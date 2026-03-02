「Ungrid(アングリッド)」15周年イヤーを記念して、毎月スペシャルなコラボレーションが登場
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年3月にブランド設立15周年という節目を迎えます。
Ungrid 15TH メイン画像
URL：https://x.gd/0uuyh
「自分らしさ」も、
「なりたい私」も、
どちらも大切にしたいと思うようになった今。
忙しい日々の中で、
ふと鏡に映る自分に少し自信が持てたり、
いつもより前向きな気持ちになれたり。
そんな瞬間をつくるお手伝いができたらと、
私たちは発信を続けてきました。
Ungridを通して出会えた、たくさんの方へ。
これまでの時間に、心からの ありがとう を。
そして、これから出会うあなたへ。
これからの時間をともに過ごせることを、楽しみにしています。
年齢を重ねるほどに、
自分にとっての「心地よさ」は変わっていくもの。
Ungridはこれからも
今日のあなたが、
今の自分を好きでいられるように提案し続けていきます。
そして、なりたい自分へ向かう時間を楽しめますように。
別注アイテム
15周年を記念し、コラボレーションアイテムを発売いたします。
特別なアイテムとともに、アニバーサリーイヤーを盛り上げてまいります。
第一弾：CONVERSE
CONVERSE×Ungrid
CONVERSE コラボデニム ALL STAR AGED HI / UG15TH
価格：19,800円(税込)
カラー：ブルー
サイズ：22.5/23.5/24.5/25.5/26.5/27.5/28 cm
発売日：3月12日(木)
Ungridで人気を集めるリメイクデニムと同じ生地を使用した、15周年ならではのスペシャルコラボレーション。
色味や風合いもリメイクデニムをイメージし、CONVERSE×Ungridならではの特別な一足に仕上げました。
パッチワークデザインに配色ステッチを施し、履き込むほどに表情の変化を楽しめる仕様にしました。
シューレースは白と青の2色セットで、スタイリングや気分に合わせてアレンジが可能です。
第二弾：PAY DAY
PAY DAY×Ungrid
PAYDAY別注ステンシルデザインシャツ
価格：19,800円(税込)
カラー：ブルー
サイズ：フリーサイズ
PAYDAY別注 ステンシルデザインラフパンツ
価格：22,000(税込)
カラー：アイボリー
サイズ：フリーサイズ
発売日：3月19日(木)
ワークブランドとして展開するPAY DAYではシャンブレーシャツとペインターパンツをラインアップ。
ワークディテールとして忠実に再現した仕様で、カジュアルかつメンズライクな雰囲気に仕上げました。
さらにアクセントとしてステンシルプリントを施し、さりげなく「15」のナンバーをあしらうことで、アニバーサリーならではの特別感をプラスしています。
第三弾：BOOK CLUB
BOOK CLUB×Ungrid
BOOK CLUB別注リメイクノースリスウェット
価格：9,350(税込)
カラー：アイボリー/ネイビー
サイズ：フリーサイズ
BOOK CLUB別注スウェットパンツ
価格：12,100(税込)
カラー：アイボリー/ネイビー
サイズ：フリーサイズ
発売日：4月16日(木)予定
BOOK CLUBとの別注スウェットセットアップ。
トップスは、海外の大学のユニフォームをイメージしたロゴをクラックプリントで施し、古着のような雰囲気を演出。さらにリメイク風のデザインとバイカラーのプリントがアクセントに。オーバーサイズながらも、バランスの取りやすい短丈に仕上げました。
パンツも同様にクラックプリントでロゴをあしらい、別注ならではの特別感をプラス。ふっくらとした裏毛素材を使用し、ゆったりとしたメンズライクなシルエットが魅力です。
第四弾：WAIPER
WAIPER×Ungrid
WAIPER別注オフショルロゴTee
価格：5,500(税込)
カラー：ライトグレー/イエロー/ネイビー
サイズ：フリーサイズ
WAIPER別注ベイカーパンツ
価格：19,800円(税込)
カラー：カーキ
サイズ：S/M
発売日：5月14日(木)予定
昨年好評を博したWAIPERとのコラボレーションから、今年はベイカーパンツとカットソーが登場。
パンツはコットン100％の軽くて柔らかな素材で、ドローストリング仕様によりシルエットの調整が可能です。
カットソーは接触冷感素材を使用し夏でも快適な着心地を実現、ワンショルダーでも着られる女性らしいデザインに仕上げました。胸元のオリジナルロゴプリントもアクセントです。
メンズライクなアイテムですが、女性らしく着こなせるデザインにアップデートしています。
▪Ungrid ブランドコンセプト
Live“un grid”
枠にとらわれず生きよう。
着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。
それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。
自分らしい私と理想の私。
Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」
お手伝いができればと願っています。
今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。
▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS
HP：http://ungrid.jp/
ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/
X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)
Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)
Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial