ぽるぽるとonちゃんのコラボアイテム登場！「onちゃん＆ぽるぽるパーク」にはHITひろしま観光大使「ひろくま」が特別参加！
3月19日(木)～3月30日(月) HTBグッズショップが「広島T-SITE」に出店することを記念し、HOME(広島ホームテレビ)の「ぽるぽる」とHTB(北海道テレビ放送)の「onちゃん」のコラボアイテムが登場します。両キャラクターがプリントされた巾着袋に楓乃樹(株式会社サンエール)の代表的な人気菓子“メープルもみじフィナンシェ”が入った限定品です。
広島の伝統工芸品「熊野筆」に、onちゃんとぽるぽるが刻印された「化粧筆」のセットが販売されるほか、コラボハンドタオルも登場します。北海道しぼりたて生乳の風味が魅力の「onちゃんの北海道ミルクソフト」に添えられるクッキーは会期中先着500本で「onちゃん&ぽるぽる」デザインで提供します。
ショップコラボとしては、HTBの店舗に隣接するフレッシュジュース店「マルゴデリ」で3月19日(木)から「onちゃん×スウィート『インカのめざめ』スムージー」を限定販売。流通量が非常に少なく、黄色く栗のような甘みが特徴の北海道産ジャガイモ「インカのめざめ」を原料としており、まさに「飲むスウィートポテト」と言える逸品です。購入者には特製onちゃんコースターをプレゼントいたします。
会期中の3月21日(土)～22日(日)にはおもてなしイベント「onちゃん＆ぽるぽるパーク」を開催します。21日(土)は一般社団法人広島県観光連盟のHITひろしま観光大使である「ひろくま」も登場します。愛らしい黄色のキャラクターが3者そろう千載一遇のチャンス。撮影会を開催するほか、県内外からお越しになった皆様へ広島県の魅力もしっかりとお伝えいたします。
ショップでは人気アトラクション「くじ引きどうでしょう」にonちゃんの新たな景品が登場。御朱印風スタンプコーナーやその御朱印とおなじデザインのTシャツを販売するほか、広島 蔦屋書店では、書籍をお買い上げの方にonちゃんの特製ブックカバーが先着無料配布されるなど、広島ならではのお楽しみが盛りだくさんです。皆さまのご来店をお待ちしています。
【コラボ商品】◆ぽるぽる＆onちゃん フィナンシェ入り巾着
ぽるぽるとonちゃんがコラボしたオリジナルデザインの特製巾着に広島銘菓の「メープルもみじフィナンシェ」を4個封入して販売。
■販売価格 ： 990円(税込)
◆onちゃん＆ぽるぽる 幸せメイクの黄色い熊野化粧筆
■販売価格 ： 5500円（税込）
◆ぽるぽる＆onちゃん しあわせの黄色いハンドタオル
■販売価格 ： 990円（税込）
■商品仕様 ： サイズ 縦23cm×横23cm、綿100%、
表ガーゼ/裏パイル、日本製
◆onちゃん×スウィート「インカのめざめ」スムージー
onちゃん×スウィート「インカのめざめ」スムージーをご注文された方を対象にオリジナルデザインのonちゃんコースターをプレゼント。カップにもオリジナルデザインのonちゃんステッカーを貼付して提供。
■販売価格 ： 800円(税込)
■発売場所 ： 広島T-SITE 1F マルゴデリ 広島T-SITE店
ガラポン くじ引きどうでしょう
全国各地で落城(完売)必至の大人気コーナーです。くじの景品のために開発されたアイテムが魅力です。黄金色が眩しい「ミニonだるま」2種、そしてこれからの季節にぴったりのonちゃんデザインのタオルが、広島で初登場です。
■くじ引きどうでしょう 1回 700円(税込)
※空くじ(はずれ)はございません。景品が無くなり次第終了となります。
onちゃん＆ぽるぽるパーク
(C)HOME／TM&(C)HTB／(C)HIROKUMA
【催事名】onちゃん＆ぽるぽるパーク
【会 期】2026年3月21日(土)、22日(日)
時間 両日 10：30～17：00
【会 場】広島T-SITE（LECT内）２F スクエアギャラリー
【内 容】入場無料
縁日(射的、スマートボール各100円特製シールつき)、キャラクターたちとのふれあい＆撮影会(無料)、缶バッジ製作体験(有料)、onちゃんプリント体験(有料)、水曜どうでしょうと広島県に関するミニ展示(無料)など
※混雑時入場を制限する場合があります
※21日(土)はHITひろしま観光大使ひろくまも登場します。
キャラクターの登場時間は会場のご案内やHTBのホームページでご確認ください。
HTBグッズショップ詳細
【催事名】HTBグッズショップ 期間限定出店
【会 期】2026年3月19日(木)～30日(月) 営業日数12日間
営業時間 10：00～20：00
※最終日30日は18：00まで
【会 場】広島T-SITE（LECT内）
1号館１F POP-UPスペース・ギャラリー
広島県広島市西区扇2丁目1-45
【ＷＥＢ】HTB北海道テレビ https://www.htb.co.jp/goods/hiroshima/
広島T-SITE https://store.tsite.jp/hiroshima/