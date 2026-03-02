GENIC・増子敦貴プロデュースブランド「A.MOON」から、“HOME COLLECTION”が誕生！最上級にリラックスできる、幸せなおうち時間を過ごしてほしいという想いを込めて。

株式会社エスモードアート

ダンス＆ボーカルグループGENICのメンバーであり、個人ではドラマ『体感予報』(23年)、舞台『千と千尋の神隠し』ハク役(24年～)、ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(25年)など俳優としても活躍する増子敦貴（ましこあつき）がプロデュースする「A.MOON（アムーン）」から、初となるHOME COLLECTIONが誕生。2026年5月の一般販売に先駆けて、3月2日（月）12時00分より先行販売を開始いたします。

オンラインイベント開催決定！

先行販売期間中に商品をご購入いただいたお客様全員を対象に、増子敦貴本人によるオンラインイベントを2026年5月6日に開催いたします。参加ご希望の方は公式サイトにて各商品ページの注意事項をお読みいただき先行販売期間中（2026年3月2日（月）12:00～3月10日（火）23:59）に商品をご購入ください。

・開催日程：2026年5月6日（水・振休）予定 時間未定

・内容：ご購入者様のみ、ご覧いただける増子敦貴本人によるライブ配信へご招待いたします。

皆さまのご参加、お待ちしております。





※先行販売期間中にご購入いただいた商品はご自宅へ発送させていただきます。

※その他、詳細はオンラインストア、公式SNSやメールマガジンにて随時発信を予定しております。

増子敦貴 コメント

この度、A.MOON初となる

HOME COLLECTIONが誕生いたしました。

引き続き、新たなコレクションを

発表できること、本当に嬉しく思っています。

A.MOONを大切に思ってくださる皆さん

いつも本当にありがとうございます。

今回は、おうちにいるとき

リラックスできるファッションと空間を

大切にしたいと思っているので

皆さんにもその想いを届けるべく

今回のコレクションを通じて

温かい空間づくりをするための

アイテムを作りました。

ロゴも新たに作っています。

おうちでゆったりとくつろぎながら

三日月を見上げている。

そんなホームコレクションらしさを

落とし込んでみました。

A.MOONを通じて

皆さんが幸せに感じてくれたことや

リラックスできたことなど

教えてもらえたらとても嬉しいです。

たくさんゲットしていただき

おうち時間、幸せに、楽しんでくださいね！

▼増子敦貴 プロフィール

増子敦貴（ましこあつき）2000年1月5日生まれ、福島県出身。

7人組ダンス＆ボーカルグループGENICのメンバーとして活動しており、2026年4月からグループ過去最大規模の9都市13公演の全国ホールツアーを開催予定。

俳優としても、これまでミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン(18年～20年)、ドラマ『機界戦隊ゼンカイジャー』(21年)、ドラマ『体感予報』(23年)、舞台『千と千尋の神隠し』ハク役(24年～)、ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(25年)などに出演。現在、ドラマ『聖ラブサバイバーズ』に漆原夏生役として出演中。

▼増子敦貴 公式サイト／SNSアカウント

・Instagram：https://www.instagram.com/atsuki_mashiko/

・X ：https://x.com/atsuki_mashiko

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@mashikoatsuki

▼GENIC 公式サイト／SNSアカウント

・公式サイト：https://avex.jp/genic/

・公式ファンクラブサイト：https://genicnation.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/genic_staff/

・X ：https://x.com/genic_staff

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@genic_official

最上級にリラックスできる、幸せなおうち時間を過ごしてほしいという想いから誕生した

「A.MOON HOME」の1ST COLLECTION

A.MOON HOMEは、増子敦貴自身がおうち時間を充実させたい、そして、ファンの皆さんにもよりリラックスできるような提案をしたいという想いから誕生。

今回、はじめて登場するオリジナルキャラクター「あつきくん」。ブランド名A.MOON（A＋MOON（月））から由来し、デザインとして取り入れています。

着心地と仕様へのこだわりに加えトレンドも抑えつつ、A.MOONらしいデザインを落とし込んだ渾身のコレクションです。

《アイテムラインナップ》

◆Fluffy Hoodie Cardigan （フラッフィフーディーカーディガン）

・Size：FREE

・Price：19,800円（税込）

春・夏のような暖かい時期でも、

べたつかずさらっとした素材の着心地にこだわったカーディガン。

おうち時間に温もりと柔らかい雰囲気を演出できるように

落ち着いたベージュカラーでご用意。

型にもこだわっており、フーディーがあるデザインで

かぶったときに見えるラベルには

「A.MOON」の文字が施されています。

胸元にはさりげなくロゴの刺繍も。

冷房で冷えたお部屋の中で、さっと羽織れるアイテムです。

◆With Half Pants（ウィズハーフパンツ）

・Size：FREE

・Price：12,100円（税込）

Fluffy Hoodie Cardiganと組み合わせて

お楽しみいただける、

春・夏のシーズンに相性のよいハーフパンツ。

横に白い縦ラインが施されており

スポーティ感も漂うデザインです。

A.MOONの1st Collectionアクセサリーに刻印していた

「WITH YOU」の文字を刺繍し、

ブランドらしさを詰め込んだアイテムです。

◆ATSUKI-KUN Bicolor T-Shirt（アツキクンバイカラーティーシャツ）

・Color：YELLOW／BLUE

・Size：Sサイズ、Mサイズ

・Price：9,900円（税込）

A.MOONのブランド名を由来に誕生した

オリジナルキャラクター「あつきくん」を

前面にプリント。

流行しているデザインを取り入れた

バイカラーTシャツです。

カラーは2色展開で、

春・夏シーズンに彩りを添える

パステルイエローと、パステルブルーをご用意。

伸縮性の高い生地で着心地がよく

リラックスウェアとして

ぴったりのアイテムです。

◆MOON Light Socks（ムーンライトソックス）

・Size：FREE

・Price：4,180円（税込）

ATSUKI-KUN Bicolor T-Shirtと

同じパステルカラーを取り入れた

ルームソックス。

刺繍デザインは、

左には、三日月マーク

右には、A.MOONのロゴマークを施し、

向きによって表情を変え、月の満ち欠けを表現しています。

もこもことした肌触りよい生地で、

冷房などで冷える足元を温めてくれるアイテムです。

◆Ribon Motif Hairband（リボンモチーフヘアーバンド）

・FREE：FREE

・Price：2,970円（税込）

パステルブルーで爽やかな印象のヘアーバンド。

「ファンの皆さんが好きだろうな。」と

増子敦貴自身がイメージを膨らませた

リボンモチーフを前面にデザイン。

ロゴを施したタグをセッティングしており、

壁のフックなどにひっかけられたりと、

洗顔などの際に役立つような仕様にしました。

◆ATSUKI-KUN Stuffed Keychain Set（アツキクンスタッフィキーチェーンセット）

・Price：7,700円（税込）

今回のコレクションで初登場した

オリジナルキャラクターの「あつきくん」が

ぬいぐるみキーホルダーに。

あつきくんが着用しているウェア「Fluffy Hoodie Cardigan」と

ヘアバンド「Ribon Motif Hairband」は着脱可能。

ヘアバンドは、日常で使えるシュシュとしても

お楽しみいただけます。

A.MOONのロゴTシャツを身に纏っているので

みなさんとお揃いのファッションをお楽しみいただけます。

《先行販売期間限定》豪華特典＆お得な限定セット

先行販売期間内にご購入いただいた方へ、この期間しか手に入らないブランドオリジナルグッズをプレゼントいたします。また、全アイテムをお得にお買い求めいただける先行販売期間限定のセットもご用意。詳細は公式オンラインストアをご覧ください。

販売スケジュール

先行販売期間：2026年3月2日（月）12:00～3月10日（火）23:59

一般発売：2026年5月頃予定

先行販売期間限定の特典

１.ブランドオリジナル“ステッカー”プレゼント！

先行販売期間内に商品をご購入いただいた方全員にブランドオリジナル“ステッカー”を1枚プレゼント。

２.増子敦貴直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント！

先行販売期間内に商品をご購入いただいた方全員に抽選で5名様へ増子敦貴直筆サイン入り“チェキ”をプレゼント

３.増子敦貴直筆プリントサイン入り“コレクションブック”プレゼント！

15,000円（税込）以上ご購入いただいた方に直筆プリントメッセージ・サイン入り“コレクションブック”をプレゼント。

４.ブランドオリジナル“バスソルト”をプレゼント！

25,000円（税込）以上ご購入いただいた方にブランドオリジナル“バスソルト”をランダム1種でプレゼント。



５.先行販売期間限定のお得なセット

《Limited Set》A.MOON HOME 1st Completed Set

■内容：Fluffy Hoodie Cardigan／With Half Pants／ATSUKI-KUN Bicolor T-Shirt／MOON Light Socks／Ribon Motif Hairband／ATSUKI-KUN Stuffed Keychain Set

■価格：52,800円（税込）

《Limited Set》RoomWear All Lineup Set

■内容：Fluffy Hoodie Cardigan／With Half Pants／ATSUKI-KUN Bicolor T-Shirt

■価格：39,600円（税込）

《Limited Set》Other Line Set

■内容：MOON Light Socks／Ribon Motif Hairband／ATSUKI-KUN Stuffed Keychain Set

■価格：14,300円（税込）

※商品および特典の発送は5月頃を予定しております。

※ATSUKI-KUN Bicolor T-Shirtはどちらかのカラーをご購入時にお選びください。

※バスソルトは3種からランダムで1種をプレゼントいたします。

A.MOONについて

A.MOON HOME

増子敦貴（ましこあつき）の

イニシャル「A」と「月」から増子自ら名付けた

「A.MOON（アムーン）」

日に日に形を変えても、輝き続ける月のように

「A.MOON（アムーン）」が

生み出すアイテムはあなたを

そしてあなたの日々を

照らし続ける存在でありたい

そして、太陽のような存在である

ファンの皆さまと

照らし合える存在でいたいという

熱いメッセージも込められています。

最新情報は、ブランド公式オンラインストアやSNSで随時発信中です。

公式オンラインストア：https://www.amoon.online/

Instagram：https://www.instagram.com/a.moon_official/

X：https://x.com/a_moon_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@a.moon_official

LINE：https://lin.ee/IJHgxxA

会社概要

会社名 ：株式会社エスモードアート

所在地 ：〒150-0002 渋谷区渋谷2-1-12 VORT AOYAMAII 7F

会社HP ：https://smode.co.jp/