ちばりよー！阪神タイガース×ひこにゃん　2026年春季キャンプグッズが本日よりECサイトで販売開始！

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、プロ野球球団「阪神タイガース」と、滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」とのコラボレーションによる2026年春季キャンプグッズを、本日よりECサイトにて販売開始いたします。

本商品は、2月より阪神タイガース春季キャンプ地・沖縄県宜野座村にある「未来ぎのざ（道の駅「ぎのざ」内）」にて販売しておりましたが、ご来場が難しかったお客様にもご購入いただけるよう、このたびECでの販売を開始する運びとなりました。

今回の記念グッズは、沖縄らしい雰囲気を取り入れた南国デザインが特徴です。

注目ポイントは「キー太とお揃いのサングラスを着用したひこにゃん」！

沖縄のキャンプ地をイメージしたカラーリングにより、より特別感のあるアイテムに仕上げました。

商品概要

【販売開始日】

2026年3月2日（月）12:00～

【販売場所】

ECサイト「KAMIHIME+」

https://kamihime.jp/

本商品は期間限定アイテムのため、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

ぜひこの機会にお求めください。

商品ラインナップ

・2026キャンプ記念 ステッカー

販売価格：550円（税込）

商品サイズ：50×50mm

・2026キャンプ記念 アクリルキーホルダー

販売価格：1,200円（税込）

商品サイズ：70×56mm

・2026キャンプ記念 フェイスタオル

販売価格：3,000円（税込）

商品サイズ：800×340mm

・2026キャンプ記念 缶バッジ（2種）

販売価格：各種 650円（税込）

商品サイズ：57×57mm

会社概要

社名 ：アインズ株式会社

代表 ：代表取締役社長 谷口 彰

本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/

設立年 ：1877年4月（明治10年）

資本金 ：97,234,000円

従業員数 ：173名

事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、

各種イベントプロデュース、ホームページ制作等

<本件に関するお問い合わせ先>

アインズ株式会社 〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

Tel：0748-58-8104