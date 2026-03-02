PicoCELA、ドイツ「E-world 2026」にて独自の無線メッシュ技術を披露。プラント等の「配線レス」な通信インフラ構築を提案

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：古川浩、以下「PicoCELA」）は、2026年2月10日（火）から12日（木）までドイツ・エッセン市で開催された、エネルギー関連産業の国際見本市「E-world energy & water 2026」に出展いたしました。

東京都が選定した高い技術力を持つ中小企業が集う「東京パビリオン」の一員として、エネルギー施設のデジタル化を加速させる無線メッシュソリューションを披露し、欧州をはじめとする各国のエネルギー関連事業者との連携を深めました。

世界最大級のエネルギー見本市「E-world」への出展背景

「E-world energy & water」は、スマートエネルギーや分散型エネルギーシステム、サイバーセキュリティなど、エネルギー産業の未来を担う技術が一堂に会する国際的な展示会です。PicoCELAは、広大な屋外環境やプラント・工場といった、有線LANの敷設が困難で過酷な環境下でも、安定した低遅延通信を低コストで構築できる独自技術を強みとしています。本出展を通じて、グローバルな社会インフラのデジタル化に不可欠な基盤としての無線メッシュ技術を広く提案いたしました。

展示内容と会場での反応

「E-world energy & water 2026」のパビリオン内特設ステージにて、企業向け無線メッシュWi-Fiの革新性と、エネルギー産業におけるDX推進の重要性について講演を行う代表取締役社長の古川浩。東京パビリオン内の自社ブースにて、来場者へ直接ソリューションを説明する様子。伝統的な法被（はっぴ）を纏い、日本発の技術力とNasdaq上場企業としての信頼性をグローバルに発信しました。

今回の展示では、最新の通信規格に対応したハイエンドモデルを中心に実機展示を行いました。

会場では、エネルギー生産・輸送現場におけるリアルタイムなデータ収集や、施設管理の効率化を目指す欧州の企業・自治体関係者より、配線工事を最小限に抑えつつ広域ネットワークを構築できる当社のソリューションに対して具体的な活用方法の相談が寄せられました。

E-world energy & water 2026 東京パビリオン 出展企業

屋内向けハイエンドモデル「PCWL-0501」：6GHz帯に対応し、混雑した通信環境下でも安定した大容量通信を実現します。屋外向けハイエンドモデル「PCWL-0511」：防塵防水規格IP67に準拠し、施設の屋外現場などの厳しい環境下でも稼働する堅牢性を備えています。

今後の展望：グローバル展開の加速

「東京パビリオン」関係者と出展企業のみなさま。

PicoCELAは、2025年1月の米国Nasdaq上場を経て、グローバル市場での展開を一層強化しております。本展示会で得た世界各国のパートナーとの繋がりを活かし、欧州市場におけるエネルギー産業のレジリエンス向上とDX推進に貢献してまいります。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択