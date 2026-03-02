TOブックス発！新レーベル【Celica（セリカ）】創刊記念キャンペーン開始!!　イラストカードプレゼント＆豪華賞品が当たる！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月1日よりTOブックス初のノベル＆コミックス女性向けレーベルを創刊いたしました。

創刊を記念し、TOブックスオンラインストアでは2大キャンペーンを開催いたします。

▼キャンペーン特設サイトはこちらから

https://celica.tobooks.jp/soukan-campaign/

■女性向け新レーベル「Celica」とは

TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。

恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。

■「Celica」創刊記念キャンペーンについて

【企画1】レーベル関連商品ご購入で、特別なイラストカードをプレゼント！イラストカード（イメージ）

TOブックスオンラインストアでCelicaタイトル関連商品をご購入の皆様に特別なイラストカードをお届け！

＜対象受注期間＞

2026年3月2日（月）～2026年3月31日（火）23：59まで

※なくなり次第配布終了

▼対象商品はこちら

https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3142176(https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3142176)

【企画2】豪華賞品が当たる！Celica公式Xフォロー＆引用リポストキャンペーン！

＜概要＞

公式Xアカウントをフォロー・規定のハッシュタグをつけてキャンペーン投稿を引用リポストしていただいた方の中から抽選で対象シリーズ書籍全巻セット＆グッズ詰め合わせ＆サイン色紙をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

2026年3月2日(月)～2026年3月31日(火)23:59まで

＜応募方法＞

1. Celicaノベルス/Celicaコミックス公式Ｘアカウント「@celica_tobooks(https://x.com/celica_tobooks)」をフォロー

2.規定のハッシュタグをつけてキャンペーン投稿を引用リポスト

3.コメント付きで引用リポストすると当選率アップ

※応募規約(https://celica.tobooks.jp/soukan-campaign/)を必ず一読ください。

＜当選者へのご連絡＞

当選者へのご連絡は、4月下旬頃「@celica_tobooks(https://x.com/celica_tobooks)」からダイレクトメッセージにて、ご連絡を差し上げます。



＜賞品詳細・ハッシュタグをご紹介＞

断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（楢山幕府先生・えびすし先生・北国良人先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#断罪された悪役令嬢Celica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（琴子先生・くまのみ鮭先生・七星郁斗先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#チート兄Celica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（永野水貴先生・とよた瑣織先生・家守まき先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#恋した人はCelica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（雨川透子先生・LINO先生・轟斗ソラ先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#あくまなCelica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

氷の侯爵様に甘やかされたいっ！～シリアス展開しかない幼女に転生してしまった私の奮闘記～

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（もちだもちこ先生・双葉はづき先生・香守衿花先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#氷の侯爵様Celica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

世界を救った最強勇者にストーカーされる村娘の話

・シリーズ書籍既刊全巻セット

・オリジナルグッズ

・サイン色紙

（潮里潤先生直筆サイン入り）

1名様

※本賞品は、コミックスの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。

・ハッシュタグ

#ストーカー勇者Celica創刊記念キャンペーン

コメント付きで当選率アップ！

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/