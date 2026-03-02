アウトドアブランドDODから″防災セット″2種発売！車の座席の下やスーツケースを安心の備蓄スペースに。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するアウトドアブランドの 「DOD」は、防災の新しい考え方「PLAY-PARE（プレイペア）」を提起いたします。この考えを具現化する新製品「いつかのソナエセット」2種（車載用・自宅用）と特設サイトを2026年2月27日（金）に公開しました。

防災意識が高まる時期ですが、実際に備えようとすると「どれを選べばいいかわからない」と立ち止まり、「いつかやろう」と先延ばしにしてしまいがちです。そんな方々の背中を後押しし、防災の「いつか」を「今」に変えるきっかけとなるために、DODは「あそぶ（PLAY）」と「そなえる（PREPARE）」をポジティブに繋ぐ「PLAY-PARE（プレイペア）」という考え方を提案します。

キャンプで「あそぶ」経験はいざという時の「生き抜く術」となり、万全の「そなえ」があるからこそ日常も非日常も心から「あそぶ」ことができる。そんな「あそぶ」と「そなえる」の循環を目指し、防災セット「いつかのソナエセット」を開発しました。交通事故や渋滞、大雪などの車での災害に役立つ車載用と、地震や洪水などの災害に役立つ自宅用の2種をご用意。

防災に活躍するキャンプ用品を解説する特設サイトと共に、皆さまの「もしも」の不安を安心に変え、心ゆくまでアウトドアを楽しめる環境を支えます。

「いつかのソナエセット」製品特徴

■車移動中の災害から命を守る、車載用セット「いつかのソナエセットS」

アウトドアにつきものなのが車での長距離移動。そんなキャンプや長距離ドライブの道中に潜む、予期せぬ交通事故や渋滞、さらには山道での落石や土砂崩れ、豪雪による長時間の立ち往生といったリスクを想定した防災セットです。車の座席下に収まるスリムな設計で、移動という日常の隙間に確かな安心を備えます。

■2人の避難生活を支える、自宅用セット「いつかのソナエセットM」

地震や水害時の在宅・避難所生活を想定した、大人2名が2日間を過ごすための防災セットです。クローゼットに眠りがちなスーツケースにすっぽりと収まるサイズ感で、保管のしやすさと避難時の持ち出しやすさを追求しました。

■バラバラの状態から自分でパッキング。「中身を把握していない」を卒業

防災ガイドメモ

「いつかのソナエセットS／M」は、あえて中身をバッグに詰めずバラバラの状態で段ボールに入れてお届け。一つひとつのアイテムを自分の手で確認しながらバッグに詰める「セルフパッキング」の工程を踏むことで、内容物の把握と防災意識の向上を確実にします。

合わせて、あると便利なものリストや避難の基礎知識などをまとめたオリジナルの「防災ガイドメモ」も同梱。メモを参考に必要な追加アイテムを加えることで、「わが家に最適な備えセット」を完成させることができます。

■暗闇でもすぐに見つかる「ニンジンオレンジ」カラー

災害時の停電や混乱した状況下でも、パッと目に飛び込んでくる高彩度な「ニンジンオレンジ」をバッグカラーに採用。さらに、ライトに反射して光るロゴやプリントを施し、夜間の視認性と避難時の安全性を確保しました。

特設サイト「PLAY-PARE（プレイペア）」概要

特設サイト「PLAY-PARE（プレイペア）」は、「あそぶ（PLAY）」と「そなえる（PREPARE）」をポジティブに統合した、DODが考える防災の新概念を象徴する情報発信拠点です。

正反対に見えるこの二つは、実は「アウトドアを楽しむ知恵が生き抜く術になる」「万全の備えがあるからこそ心から遊べる」という深い相関関係で結ばれています。サイト内では新製品「いつかのソナエセット」の紹介に加え、キャンプ道具を災害時に役立てる具体的なアイデアをわかりやすく解説。

キャンプ用品は単なるレジャー用品ではなく、過酷な環境を快適に変える「生き抜くための技術」が詰まったアイテムです。わくわくが詰まったアウトドア用品の力を活かし、家族みんなで「これなら大丈夫」と安心できるように、確実で楽しいソナエを一緒に始めましょう。

■DODスタッフのヒトコト

詳細を見る :https://www.dod.camp/special/playpare/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=special

企画担当のヒトコト

「いつかやろうを今やろう。」

このコンセプトはDODの代表作『いつかのタープ(https://www.dod.camp/product/tt5_631_tn/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=recommend)』から取ってきました。

「いつか」を「今」に変えるきっかけになりたい、そんな想いを込めています。

ソト遊びは日々の安全があってこそ。この製品をきっかけに、「もしも」の備えを少しでも意識してもらえたら嬉しいです。

広報オガワのヒトコト

水やちょっとした食料はなんとなく準備したものの、本格的な防災セットの購入はまさに「いつか準備しよう」と先延ばしにしてしまっていたので、「いつかのソナエセット」でしっかり準備したいと思います。

■スペック詳細

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

