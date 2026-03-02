ReYuu Japan、AI戦略室の新設およびAIインフラ事業への参入に関するお知らせ

ReYuu Japan株式会社

当社は、全社横断組織「AI戦略室」を本日付けで設置し、AI関連領域への取り組みを強化するとともに、AI用サーバーを取り扱うAIインフラ事業へ参入することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 背景

生成AIの急速な普及により、企業競争力は「データ活用」と「計算資源」の確保に大きく依存する時代へ移行しております。

AI産業は、データ、アルゴリズム、計算資源（AI用サーバー等のインフラ）の三層構造で成り立っており、AIの高度化とともにインフラ需要も拡大しています。

当社は、年間約20万台規模の端末を取り扱うリユース事業を通じ、IT機器の調達・販売・品質管理に関するノウハウを蓄積してまいりました。

今後は、このような背景のもと、AI戦略室を設置し、外部技術の活用を前提とした当社リユース事業のAI高度化やデータ資産の活用を進めてまいります。

また、並行して、当社が培ってきたIT機器の調達・品質管理・法人販売の強みを活かし、AIインフラ事業へ参入することで、事業ポートフォリオの強化を図ってまいります。

２. AI戦略室の設置

AI戦略室は、当社のAI活用を統括・推進する組織として設置し、下記の役割を担います。

・全社AI戦略の策定・実行推進

・リユース機器の再生や物流を担う当社「モバイルリファビッシュセンター」へのAI実装

・データ基盤整備およびガバナンス構築

・AI関連商材の企画・拡販

AIを単なる効率化施策に留めず、事業成長の中核ドライバーと位置付け、全社的な高度化を推進してまいります。

３. モバイルリファビッシュセンターへのAI実装

（1）AIによる外観品質自動判定の導入

端末外観のキズや劣化状態をAIにより自動判定し、検査工程の標準化、高速化および精度向上を図ります。

これにより検査時間の削減および判定品質の均質化を目指します。

また、判定データを継続的に蓄積することで、モデル精度の向上および将来的なデータ活用基盤の構築を進めてまいります。

（2）業務自動化の推進

以下の業務について自動化を進め、オペレーションの最適化と生産性向上を目指します。

・端末IDの検索およびデータ入力作業の自動化

・端末検査ソフト（Blancco）の検査結果の自動連携

・在庫化情報の自動生成およびラベル発行

・RFIDタグ活用による出荷ピックアップ効率化

・各種データによる需要予測

これにより、人的作業の削減、処理能力の向上およびオペレーション全体の最適化を図ります。

４. AIインフラ事業への参入

生成AI市場の拡大に伴い、高性能GPUを搭載したAI用サーバーの需要が増加しております。当社は、従来より培ってきたIT機器取扱ノウハウおよび法人顧客基盤を活かし、AI用サーバーをはじめとするAI関連インフラ商材の取り扱いを開始し、AIインフラ事業へ参入いたします。

本取り組みは、既存のIT機器取扱領域の延長線上に位置付けられるものであり、リユース事業とのシナジー創出を図るものです。

５. 今後の見通し

本件が当期業績に与える影響は軽微です。