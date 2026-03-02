TOブックス発！新レーベル【Celica（セリカ）】創刊記念キャンペーン開始!! イラストカードプレゼント＆豪華賞品が当たる！
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月1日よりTOブックス初のノベル＆コミックス女性向けレーベルを創刊いたしました。
創刊を記念し、TOブックスオンラインストアでは2大キャンペーンを開催いたします。
▼キャンペーン特設サイトはこちらから
https://celica.tobooks.jp/soukan-campaign/
■女性向け新レーベル「Celica」とは
TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル
異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。
恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。
■「Celica」創刊記念キャンペーンについて【企画1】レーベル関連商品ご購入で、特別なイラストカードをプレゼント！
イラストカード（イメージ）
TOブックスオンラインストアでCelicaタイトル関連商品をご購入の皆様に特別なイラストカードをお届け！
＜対象受注期間＞
2026年3月2日（月）～2026年3月31日（火）23：59まで
※なくなり次第配布終了
▼対象商品はこちら
https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3142176(https://tobooks.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=3142176)
【企画2】豪華賞品が当たる！Celica公式Xフォロー＆引用リポストキャンペーン！
＜概要＞
公式Xアカウントをフォロー・規定のハッシュタグをつけてキャンペーン投稿を引用リポストしていただいた方の中から抽選で対象シリーズ書籍全巻セット＆グッズ詰め合わせ＆サイン色紙をプレゼントいたします。
＜キャンペーン期間＞
2026年3月2日(月)～2026年3月31日(火)23:59まで
＜応募方法＞
1. Celicaノベルス/Celicaコミックス公式Ｘアカウント「@celica_tobooks(https://x.com/celica_tobooks)」をフォロー
2.規定のハッシュタグをつけてキャンペーン投稿を引用リポスト
3.コメント付きで引用リポストすると当選率アップ
※応募規約(https://celica.tobooks.jp/soukan-campaign/)を必ず一読ください。
＜当選者へのご連絡＞
当選者へのご連絡は、4月下旬頃「@celica_tobooks(https://x.com/celica_tobooks)」からダイレクトメッセージにて、ご連絡を差し上げます。
＜賞品詳細・ハッシュタグをご紹介＞
断罪された悪役令嬢は、逆行して完璧な悪女を目指す
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（楢山幕府先生・えびすし先生・北国良人先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#断罪された悪役令嬢Celica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
バッドエンド目前のヒロインに転生した私、今世では恋愛するつもりがチートな兄が離してくれません!?
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（琴子先生・くまのみ鮭先生・七星郁斗先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#チート兄Celica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。―妹と結婚した片思い相手がなぜ今さら私のもとに？と思ったら―
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（永野水貴先生・とよた瑣織先生・家守まき先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#恋した人はCelica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
悪党一家の愛娘、転生先も乙女ゲームの極道令嬢でした。～最上級ランクの悪役さま、その溺愛は不要です！～
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（雨川透子先生・LINO先生・轟斗ソラ先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#あくまなCelica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
氷の侯爵様に甘やかされたいっ！～シリアス展開しかない幼女に転生してしまった私の奮闘記～
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（もちだもちこ先生・双葉はづき先生・香守衿花先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、ノベル版・コミックス版それぞれの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#氷の侯爵様Celica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
世界を救った最強勇者にストーカーされる村娘の話
・シリーズ書籍既刊全巻セット
・オリジナルグッズ
・サイン色紙
（潮里潤先生直筆サイン入り）
1名様
※本賞品は、コミックスの既刊全巻（発表時点）のセットとなります。
・ハッシュタグ
#ストーカー勇者Celica創刊記念キャンペーン
コメント付きで当選率アップ！
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/