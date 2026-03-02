「黄金の手を持つピアニスト」川島基のリサイタルが開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『川島基ピアノリサイタル』が2026年5月1日 (金)に五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/motoi_kawashima-pf



公式サイト

https://www.atelier-canon.jp/motoi_kawashima2026

沈黙を震わせ、魂を貫く。――ピアニスト・川島基、渾身の対話。

西ドイツ新聞（WAZ)にて「黄金の手を持つピアニスト」と評され、ヨーロッパで愛されたピアニスト・川島基が日本でリサイタルを開催！

プログラム（予定）

ハイドン：ピアノソナタ ト長調 Hob-6

シューベルト：即興曲 変ト長調 D899-3

ブラームス：4つの小品 作品119

ショパン：即興曲第2番 嬰ヘ長調 作品36

ショパン：ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58



川島基 プロフィール

岡山生まれ。10歳より本格的にピアノと作曲を始める。

文化庁新進芸術家海外研修生としてベルリン芸術大学で学び、更に同大学の演奏家課程Konzertexamen課程を修了。「国家演奏家資格」を取得。2007年より本格的な演奏活動を開始。ヨーロッパ各地で、リサイタルやオーケストラとのコンサート、国際音楽祭に出演。現在、東京音楽大学教授。



■第10回シューベルト国際ピアノコンクール（ドイツ・ドルトムント）優勝

■スクリャービン国際ピアノコンクール優勝

■マルサラ市国際ピアノコンクール最高位（1位なしの2位)

■アリシア・デ・ラローチャ国際コンクール第2位

■アルトゥール・シュナーベル国際ピアノコンクール第2位

■サン・マリノ共和国国際ピアノコンクール第3位

■ジュリアーノ・ペカール賞国際ピアノコンクール最高位(１位なしの２位)

■ブゾーニ国際ピアノコンクール・ディプロマ賞



公式サイト http://motoi-kawashima.com/mprofile.html

開催概要

『川島基ピアノリサイタル』

開催期間：2026年5月1日 (金) 18時30分開場／19時00分開演 ※上演時間：約1時間35分

会場：五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）

■出演者

ピアノ／川島基

■チケット料金

一般：4,000円

学生：2,500円

（全席自由・税込）

