Take Cover」「Goin’ Where The Wind Blows」「I Love You Japan」のライブ・バージョンや、「Take Cover」のドラム・オンリー／マイナス・ドラム・ミックスといった音源も収録される。

ハイブリッドSACDには、リマスタリングされたオリジナル音源の5.1サラウンドを収録し、バンドの演奏をよりダイナミックに楽しめる内容となっている。

音楽配信 / ストリーミングでも発売され、一部サービスではDolby Atmos版も公開される。なおCD両フォーマットの予約は、本日より順次全国CDショップで開始される。

さらに、今回の発売を記念し、2009年に武道館で演奏された「Take Cover」のライブ映像が、バンドのYouTubeオフィシャルチャンネルで本日から公開される。

併せて、 5月16日、19日にはメンバーでヴォーカルのエリック・マーティンと日本の天才ギタリスト”Li-sa-X”など国内ミュージシャンで編成した夢のタッグチームによる『ヘイ・マン』を完全再現した公演も発表されている。

********************************

（2009年武道館「Take Cover」ライブ映像）

https://youtu.be/ReQnfWtPo58

※3月2日午後0時公開

（アルバム情報）

◯アーティスト : ミスター・ビッグ (MR.BIG)

◯タイトル : 『ヘイ・マン』30周年記念盤 / "Hey Man" (30th Anniversary Edition）

◯ジャンル : ロック / ハード・ロック

◯発売日: 2026年5月8日（金）

◯商品形態 : MQA-CD (２枚組）/ ハイブリッドSACD / 配信・ストリーミング

◯品番 : EVSD3450MJ (MQA-CD) / EVSA3451SJ（ハイブリッドSACD）

◯価格 : オープン価格

◯ジャンル : ロック / ハードロック

◯発売元 : evoXS / Evolution Limited

◯MQA-CD 収録曲

Disc 1

1.Trapped in Toyland

2.Take Cover

3.Jane Doe

4.Goin' Where the Wind Blows

5.The Chain

6.Where Do I Fit In?

7.If That's What It Takes

8.Out of the Underground

9.Dancin' Right into the Flame

10.Mama D.

11.Fool Us Today

Disc 2

1.Friend of The Working Girl

2.Livin Like A Dog

3.Tears

4.Little Mistake

5.I Love You Japan (demo version)

6.Swingin' Jam

7.Shoot The Moon

8.Take Cover (Live)

9.Goin' Where The Wind Blows (Live)

10.I Love You Japan (Live)

11.Take Cover (Drum track only)

12.Take Cover (Minus drum track)

全23曲収録

◯ハイブリッドSACD 収録曲

1.Trapped in Toyland

2.Take Cover

3.Jane Doe

4.Goin' Where the Wind Blows

5.The Chain

6.Where Do I Fit In?

7.If That's What It Takes

8.Out of the Underground

9.Dancin' Right into the Flame

10.Mama D.

11.Fool Us Today

全11曲収録

****************

（エリック・マーティン来日公演情報）

"BIG Night- HEY MAN 2026-ジャパン・ツアー"

「HEY MAN」３０周年を記念したアルバム再現に加え、過去の大ヒット曲を網羅する全曲”MR.BIG”ナンバーのライブ！

２０２６年５月１６日（土）大阪：Zepp Osaka Bayside

５月１９日（火）東京：Zepp Diver City

Acoustic BIG Night

２０２６年５月１4日（ 木）神戸：チキンジョージ

公演情報 : https://ericmartin.fanpla.jp/

*****************

（アーティスト・プロフィール）

米・ロサンゼルス出身のロック・バンド。メンバーはエリック・マーティン（vo）、ポール・ギルバート（g）、ビリー・シーン（b）、パット・トーピー（ds）。1988年に結成し、アルバム『ミスター・ビッグ』でデビュー。全米1位「トゥ・ビー・ウィズ・ユー」が収録された91年の『リーン・イントゥ・イット』が世界的ヒットとなった。活動休止やメンバーチェンジ、2002年の解散を経て、2009年に再結成し翌年の『ホワット・イフ…』で復活。パットの死後、新たなドラマーとして、ニック・ディヴァージリオが新メンバーとして参加。2024年7月12日に10作目となるスタジオ・アルバム『テン』をリリース。

MR.BIGオフィシャルサイト

http://www.mrbigsite.com/index.html

**************************************