エンジニアの必読誌、『月刊DBマガジン』が16年ぶりに電子書籍で帰ってくる。一部記事で当時の執筆者さんを探しています！

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、1999年から2010年まで販売していた雑誌『月刊DBマガジン』の電子書籍での復刻プロジェクトを開始しました。第1弾として、2010年1月号～9月号を2026年3月1日にKindleで発売しました。

データベース技術の進化とともに歩み、多くの読者の方々に愛されてきた雑誌が復刻！

『月刊DBマガジン』は、1999年から2010年にかけて、データベース技術を中心に、当時最新のIT関連情報を紹介していた雑誌です。エンジニア必読の情報誌として、データベース技術の進化とともに歩み、多くの読者の方々に愛されてきました。

創業40周年を迎えた翔泳社では、電子書籍として本誌を広く公開するべく、復刻プロジェクトを開始。2010年から1年ごとにさかのぼりながら、各号をそれぞれ電子書籍として発売します。第1弾として、2026年3月1日に2010年1月号～9月号（休刊号）をKindleで発売しました。価格は、1冊550円（税込）です（Kindle Unlimitedでは読み放題）。



▼『復刻・DB Magazine』特設サイト

https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/dbmg-ebook



本復刻プロジェクトが、当時ご愛読いただいた方々にとって、懐かしさとともにご自身のキャリアの原点や、解決に悩んだ課題を振り返るきっかけになれば幸いです。

求む！情報提供～この記事の執筆者さんを探しています！

復刻にあたり、多くの権利者の皆さまに許諾の協力を得ていますが、連絡がつかない等の理由で、権利者の許諾が得られていない記事は未公開となっています。未公開箇所の執筆者について、情報をお持ちの方は編集部までご連絡をお願いします。

【この記事の権利者を探しています！】

編集部では、以下の記事の権利者を探しています。

『2010年09号』：「サポートセンターが教えるOracleエラー対策」

『2010年09号』：「Windows+SQL Server 安定稼働のベストプラクティス」

『2010年09号』：「DB2徹底使いこなし講座」

『2010年08号』：「「モバゲータウン」構築/運用のすべて」

『2010年08号』：「VS2010/.NET Framework 4によるSQL Server 2008 R2とSQL Azureの開発」

『2010年08号』：「ピボットテーブルを大幅拡張したPowerPivot for Excel 2010の実力」

『2010年08号』：「DBアクセラレータ「PanaSearch」」

他



連絡先メールアドレスは下記特設サイトのご参照ください

https://www.shoeisha.co.jp/book/campaign/dbmg-ebook