2025年のベストゲームをゲームファンが選ぶ「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」 ″Game of the Year″など16部門のノミネートを公開！ 3月14日（土）の生放送番組にて発表

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage（本社：東京都文京区、代表取締役社長：豊島 秀介）は、ゲームファンの投票により2025年のベストゲームを選出する「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」を実施し、このたび大賞"Game of the Year"をはじめとする16部門のノミネートを決定しました。これらのノミネートのなかから各部門の最優秀賞を選出し、2026年3月14日（土）のYouTubeチャンネル「ファミ通TUBE」生配信にて発表いたします。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」は、ゲームメディア「ファミ通」と「ゲームの電撃」が運営する国内最大級のユーザー投票型ゲームアワードです。ゲーム業界の発展に多大な貢献をしたゲーム・人物・制作スタジオなどをゲームファンの投票により選出します。

昨年末から約1ヶ月にわたり募った投票結果を、2026年3月14日（土）に実施する生配信番組にて発表いたします。番組の司会は、コアなゲーム好きとして知られる声優の青木瑠璃子さんが務めます。

また本番組のあとには、ファミ通や電撃オンラインの編集者・ライターをはじめ、KADOKAWA Game Linkageのスタッフが自分の好きなゲームについて熱く語るトーク番組「私の推しゲー2025」も配信いたしますので、こちらもぜひご注目ください。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」の投票結果発表に先駆け、"Game of the Year"をはじめとする投票対象16部門のノミネートを決定しました。番組内では各部門の最優秀賞のほか、「ファミ通」および「ゲームの電撃」が2025年のゲーム業界の盛り上がりに大きく貢献したコンテンツを選出・表彰する"ファミ通・電撃特別賞"の受賞作品も発表します。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」投票対象 16部門ノミネート一覧

☆★Game of the Year★☆

ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）／フロム・ソフトウェア

Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン

SILENT HILL f／KONAMI

ドンキーコング バナンザ／任天堂

モンスターハンターワイルズ／カプコン

◆ MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ） ◆

『SILENT HILL f』開発チーム

『ドンキーコング バナンザ』開発チーム

墓場文庫

Tookyo Games

ゲームフリーク

◆ シナリオ部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス

SILENT HILL f／KONAMI

◆ グラフィック部門 ◆

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

SILENT HILL f／KONAMI

◆ ミュージック部門 ◆

シャインポスト Be Your アイドル！／KONAMI

ドンキーコング バナンザ／任天堂

マリオカート ワールド／任天堂

◆ ボイスアクター部門 ◆

加藤小夏（深水雛子）／SILENT HILL f

木村太飛（澄野拓海）／HUNDRED LINE -最終防衛学園-

ファイルーズあい（篤）／Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）

◆ キャラクター部門 ◆

廻屋渉／都市伝説解体センター

深水雛子／SILENT HILL f

カラスバ／Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）

◆ オンラインゲーム部門 ◆

ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）／フロム・ソフトウェア

R.E.P.O.／semiwork

ファイナルファンタジーXIV／スクウェア・エニックス

◆ アクション部門 ◆

真・三國無双 ORIGINS／コーエーテクモゲームス

NINJA GAIDEN 4／コーエーテクモゲームス、プラチナゲームズ

ドンキーコング バナンザ／任天堂

◆ アクションアドベンチャー部門 ◆

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）／ソニー・インタラクティブエンタテインメント

SILENT HILL f／KONAMI

◆ アドベンチャー部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

魔法少女ノ魔女裁判／Re,AER

HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス

◆ RPG部門 ◆

龍の国 ルーンファクトリー／マーベラス

Clair Obscur: Expedition 33／Sandfall Interactive

Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）／ポケモン

◆ ゲームアプリ部門 ◆

Fate/Grand Order／アニプレックス

Pokemon Trading Card Game Pocket／ポケモン

SDガンダム ジージェネレーション エターナル／バンダイナムコエンターテインメント

◆ インディーゲーム部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

魔法少女ノ魔女裁判／Re,AER

R.E.P.O.／semiwork

◆ ルーキー部門 ◆

都市伝説解体センター／集英社ゲームズ

Clair Obscur: Expedition 33／Sandfall Interactive

HUNDRED LINE -最終防衛学園-／アニプレックス

◆ 2026年期待のタイトル部門 ◆

The Duskbloods／フロム・ソフトウェア

グランド・セフト・オートVI／ロックスター・ゲームス

ファイアーエムブレム 万紫千紅／任天堂

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」番組概要／タイムスケジュール

配信日時

2026年3月14日（土）19：00～ ※予定

配信プラットフォ―ム

ファミ通TUBE（YouTube Live）

番組URL

【発表・授賞式】https://youtube.com/live/s6qpG4yHRpA

【私の推しゲー2025】https://youtube.com/live/p3rooOyCiRI

司会

青木瑠璃子

※敬称略。

※やむを得ない事情により予告なく配信日時、配信内容、出演者が変更になる場合がございます。

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」開催概要

◇主催・企画・運営

「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会

◇目的

2025年においてユーザーから厚く支持され、かつゲーム業界の発展に多大な貢献をしたと認められる優れたゲーム・人物・制作スタジオ等を、ゲームファンの投票により選ぶことを目的とする。

◇投票期間

2025年12月19日（金）～2026年1月18日（日） ※投票終了

◇投票対象

家庭用ゲーム機・スマートフォン・PCなどハードの種類は問わず、2025年1月1日～2025年12月31日までの間に発売・配信されたもの、ならびに2025年にオンラインサービス中、またはサービスを行っていた全機種のゲーム（一部の部門を除く）。

◇投票・選考方法

投票期間中、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025～私のベストゲーム2025～」特設サイト上で（一部の部門はXでも）投票を受付。投票結果をもとに、「ファミ通・電撃ゲームアワード2025」実行委員会が選定。

＜投票部門一覧＞

◆Game of the Year

2025年に発売・配信・サービス中のすべてのゲームを対象に、世界観や斬新さ、奥の深さ、ユーザーを引きつける魅力など、総合的にもっとも優れている作品に贈られる賞です。

◆MVC（ベストゲーム開発者・スタジオ）

2025年のゲーム業界においてもっとも活躍し、影響を与え、輝いていたクリエイターや制作スタジオに贈られる賞です。

◆シナリオ部門

優れたシナリオでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆グラフィック部門

優れたグラフィックでゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆ミュージック部門

優れたゲーム音楽でゲームファンを魅了した作品に贈られる賞です。

◆ボイスアクター部門

ゲームキャラクターのボイスアクター（声優・俳優）のなかで、とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったボイスアクターに贈られる賞です。

◆キャラクター部門

とくにゲームファンを魅了し、もっとも活躍したゲームキャラクターに贈られる賞です。人物（主人公・脇役・敵役）、動物などは問いません。

◆オンラインゲーム部門

2025年にサービス中のオンラインゲーム（オンライン要素のあるゲームも含む）、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。

◆アクション部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションゲーム（FPS、TPSを含む）に贈られる賞です。

◆アクションアドベンチャー部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアクションアドベンチャーゲームに贈られる賞です。

◆アドベンチャー部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったアドベンチャーゲームに贈られる賞です。

◆RPG部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったRPG（シミュレーションRPGを含む）に贈られる賞です。

◆ゲームアプリ部門

2025年に発売・配信、もしくは2024年以前に発売・配信されてアップデート開発が続いているゲームアプリのなかで、ゲームファンがとくに支持した作品に贈られる賞です。

◆インディーゲーム部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったインディーゲーム（基準のひとつとしては、小規模開発、低価格ゲーム）に贈られる賞です。

◆ルーキー部門

とくにゲームファンを魅了し、印象に残ったルーキーゲーム（シリーズではなく、初めて発売・配信されたオリジナルゲーム）に贈られる賞です。

◆2026年期待のタイトル部門

2026年に発売・配信が予定されていて、とくにゲームファンに期待されている作品に贈られる賞です。

「ファミ通」について

あらゆるゲーム情報を取り扱う、国内最大級のゲーム情報総合メディア。1986年より刊行しているゲーム総合誌『週刊ファミ通』（毎週木曜日発売）をはじめ、ゲーム・エンタメ情報サイト「ファミ通.com」を展開。そのほか、子ども向けゲーム情報誌『てれびげーむマガジン』、「ファミ通TUBE」や「ファミ通ゲーム実況ch」などの動画配信チャンネル、攻略本やビジュアルファンブックなど、ファミ通グループではさまざまなメディアやコンテンツを展開しています。

「ファミ通.com」公式サイト： https://www.famitsu.com/

「ファミ通の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/

「ゲームの電撃」について

電撃が贈るゲームメディアブランド。ゲームを中心にさまざまなエンタメ情報を毎日配信するWEBサイト「電撃オンライン」、ゲーム攻略本や設定資料集などの書籍を発売する「電撃の攻略本」、すべてのPlayStationファンへ向けて深く濃い情報をWEBで発信する『電撃PlayStation』、ゲーマーに贈るニンテンドー専門誌『電撃Nintendo』（偶数月21日発売）など、多岐にわたる媒体で展開しています。

「電撃オンライン」公式サイト： https://dengekionline.com/

「電撃の攻略本」公式サイト： https://books.famitsu-dengeki.com/

『電撃PlayStation』公式サイト：https://dengekionline.com/dps

『電撃Nintendo』公式サイト： https://dengekionline.com/nintendo/

KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage（代表取締役社長：豊島 秀介）は、株式会社KADOKAWAの100％子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。

公式サイト： https://kadokawagamelinkage.jp