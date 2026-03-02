TOブックス初の女性向けレーベル「Celica（セリカ）」2026年3月1日創刊！Celicaコミックス特約店舗にて特典を配布中！カバーイラストブロマイドもセブンプリントにて販売中！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月1日よりTOブックス初のノベル＆コミックス女性向けレーベルを創刊いたしました。

Celicaコミックス特約店舗では、2026年3月1日以降発売となるCelica作品を対象に新刊特典を配布いたします！

■女性向け新レーベル「Celica」とは

TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。

恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。

■「Celica」コミックス特約店舗について

【特約店店舗】

Celicaの作品は、特約店様にて限定特典付きでお楽しみいただけます。

参加特約店は、下記ページよりご覧ください。

https://celica.tobooks.jp/

▼配布特典をご紹介！

【ノベル・対象タイトル】

バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?10

[著] 琴子

[イラスト] くまのみ鮭

[キャラクター原案] 彩月つかさ

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948880

《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（10巻）特典》

琴子先生 書き下ろしSSペーパー1種

没落伯爵令嬢は家族を養いたい８

[著] ミコタにう

[イラスト] 椎名咲月

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948897

《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（8巻）特典》

ミコタにう先生 書き下ろしSSペーパー1種

五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました５

[著] 須王あや

[イラスト] AkiZero

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948903

《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（5巻）特典》

須王あや先生 書き下ろしSSペーパー1種

※特典の有無、配布方法は書店様によって異なります。詳しくは書店様へお問い合わせください。

※特典の転売は固く禁止させていただきます。

万が一転売が発覚した場合は、今後の特典の配布を中止する可能性がございます。

【コミック・対象タイトル】

五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC 第3巻

[漫画] 椎名秋乃

[原作] 須王あや

[キャラクター原案] AkiZero

価格：704円(税込)

ISBN:9784867948781

▲（サンプル）椎名秋乃先生 描き下ろしイラストカード1種バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?@COMIC 第8巻

[漫画] 七星郁斗

[原作] 琴子

[キャラクター原案] 彩月つかさ

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948804

▲（サンプル）七星郁斗先生 描き下ろしイラストカード1種転生先は殺されるはずのモブ令嬢でした～見知らぬ公爵様との婚約は想定外です～@COMIC 第1巻

[漫画] シンキロウ

[原作] 千石かのん

[キャラクター原案] 秋鹿ユギリ

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948811

▲（サンプル）シンキロウ先生 描き下ろしイラストカード1種煙霧公爵と氷の花嫁 第1巻

[漫画] 青代理鶴

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948842

▲（サンプル）青代理鶴先生 描き下ろしイラストカード1種

※特典の有無、配布方法は書店様によって異なります。詳しくは書店様へお問い合わせください。

※特典の転売は固く禁止させていただきます。

万が一転売が発覚した場合は、今後の特典の配布を中止する可能性がございます。

■＜Celicaレーベル創刊記念＞カバーイラストブロマイドを、セブンプリントにて販売中！

新レーベル【Celica】の創刊を記念したブロマイド(全11種)が、セブン‐イレブン店内マルチコピー機にて販売中！

先生方のコメントは購入後のお楽しみ！

お見逃しなく!!

＜開催期間＞

2026年3月2日（月）0:00 ～ 2026年3月31日（火）23:59 まで

＜価格＞

L判：300円/枚（税込）

▼詳細はこちらから

https://www.sej.co.jp/products/bromide/cebromide2603.html

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/