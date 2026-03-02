ちばりよー！阪神タイガース×ひこにゃん 2026年春季キャンプグッズが本日よりECサイトで販売開始！
ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026年春季キャンプグッズを、本日よりECサイトにて販売開始いたします。
本商品は、2月より阪神タイガース春季キャンプ地・沖縄県宜野座村にある「未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）」にて販売しておりましたが、ご来場が難しかったお客様にもご購入いただけるよう、このたびECでの販売を開始する運びとなりました。
今回の記念グッズは、沖縄らしい雰囲気を取り入れた南国デザインが特徴です。
注目ポイントは「キー太とお揃いのサングラスを着用したひこにゃん」！
沖縄のキャンプ地をイメージしたカラーリングにより、より特別感のあるアイテムに仕上げました。
商品概要
【販売開始日】
2026年3月2日（月）12:00～
【販売場所】
ECサイト「KAMIHIME+」
https://kamihime.jp/
本商品は期間限定アイテムのため、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
ぜひこの機会にお求めください。
商品ラインナップ
・2026キャンプ記念 ステッカー
販売価格：550円（税込）
商品サイズ：50×50mm
・2026キャンプ記念 アクリルキーホルダー
販売価格：1,200円（税込）
商品サイズ：70×56mm
・2026キャンプ記念 フェイスタオル
販売価格：3,000円（税込）
商品サイズ：800×340mm
・2026キャンプ記念 缶バッジ（2種）
販売価格：各種 650円（税込）
商品サイズ：57×57mm
会社概要
社名 ：アインズ株式会社
代表 ：代表取締役社長 谷口 彰
本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/
設立年 ：1877年4月（明治10年）
資本金 ：97,234,000円
従業員数 ：173名
事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、
各種イベントプロデュース、ホームページ制作等
<本件に関するお問い合わせ先>
アインズ株式会社 〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3
Tel：0748-58-8104