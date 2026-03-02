【豊島区】子どもたちの純粋な歌声が響く！青島広志監修「青島広志駒込少年少女合唱団」定期演奏会、3月14日に開催

公益財団法人としま未来文化財団

公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、2026年3月14日（土）に「青島広志駒込少年少女合唱団 定期演奏会」を開催します。

■子どもたちの笑顔と歌声が、豊島区の春を告げる

ソメイヨシノ発祥の地として知られる豊島区・駒込の地で、2012年に誕生した「青島広志駒込少年少女合唱団」。テレビでもお馴染みの作曲家・青島広志先生が監修を務める本合唱団が、3月14日（土）、1年の集大成となる定期演奏会を南大塚ホールにて開催いたします。

5歳から中学生までの団員約75名が、春から一生懸命に練習を重ねてきました。日頃の練習の成果を大きなステージで堂々と発表し、仲間と共に歌う喜びを分かち合う姿は、見る人の心に深い感動を呼び起こします。元気いっぱいの歌声はもちろん、曲に合わせた可愛らしい振り付けも見どころの一つです。

■老若男女が楽しめるバラエティ豊かなプログラム

2025年3月開催の定期演奏会の様子

演奏会では、誰もが口ずさめる「童謡・唱歌」から、青島広志先生の構成・編曲によるモーツァルトの名曲、さらには「11ぴきのネコ」の合唱版まで、多彩なプログラムを用意しています。お子様連れのご家族からシニア世代まで、幅広い層に楽しんでいただける温かいコンサートです。

入場は無料で、当日は事前予約なしでどなたでも直接会場にお越しいただけます。春のひととき、子どもたちが奏でる「一生モノの感動」をぜひ体感してください。

■開催概要

- イベント名：青島広志駒込少年少女合唱団 定期演奏会- 日時：2026年3月14日（土）11:30開演（11:00開場）- 会場：南大塚ホール（豊島区南大塚2-36-1）- アクセス情報：

JR山手線「大塚駅」南口より徒歩5分

東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」1番出口より徒歩8分

都電荒川線「大塚駅前」より徒歩5分

■プログラム

【青島広志駒込少年少女合唱団について】

- 入場料：無料（当日直接会場へお越しください）- 『童謡唱歌集』より：春がきた うみ たなばたさま 村祭り 雪 ほか- 『夜だけまほう使い』（青島広志/作曲）より：朝はセカセカ それが枕の仕事 ほか- 『こんにちはモーツアルト』（青島広志/構成・編曲）より：そり遊び パ・パ・パ 春への憧れ ほか- 『11ぴきのネコ 合唱版』（青島広志/作曲）より：ノラネコ天国ソング 動物づくしによる体をきたえようソング ほか

青島広志駒込少年少女合唱団は、豊島区駒込在住の青島広志氏の協力指導を得て、2012年にスタートした子どものための合唱団です。歌うことが大好きな子ども達の音楽活動を支援すると共に、合唱を通じて子ども達の表現力を豊かにし、様々な年齢の子どもたちとの相互交流により協調性や社会性を育んで欲しいという願いから誕生しました。また、地域住民との交流を深め、地域文化の発展向上に寄与することも目的としています。

【青島広志について】

(C)Gakken Plus

1955年東京生まれ。豊島区駒込在住。東京藝術大学・同大学院を首席で修了。オペラ『黄金の国』、『火の鳥』、合唱曲『11ぴきのネコ』等、その作曲作品は300に及ぶ。指揮者・ピアニストとしても活躍し、近年はコンサートやイベントのプロデュースも数多く手がける。NHK『高校音楽講座』『みんなのコーラス』、テレビ朝日『題名のない音楽会』等、テレビ・ラジオ番組への出演多数。著書に『モーツァルトに会いたくて』（学習研究社）、『作曲ノススメ』（音楽之友社）他多数。現在、聖徳大学客員教授。東京藝術大学元講師、洗足学園音楽大学元客員教授、日本現代音楽協会、作曲家協議会、東京室内歌劇場会員。

【活動拠点：駒込地域文化創造館について】

本合唱団が普段の練習拠点としている「駒込地域文化創造館」は、豊島区の生涯学習と地域文化を育む交流拠点です。JR駒込駅からほど近く、閑静な住宅街に位置する当館では、合唱団以外にも絵画、語学、ダンスなどのサークルが日々活動しています。本合唱団の子どもたちも、この歴史ある駒込の地で、世代を超えた地域の方々の温かいまなざしに見守られながら、日々歌声を磨いています。

HP：https://www.toshima-mirai.or.jp/center/e_komagome/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/komagomesozokan

主催：公益財団法人としま未来文化財団

【お客様からのお問い合わせ先】

公益財団法人としま未来文化財団地域文化課駒込地域文化創造館

TEL：03-3940-2400（8:45～21:00※休館日を除く）