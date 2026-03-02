グッズを買うと、推しが街に現れる。VTuberと複合カフェが挑む新感覚ファン参加型コラボ第2弾始動

株式会社Fly

株式会社Fly（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤弘貴）が運営するVTuberプロダクション「えもえち」は、複合カフェチェーン「自遊空間」とのコラボレーション企画第2弾を、2026年3月2日（月）より開始いたします。

昨年12月に実施した第1弾は大きな反響を呼びました。

今回は25名以上が所属するえもえちから5名が登場し、さらにパワーアップした内容でお届けします。

■ "第2弾"が意味すること--証明された熱量、さらなる進化

第1弾では「ファンの購入が店舗掲出につながる」という参加型の仕組みが大きな話題を呼び、VTuberファンコミュニティの中で"推し活の新形態"として高く評価されました。

そして今回の第2弾。25名以上が所属するえもえちから今回登場する5名が決まり、グッズラインナップが拡充され、第1弾に続き「指輪をハメあえる」お渡し会も今回は甘雨ランで実施。単なる"第2弾"ではなく、全面進化したコラボとして帰ってきます。

■ コラボ概要

コラボ期間中に対象の限定グッズをご購入いただくと、えもえち所属タレント5名にポイントが付与されます。販売期間終了後のポイント総数に応じて、自遊空間BIGBOX高田馬場店に掲出される特典が豪華にアップグレードされていく仕組みです。

「あなたの応援で自遊空間をえもえちだらけにしちゃおう！」

ファンの応援が目に見える形でリアル空間に反映される--これが本企画最大の魅力です。

■ 参加タレント（えもえち）

今回の企画に参加するのは、えもえち所属VTuber5名です。Xフォロワー26.4万人を擁する甘雨ランをはじめ、デストロイヤー・R・ロイロ、恋闇望愛、リリア・ラブリーハート、蒼井かすみが参加します。

それぞれが独自のファンベースを持ち、25名以上が所属するえもえちはプロダクション全体でSNS総フォロワー100万人超。コミュニティの熱量と規模は国内トップクラスのVTuberプロダクションです。

■ 特別イベント：甘雨ランと"指輪をハメあえる"お渡し会

第1弾に続き、今回も甘雨ランによるシルバーリングお渡し会が実施されます。

対象のシルバーリングをご購入いただいたお客様は、2026年6月21日（日）に都内某所で開催されるイベントにて、甘雨ランと直接指輪をハメあえる特別体験に参加できます。

オンライン活動を中心とするVTuberと、リアルの場で"指輪をハメあう"という特別演出は、参加者にとってかけがえない記念体験となること間違いなし。ぜひこの機会をお見逃しなく。

※お渡しはシルバーリングのみとなります。

※イベント日程は変更になる場合がございます。



＜シルバーリングお渡し会ページ＞https://jiqoo.jp/silver_ring_wedding_2/

■ 限定グッズについて

アクリルスタンドや缶バッジなどの定番グッズから、Tシャツ・パーカー・抱き枕・デスクマットといったライフスタイルアイテムなど、全10種類のラインナップを展開。購入すると商品に応じたポイントが加算されます。

■ 応援特典（ポイント達成によるアップグレード）

販売期間終了後のポイント数に応じて、店舗掲出が段階的に豪華になります。

50ポイントごとに合同A1ポスターが1枚掲出され、50ポイント追加ごとに掲出店舗が増加。

200ポイントに達するとデジタルサイネージが1基掲出（以降200ポイントごとに掲出店舗増加）、400ポイントで合同特大パネルが1基掲出（以降400ポイントごとに掲出店舗増加）、500ポイントでA4ブースPOPが1店舗の全席に設置されます。追加掲出店舗については後日発表予定です。

■ 販売期間・購入方法

販売期間：2026年3月2日（月）12:00 ～ 2026年3月15日（日）23:59

対象グッズの購入はコラボ特設ページまたは専用ショッピングサイトにて受け付けます。

＜コラボ特設ページ＞ https://jiqoo.jp/emoechi_jiqoo_cp_2/

＜限定グッズ購入サイト＞ https://www.thousand01.com/shopbrand/ct237/

※販売終了後、約2カ月後までに出荷予定。制作状況により前後する場合あり。

■ 株式会社Flyについて

株式会社FlyはVTuber・デジタルタレントのマネジメント、ライブ配信事業、コンテンツ制作、ECサイト運営などを展開するプロダクションです。SNSや動画プラットフォームを中心に活動するタレントの魅力を最大限に引き出し、ファンとの新しい接点を創り出す取り組みを行っています。

会社名：株式会社Fly

所在地：東京都新宿区西新宿4-16-13

代表者名：加藤弘貴

設立：2019年

事業内容：Vtuberプロダクション運営／配信事業／コンテンツ制作／EC事業

