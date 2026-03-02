「黄金の手を持つピアニスト」川島基のリサイタルが開催決定！

写真拡大 (全2枚)

ロングランプランニング株式会社



『川島基ピアノリサイタル』が2026年5月1日 (金)に五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/motoi_kawashima-pf


公式サイト
https://www.atelier-canon.jp/motoi_kawashima2026



沈黙を震わせ、魂を貫く。――ピアニスト・川島基、渾身の対話。

西ドイツ新聞（WAZ)にて「黄金の手を持つピアニスト」と評され、ヨーロッパで愛されたピアニスト・川島基が日本でリサイタルを開催！



プログラム（予定）


ハイドン：ピアノソナタ　ト長調　Hob-6


シューベルト：即興曲　変ト長調　D899-3


ブラームス：4つの小品　作品119


ショパン：即興曲第2番　嬰ヘ長調　作品36


ショパン：ピアノソナタ第3番　ロ短調　作品58




川島基　プロフィール
岡山生まれ。10歳より本格的にピアノと作曲を始める。


文化庁新進芸術家海外研修生としてベルリン芸術大学で学び、更に同大学の演奏家課程Konzertexamen課程を修了。「国家演奏家資格」を取得。2007年より本格的な演奏活動を開始。ヨーロッパ各地で、リサイタルやオーケストラとのコンサート、国際音楽祭に出演。現在、東京音楽大学教授。

■第10回シューベルト国際ピアノコンクール（ドイツ・ドルトムント）優勝


■スクリャービン国際ピアノコンクール優勝


■マルサラ市国際ピアノコンクール最高位（1位なしの2位)


■アリシア・デ・ラローチャ国際コンクール第2位


■アルトゥール・シュナーベル国際ピアノコンクール第2位


■サン・マリノ共和国国際ピアノコンクール第3位


■ジュリアーノ・ペカール賞国際ピアノコンクール最高位(１位なしの２位)


■ブゾーニ国際ピアノコンクール・ディプロマ賞

公式サイト　http://motoi-kawashima.com/mprofile.html



開催概要

『川島基ピアノリサイタル』


開催期間：2026年5月1日 (金)　18時30分開場／19時00分開演　※上演時間：約1時間35分


会場：五反田文化センター音楽ホール（東京都品川区西五反田６丁目５－１）



■出演者


ピアノ／川島基



■チケット料金


一般：4,000円


学生：2,500円


（全席自由・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com