もう肌の不調に、ゆらがない。ムズムズ・ヒリヒリ・カサつきの予感に。深いうるおいとバリア機能サポートで、自然なツヤと輝きを。～製薬会社発想の敏感肌向けスキンケア「セタフィル コンフォートリペア」新登場～

ガルデルマ株式会社（本社：スイス ツーク、日本オフィス：東京都千代田区、代表取締役：北原千夏）は、2026年4月1日、乾燥・敏感肌向けのスキンケアブランド「セタフィル」から、敏感肌でゆらぎやすい人のためのフェイスケアシリーズ「セタフィル コンフォートリペア」を発売いたします。

■商品一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96589/table/17_1_b1127e5ada1d4a8d35fcec44ec7904fb.jpg?v=202603021251 ]「セタフィル コンフォートリペア」シリーズ

■発売の背景

ガルデルマ株式会社（以下ガルデルマ）が実施した一般消費者調査*1では、実に約7割の女性が「自分は敏感肌である」と回答。また、肌が敏感に傾き、ゆらぎを感じているときには、かゆみを筆頭に、乾燥、赤みなどの不調を感じていることがわかりました。

「セタフィル コンフォートリペア」は、こうした不安定肌のもたらす悩みに包括的にアプローチ。既存のフェイス＆ボディシリーズで培った知見を生かし、肌のゆらぎに着目した毎日のシンプルなケアを通して、ゆらぎに負けないすこやかな肌状態を保つことを目的としています。

＊1 2025.12 ガルデルマ株式会社 一般消費者意識調査 n=936

■商品特長-５つの敏感サインに着目

セタフィルが、75年以上にわたる皮膚科学研究に基づき開発した、製薬会社発想の独自成分「パワートリオブレンド（CICA*2・アラントイン*3・ペンタバイティン*4）」を配合。肌が敏感なときに起こる５つのサイン「乾燥・つっぱり・ヒリつき・ごわつき・バリア機能低下」に着目し、 乾燥等のさまざまな要因でゆらぐ肌に、多角的にアプローチしています。

また、無香料、パラベンフリー、ノンコメドジェニック処方*5、アレルギーテスト済*5。敏感肌でも使える低刺激処方*6です。肌荒れを防ぎ、角質層のバリア機能をサポート。ゆらぎのサインに先回りしてアプローチすることで、トラブルを繰り返すことのないすこやかな状態を保ちます。毎日のケアを通して肌の基礎力を整え、内側から光を放つかのような、自然で健康的なつや肌に導きます。

*2 ツボクサ葉エキス、皮膚コンディショニング成分

*3 皮膚コンディショニング成分

*4 異性化糖：保湿成分

*5 全ての方にアレルギー、コメド(ニキビの元)が発生しないというわけではありません

*6 敏感肌パネルを用いたテストを実施

パワートリオブレンド

■商品概要

セタフィル コンフォートリペアシリーズ

セタフィル コンフォートリペア フォーミングウォッシュ

商品名・販売名：セタフィル コンフォートリペア フォーミングウォッシュ

価格／容量：200mL / オープン価格

発売日：2026年４月1日

商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための泡洗顔料。

クリーミーな泡が肌をいたわりながら優しく包み込み、肌荒れや乾燥の原因となる大気汚染物質や花粉などの微細な不純物まですっきりオフ。

肌の健やかさを守る3種のセラミド*1配合で、うるおいを保ち、肌のバリア機能をサポートします。

*1 セラミドEOP セラミドNP セラミドAP（保湿成分）

セタフィル コンフォートリペア バランシングトナー

商品名・販売名：セタフィル コンフォートリペア バランシングトナー

価格／容量：150mL / オープン価格

発売日：2026年４月1日

商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための化粧水。アラントイン*2やCICA（ツボクサ葉エキス）*2 を配合し、乾燥等で刺激を受けやすい肌を穏やかにケアします。

3種のヒアルロン酸*3 が角質層まですばやくなじんで浸透し、肌のバリア機能を整えます。肌荒れを防ぎながら、角層深くまでうるおい、なめらかでやわらかい素肌へと整えます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *3 ヒアルロン酸 ヒアルロン酸Na 加水分解ヒアルロン酸（保湿成分）

セタフィル コンフォートリペア グロウセラム

商品名・販売名：セタフィル コンフォートリペア グロウセラム

価格／容量：30mL / オープン価格

発売日：2026年４月1日

商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のための高機能美容液。アラントイン*2・CICA(ツボクサ葉エキス)*2・セラミド*4配合 で肌を穏やかに整え、パンテノール*2とペンタバイティン*5などの成分が深いうるおいをチャージ。

角質層のすみずみまでうるおいを届け、肌本来のバリア機能をサポート。敏感肌特有のサインにアプローチ。自然なツヤと輝きを与え、健やかでなめらかな肌へと導きます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *4セラミドNP（保湿成分） *5 異性化糖（保湿成分）

商品名・販売名：セタフィル コンフォートリペア モイストバリアクリーム

価格／容量：45mL / オープン価格

発売日：2026年４月1日

商品特長：皮膚専門の製薬会社が開発した敏感肌のためのフェイスクリーム。肌を穏やかに整えるアラントイン*2、CICA(ツボクサ葉エキス)*2配合に加え、セラミド*4などの保湿成分を配合。リッチな感触でありながら軽いのびのクリームが、すばやくなじんで肌のバリア機能を整えます。保湿力の高いうるおいヴェールが、長時間肌のうるおいを守りつつ、乾燥による肌荒れを防いで、しっとりと健やかな肌に整えます。

*2 皮膚コンディショニング成分 *4 セラミドNP（保湿成分）

■発売イベント

新商品「セタフィル コンフォートリペア」の発売に先駆け、期間限定の先行体験型POP UPイベントを2026年3月28日(土)～3月29日(日)まで、表参道にて開催いたします。

※イベント会場イメージ

本イベントでは、一般発売に先駆けて新シリーズを”いち早く体験できる”特別な機会をご提供します。

実際に商品を手に取り、テクスチャーや肌なじみをその場でお試しいただけます。

また、会場では新商品のタッチ＆トライ体験のほか、商品特長にちなんだ参加型コンテンツもご体験いただけます。

さらには来場者限定・数量限定で商品サンプルや、オリジナルお菓子のプレゼントもご用意しています。

本イベントは、予約不要でどなたでも無料でご参加いただけます。ぜひこの機会に、ご来場ください。

【開催概要】

開催期間：3月28日（土）～3月29日（日）

営業時間：10:00~19:00

場所：seeen 表参道 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-13-12

東京メトロ 銀座線「表参道」駅 徒歩4分、千代田線「明治神宮前」駅 徒歩6分

入場料：無料

入場方法：予約不要

■販売チャネル

オンライン限定販売商品です。セタフィル公式オンラインストア(セタフィル公式楽天市場店、Amazonセタフィル公式ストア)で販売いたします。

・セタフィル公式楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/cetaphil-official-gkk/

・Amazonセタフィル公式ストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/715CEDDF-01D8-4817-8466-0AF515976B78/

■セタフィル公式サイト・SNS

・公式サイト

https://www.cetaphil.jp/

・セタフィル公式インスタグラム

https://www.instagram.com/cetaphil_jp/

・セタフィル公式LINEアカウント

https://line.me/R/ti/p/@102qpsqj

■「セタフィル」ブランドについて

セタフィルは世界70ヵ国以上で多くのファンに愛されている敏感・乾燥肌向けスキンケアブランドです。1947年アメリカ・テキサスで、一人の薬剤師が、皮膚の治療を受けている患者さんのために、皮膚にやさしいクレンザー（洗浄剤）を開発したことをきっかけに、敏感・乾燥肌のためにさまざまな商品を生み出してきました。

「セタフィル」とは、肌の保護成分である「セタノール」と、古代ギリシャ語で”愛”を意味する「フィル」を掛け合わせて生まれた言葉です。その名の通り、「肌を愛する」という思いが込められています。日本国内では2022年3月より本格展開を開始し、多くの方々にご愛顧いただいております。

■ガルデルマについて

ガルデルマは1981年に創立しスイスに本社をおく、皮膚科学領域に特化した総合的スキンヘルスカンパニーとして世界最大級のグローバルな製薬会社です。すべての人々の肌のニーズに応えるべく、美容医療、コンシューマーケア、医療用医薬品の3つのポートフォリオを提供、従業員数7,000名以上を擁し世界90カ国以上で展開しています。

日本法人のガルデルマ株式会社は、1996年に設立されました。現在はコンシューマー事業部、美容医療事業部の2つの事業部において、セタフィル(Cetaphil)、ヒアルロン酸注入材の製品 などの販売を通じて、すべての人々の肌を美しく健やかにするために信頼され続けるプレミアムブランドとして、様々なニーズに応じたビジネスを展開しています。