感謝の言葉とともに学びの成果を発表！「テクノス展2026」を3月6日（金）より開催

学校法人田中育英会





総合学院テクノスカレッジ（東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校）は、卒業生の新たな門出と進級生のさらなる学びへの意欲を高める学修成果発表イベント「テクノス展2026」を、2026年3月6日（金）および7日（土）の両日にわたり開催します。


本イベント「テクノス展」は、1年間を通じて仲間や地域、企業などテクノスに関わるすべての関係者と共に創り上げてきた学びの成果を形にし、発表する場です。また、各学生が経験したことや成長できたことを共有し、感謝の気持ちを胸に次なるステージへと踏み出す意義も持ち合わせています。


今年のテーマは『輝天（きてん）』。これは、各学科で多様な学びを得た学生一人ひとりが放つ光を象徴しており、卒業後も空に羽ばたく星のように輝き続けてほしいという願いが込められています。


会場では、学修成果として制作した作品の展示やプレゼンテーションのほか、特別ゲストによる応援パフォーマンスや、高校生・卒業生向けの企画も行われます。


テクノスカレッジならではの学びの集大成となるこの大規模イベントに、ぜひご参加ください。


https://sites.google.com/view/technosten2026/



「テクノス展　2026」開催概要


■日時：


3月6日（金）10:00～16:00（最終入場15:30）オンライン配信あり


3月7日（土）10:00～14:00（最終入場13:30）オンライン配信あり


■会場：　


総合学院テクノスカレッジ　府中・小金井インテリジェントキャンパス


（東京工学院専門学校 / 東京エアトラベル・ホテル専門学校）


■所在地：


〒184-8543 東京都小金井市前原町5-1-29


アクセス：https://www.technosac.jp/school/access/


■入場料：無料（一般参加可）




主なプログラム

■各学科展示


各学科の卒業作品や学生個人の作品を展示し、日頃の学びの集大成を多くの人たちに披露します。



学内展示

作品展示


■デジタルヨセガキ


テクノス展の2日間で卒業生に向けた寄せ書きを制作します。


メッセージは、8日（日）の卒業式へとつながり、卒業生自身の寄せ書きも完成させる企画です。




■学生AWARD　2026


各部門に合った活躍をした個人を在学生や教員から募り、全学生からの投票で部門ごとにノミネート者を選出。テクノス展にて受賞者を発表します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・発表日時：3月6日(金) 15:20～16:00




学生AWARD


【卒業生向けコンテンツ】


■卒業生交流会（ホームカミング）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


卒業生のネットワークを活かし、「明日の自分にワクワクできるようになる」というテーマで交流会を開催します。


卒業から５年が経ったOB・OGたちが集い、当時描いた「卒後ビジョン」をもとに、現在どのように歩みを進めているのか、振り返りつつ情報交換ができる場であり、在学生にとっても学修のヒントが得られる機会です。



卒業生交流会

特別ゲストによるエール企画

テクノスの学生に人気のアーティストが出演。応援メッセージが込められたパフォーマンスやトークを披露します。



▽3月７日(土) 11:50～


＜ゲスト＞


ゴー☆ジャス　さん



■生年月日　1978年11月10日


■出身地　福島県いわき市


■趣味・特技　アニメ　映画　ゲーム



■経歴　代々木アニメーション学院出身。


お笑い芸人になり、地球儀のネタがウケて多くの


メディア・イベント等に出演するようになる。


2014年からゲーム実況チャンネル「ゴー☆ジャス動画」の活動も始める。



■決めゼリフ：「君のハートに、レボ☆リューション！」







ゴー☆ジャスさん

▽3月７日(土) 13:00～



＜ゲスト＞


松井 珠理奈　さん



JURINA MATSUI


■生年月日　1997年３月８日


■出身地　愛知県春日井市


■趣味・特技


ダンス　カラオケ　スポーツ観戦（プロレス・格闘技・野球・バスケ等）


サウナ よもぎ蒸し　釣り　スーパー巡り　料理



■元SKE48・AKB48


2018年AKB53シングル世界選抜総選挙1位獲得






松井珠理奈さん


総合学院テクノスカレッジについて

1959年、文部省認定唯一のテレビ専門学校「名城大学付属東京テレビ高等技術学校」を創立。


現在、エンタメ、クリエーター系、スポーツ・教育、工学・情報分野などを学ぶ東京工学院専門学校と、エアライン、語学、ホテル、ブライダル、観光分野などを学ぶ東京エアトラベル・ホテル専門学校の2校、計30学科が一つのキャンパスに集うキャリア教育機関です。


社会の縮図を体感できる施設・設備が揃っており、学生が自身の専門分野以外の他学科とも協同しながら多角的に学べるところが特長です。


オックスフォード大学をはじめとする海外姉妹提携校との交流を通して、グローバルな情報や人脈とのコミュニケーションスキルを手に入れるプログラムを実施。「専門士」や「高度専門士」の資格と併せて、大卒資格（学士）を取得できる「大学コース」を全学科に設置するなど、個々の目標に応じて幾通りにもカスタマイズできる履修プランを展開しています。




【学校概要】


総合学院テクノスカレッジ


東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校



■法人名：学校法人　田中育英会


■設立：1959年


■所在地：〒184-8543 東京都小金井市前原町5-1-29


■学院長：亀田　俊夫


https://www.technosac.jp/




■オープンキャンパスについて


https://www.technosac.jp/experience/




【この件に関するお問い合わせ】


総合学院テクノスカレッジ


広報部


E-mail:info@technos.ac.jp