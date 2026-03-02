「Ungrid(アングリッド)」15周年イヤーを記念して、毎月スペシャルなコラボレーションが登場

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年3月にブランド設立15周年という節目を迎えます。






Ungrid 15TH メイン画像


URL：https://x.gd/0uuyh




「自分らしさ」も、


「なりたい私」も、


どちらも大切にしたいと思うようになった今。


忙しい日々の中で、


ふと鏡に映る自分に少し自信が持てたり、


いつもより前向きな気持ちになれたり。


そんな瞬間をつくるお手伝いができたらと、


私たちは発信を続けてきました。


Ungridを通して出会えた、たくさんの方へ。


これまでの時間に、心からの ありがとう を。


そして、これから出会うあなたへ。


これからの時間をともに過ごせることを、楽しみにしています。



年齢を重ねるほどに、


自分にとっての「心地よさ」は変わっていくもの。


Ungridはこれからも


今日のあなたが、


今の自分を好きでいられるように提案し続けていきます。



そして、なりたい自分へ向かう時間を楽しめますように。





別注アイテム



15周年を記念し、コラボレーションアイテムを発売いたします。


特別なアイテムとともに、アニバーサリーイヤーを盛り上げてまいります。





第一弾：CONVERSE



CONVERSE×Ungrid

CONVERSE コラボデニム ALL STAR AGED HI / UG15TH


価格：19,800円(税込)


カラー：ブルー


サイズ：22.5/23.5/24.5/25.5/26.5/27.5/28 cm



発売日：3月12日(木)






Ungridで人気を集めるリメイクデニムと同じ生地を使用した、15周年ならではのスペシャルコラボレーション。


色味や風合いもリメイクデニムをイメージし、CONVERSE×Ungridならではの特別な一足に仕上げました。


パッチワークデザインに配色ステッチを施し、履き込むほどに表情の変化を楽しめる仕様にしました。


シューレースは白と青の2色セットで、スタイリングや気分に合わせてアレンジが可能です。





第二弾：PAY DAY



PAY DAY×Ungrid

PAYDAY別注ステンシルデザインシャツ


価格：19,800円(税込)


カラー：ブルー


サイズ：フリーサイズ



PAYDAY別注 ステンシルデザインラフパンツ


価格：22,000(税込)


カラー：アイボリー


サイズ：フリーサイズ



発売日：3月19日(木)






ワークブランドとして展開するPAY DAYではシャンブレーシャツとペインターパンツをラインアップ。


ワークディテールとして忠実に再現した仕様で、カジュアルかつメンズライクな雰囲気に仕上げました。


さらにアクセントとしてステンシルプリントを施し、さりげなく「15」のナンバーをあしらうことで、アニバーサリーならではの特別感をプラスしています。





第三弾：BOOK CLUB



BOOK CLUB×Ungrid

BOOK CLUB別注リメイクノースリスウェット


価格：9,350(税込)


カラー：アイボリー/ネイビー


サイズ：フリーサイズ



BOOK CLUB別注スウェットパンツ


価格：12,100(税込)


カラー：アイボリー/ネイビー


サイズ：フリーサイズ



発売日：4月16日(木)予定






BOOK CLUBとの別注スウェットセットアップ。


トップスは、海外の大学のユニフォームをイメージしたロゴをクラックプリントで施し、古着のような雰囲気を演出。さらにリメイク風のデザインとバイカラーのプリントがアクセントに。オーバーサイズながらも、バランスの取りやすい短丈に仕上げました。


パンツも同様にクラックプリントでロゴをあしらい、別注ならではの特別感をプラス。ふっくらとした裏毛素材を使用し、ゆったりとしたメンズライクなシルエットが魅力です。





第四弾：WAIPER



WAIPER×Ungrid

WAIPER別注オフショルロゴTee


価格：5,500(税込)


カラー：ライトグレー/イエロー/ネイビー


サイズ：フリーサイズ



WAIPER別注ベイカーパンツ


価格：19,800円(税込)


カラー：カーキ


サイズ：S/M　



発売日：5月14日(木)予定






昨年好評を博したWAIPERとのコラボレーションから、今年はベイカーパンツとカットソーが登場。


パンツはコットン100％の軽くて柔らかな素材で、ドローストリング仕様によりシルエットの調整が可能です。


カットソーは接触冷感素材を使用し夏でも快適な着心地を実現、ワンショルダーでも着られる女性らしいデザインに仕上げました。胸元のオリジナルロゴプリントもアクセントです。


メンズライクなアイテムですが、女性らしく着こなせるデザインにアップデートしています。





▪Ungrid ブランドコンセプト



Live“un grid”


枠にとらわれず生きよう。



着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。


それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。



自分らしい私と理想の私。



Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」


お手伝いができればと願っています。



今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。




