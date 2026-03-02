2025年のベストゲームをゲームファンが選ぶ「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」 ″Game of the Year″など16部門のノミネートを公開！ 3月14日（土）の生放送番組にて発表
株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、ゲームファンの投票により2025年のベストゲームを選出する「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」を実施し、このたび大賞"Game of the Year"をはじめとする16部門のノミネートを決定しました。これらのノミネートのなかから各部門の最優秀賞を選出し、2026年3月14日（土）のYouTubeチャンネル「ファミ通TUBE」生配信にて発表いたします。
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」は、ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」が運営する国内最大級のユーザー投票型ゲームアワードです。ゲーム業界の発展に多大な貢献をしたゲーム・人物・制作スタジオなどをゲームファンの投票により選出します。
昨年末から約1ヶ月にわたり募った投票結果を、2026年3月14日（土）に実施する生配信番組にて発表いたします。番組の司会は、コアなゲーム好きとして知られる声優の青木瑠璃子さんが務めます。
また本番組のあとには、ファミ通や電撃オンラインの編集者・ライターをはじめ、KADOKAWA Game Linkageのスタッフが自分の好きなゲームについて熱く語るトーク番組「私の推しゲー2025」も配信いたしますので、こちらもぜひご注目ください。
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」の投票結果発表に先駆け、"Game of the Year"をはじめとする投票対象16部門のノミネートを決定しました。番組内では各部門の最優秀賞のほか、「ファミ通」および「ゲームの電撃」が2025年のゲーム業界の盛り上がりに大きく貢献したコンテンツを選出・表彰する"ファミ通・電撃特別賞"の受賞作品も発表します。
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」投票対象 16部門ノミネート一覧
☆★Game of the Year★☆
ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）／フロム・ソフトウェア
Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン
SILENT HILL f／KONAMI
ドンキーコング バナンザ／任天堂
モンスターハンターワイルズ／カプコン
◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ） ◆
『SILENT HILL f』開発チーム
『ドンキーコング バナンザ』開発チーム
墓場文庫
Tookyo Games
ゲームフリーク
◆ シナリオ部門 ◆
都市伝説解体センター／集英社ゲームズ
HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス
SILENT HILL f／KONAMI
◆ グラフィック部門 ◆
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH／ソニー・インタラクティブエンタテインメント
Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント
SILENT HILL f／KONAMI
◆ ミュージック部門 ◆
シャインポスト Be Your アイドル！／KONAMI
ドンキーコング バナンザ／任天堂
マリオカート ワールド／任天堂
◆ ボイスアクター部門 ◆
加藤小夏（深水雛子）／SILENT HILL f
木村太飛（澄野拓海）／HUNDRED LINE -最終防衛学園-
ファイルーズあい（篤）／Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
◆ キャラクター部門 ◆
廻屋渉／都市伝説解体センター
深水雛子／SILENT HILL f
カラスバ／Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）
◆ オンラインゲーム部門 ◆
ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）／フロム・ソフトウェア
R.E.P.O.／semiwork
ファイナルファンタジーXIV／スクウェア・エニックス
◆ アクション部門 ◆
真・三國無双 ORIGINS／コーエーテクモゲームス
NINJA GAIDEN 4／コーエーテクモゲームス、プラチナゲームズ
ドンキーコング バナンザ／任天堂
◆ アクションアドベンチャー部門 ◆
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH／ソニー・インタラクティブエンタテインメント
Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント
SILENT HILL f／KONAMI
◆ アドベンチャー部門 ◆
都市伝説解体センター／集英社ゲームズ
魔法少女ノ魔女裁判／Re,AER
HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス
◆ RPG部門 ◆
龍の国 ルーンファクトリー／マーベラス
Clair Obscur: Expedition 33／Sandfall Interactive
Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン
◆ ゲームアプリ部門 ◆
Fate/Grand Order／アニプレックス
Pokemon Trading Card Game Pocket／ポケモン
SDガンダム ジージェネレーション エターナル／バンダイナムコエンターテインメント
◆ インディーゲーム部門 ◆
都市伝説解体センター／集英社ゲームズ
魔法少女ノ魔女裁判／Re,AER
R.E.P.O.／semiwork
◆ ルーキー部門 ◆
都市伝説解体センター／集英社ゲームズ
Clair Obscur: Expedition 33／Sandfall Interactive
HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス
◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆
The Duskbloods／フロム・ソフトウェア
グランド・セフト・オートVI／ロックスター・ゲームス
ファイアーエムブレム 万紫千紅／任天堂
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」番組概要／タイムスケジュール
配信日時
2026年3月14日（土）19：00～ ※予定
配信プラットフォ―ム
ファミ通TUBE（YouTube Live）
番組URL
【発表・授賞式】https://youtube.com/live/s6qpG4yHRpA
【私の推しゲー2025】https://youtube.com/live/p3rooOyCiRI
司会
青木瑠璃子
※敬称略。
※やむを得ない事情により予告なく配信日時、配信内容、出演者が変更になる場合がございます。
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」開催概要
◇主催・企画・運営
「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会
◇目的
2025年においてユーザーから厚く支持され、かつゲーム業界の発展に多大な貢献をしたと認められる優れたゲーム・人物・制作スタジオ等を、ゲームファンの投票により選ぶことを目的とする。
◇投票期間
2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日） ※投票終了
◇投票対象
家庭用ゲーム機・スマートフォン・PCなどハードの種類は問わず、2025年1月1日～2025年12月31日までの間に発売・配信されたもの、ならびに2025年にオンラインサービス中、またはサービスを行っていた全機種のゲーム（一部の部門を除く）。
◇投票・選考方法
投票期間中、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」特設サイト上で（一部の部門はXでも）投票を受付。投票結果をもとに、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会が選定。
＜投票部門一覧＞
◆Game of the Year
2025年に発売・配信・サービス中のすべてのゲームを対象に、世界観や斬新さ、奥の深さ、ユーザーを引きつける魅力など、総合的にもっとも優れている作品に贈られる賞です。
◆MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）
2025年のゲーム業界においてもっとも活躍し、影響を与え、輝いていたクリエイターや制作スタジオに贈られる賞です。
◆シナリオ部門
優れたシナリオでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。
◆グラフィック部門
優れたグラフィックでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。
◆ミュージック部門
優れたゲーム音楽でゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。
◆ボイスアクター部門
ゲームキャラクターのボイスアクター（声優・俳優）のなかで、とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったボイスアクターに贈られる賞です。
◆キャラクター部門
とくにゲームファンを魅了し、もっとも活躍したゲームキャラクターに贈られる賞です。人物（主人公・脇役・敵役）、動物などは問いません。
◆オンラインゲーム部門
2025年にサービス中のオンラインゲーム（オンライン要素のあるゲームも含む）、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。
◆アクション部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションゲーム（FPS、TPSを含む）に贈られる賞です。
◆アクションアドベンチャー部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションアドベンチャーゲームに贈られる賞です。
◆アドベンチャー部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアドベンチャーゲームに贈られる賞です。
◆RPG部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったRPG（シミュレーションRPGを含む）に贈られる賞です。
◆ゲームアプリ部門
2025年に発売・配信、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームアプリのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。
◆インディーゲーム部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったインディーゲーム（基準のひとつとしては、小規模開発、低価格ゲーム）に贈られる賞です。
◆ルーキー部門
とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったルーキーゲーム（シリーズではなく、初めて発売・配信されたオリジナルゲーム）に贈られる賞です。
◆2026年期待のタイトル部門
2026年に発売・配信が予定されていて、とくにゲームファンに期待されている作品に贈られる賞です。
「ファミ通」について
あらゆるゲーム情報を取り扱う、国内最大級のゲーム情報総合メディア。1986年より刊行しているゲーム総合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイト「ファミ通.com」を展開。そのほか、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン』、「ファミ通TUBE」や「ファミ通ゲーム実況ch」などの動画配信チャンネル、攻略本やビジュアルファンブックなど、ファミ通グループではさまざまなメディアやコンテンツを展開しています。
「ファミ通.com」公式サイト： https://www.famitsu.com/
「ファミ通の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/
「ゲームの電撃」について
電撃が贈るゲームメディアブランド。ゲームを中心にさまざまなエンタメ情報を毎日配信するWEBサイト「電撃オンライン」、ゲーム攻略本や設定資料集などの書籍を発売する「電撃の攻略本」、すべてのPlayStationファンへ向けて深く濃い情報をWEBで発信する『電撃PlayStation』、ゲーマーに贈るニンテンドー専門誌『電撃Nintendo』（偶数月21日発売）など、多岐にわたる媒体で展開しています。
「電撃オンライン」公式サイト： https://dengekionline.com/
「電撃の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/
『電撃PlayStation』公式サイト：https://dengekionline.com/dps
『電撃Nintendo』公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/
KADOKAWA Game Linkageについて
株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。
公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp