TOブックス初の女性向けレーベル「Celica（セリカ）」2026年3月1日創刊！Celicaコミックス特約店舗にて特典を配布中！カバーイラストブロマイドもセブンプリントにて販売中！

　株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月1日よりTOブックス初のノベル＆コミックス女性向けレーベルを創刊いたしました。


　Celicaコミックス特約店舗では、2026年3月1日以降発売となるCelica作品を対象に新刊特典を配布いたします！


■女性向け新レーベル「Celica」とは


TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル


異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。
恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。



■「Celica」コミックス特約店舗について

【特約店店舗】


Celicaの作品は、特約店様にて限定特典付きでお楽しみいただけます。
参加特約店は、下記ページよりご覧ください。


https://celica.tobooks.jp/



▼配布特典をご紹介！


【ノベル・対象タイトル】


バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?10

[著] 琴子


[イラスト] くまのみ鮭


[キャラクター原案] 彩月つかさ



価格：1,399円(税込)


ISBN：9784867948880





《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（10巻）特典》
琴子先生　書き下ろしSSペーパー1種




没落伯爵令嬢は家族を養いたい８

[著] ミコタにう


[イラスト] 椎名咲月



価格：1,399円(税込)


ISBN：9784867948897





《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（8巻）特典》
ミコタにう先生　書き下ろしSSペーパー1種




五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました５

[著] 須王あや


[イラスト] AkiZero



価格：1,399円(税込)


ISBN：9784867948903





《Celicaノベルス特約店舗限定新刊（5巻）特典》
須王あや先生　書き下ろしSSペーパー1種



【コミック・対象タイトル】


五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC 第3巻

[漫画] 椎名秋乃


[原作] 須王あや


[キャラクター原案] AkiZero



価格：704円(税込)


ISBN:9784867948781






▲（サンプル）椎名秋乃先生　描き下ろしイラストカード1種


バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?@COMIC 第8巻

[漫画] 七星郁斗


[原作] 琴子


[キャラクター原案] 彩月つかさ



価格：704円(税込)


ISBN：9784867948804








▲（サンプル）七星郁斗先生　描き下ろしイラストカード1種


転生先は殺されるはずのモブ令嬢でした～見知らぬ公爵様との婚約は想定外です～@COMIC 第1巻

[漫画] シンキロウ


[原作] 千石かのん


[キャラクター原案] 秋鹿ユギリ



価格：704円(税込)


ISBN：9784867948811






▲（サンプル）シンキロウ先生　描き下ろしイラストカード1種


煙霧公爵と氷の花嫁 第1巻

[漫画] 青代理鶴



価格：704円(税込)


ISBN：9784867948842






▲（サンプル）青代理鶴先生　描き下ろしイラストカード1種

■＜Celicaレーベル創刊記念＞カバーイラストブロマイドを、セブンプリントにて販売中！




新レーベル【Celica】の創刊を記念したブロマイド(全11種)が、セブン‐イレブン店内マルチコピー機にて販売中！



先生方のコメントは購入後のお楽しみ！


お見逃しなく!!





＜開催期間＞
2026年3月2日（月）0:00 ～ 2026年3月31日（火）23:59 まで



＜価格＞


L判：300円/枚（税込）


▼詳細はこちらから


https://www.sej.co.jp/products/bromide/cebromide2603.html




