「Ungrid(アングリッド)」15周年イヤーを記念して、毎月スペシャルなコラボレーションが登場

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する、カジュアルをベースに自由なファッションを提案するファッションブランド「Ungrid（アングリッド）」は、2026年3月にブランド設立15周年という節目を迎えます。

「自分らしさ」も、

「なりたい私」も、

どちらも大切にしたいと思うようになった今。

忙しい日々の中で、

ふと鏡に映る自分に少し自信が持てたり、

いつもより前向きな気持ちになれたり。

そんな瞬間をつくるお手伝いができたらと、

私たちは発信を続けてきました。

Ungridを通して出会えた、たくさんの方へ。

これまでの時間に、心からの ありがとう を。

そして、これから出会うあなたへ。

これからの時間をともに過ごせることを、楽しみにしています。

年齢を重ねるほどに、

自分にとっての「心地よさ」は変わっていくもの。

Ungridはこれからも

今日のあなたが、

今の自分を好きでいられるように提案し続けていきます。

そして、なりたい自分へ向かう時間を楽しめますように。

別注アイテム

15周年を記念し、コラボレーションアイテムを発売いたします。

特別なアイテムとともに、アニバーサリーイヤーを盛り上げてまいります。

第一弾：CONVERSE

CONVERSE×Ungrid

CONVERSE コラボデニム ALL STAR AGED HI / UG15TH

価格：19,800円(税込)

カラー：ブルー

サイズ：22.5/23.5/24.5/25.5/26.5/27.5/28 cm

発売日：3月12日(木)

Ungridで人気を集めるリメイクデニムと同じ生地を使用した、15周年ならではのスペシャルコラボレーション。

色味や風合いもリメイクデニムをイメージし、CONVERSE×Ungridならではの特別な一足に仕上げました。

パッチワークデザインに配色ステッチを施し、履き込むほどに表情の変化を楽しめる仕様にしました。

シューレースは白と青の2色セットで、スタイリングや気分に合わせてアレンジが可能です。

第二弾：PAY DAY

PAY DAY×Ungrid

PAYDAY別注ステンシルデザインシャツ

価格：19,800円(税込)

カラー：ブルー

サイズ：フリーサイズ

PAYDAY別注 ステンシルデザインラフパンツ

価格：22,000(税込)

カラー：アイボリー

サイズ：フリーサイズ

発売日：3月19日(木)

ワークブランドとして展開するPAY DAYではシャンブレーシャツとペインターパンツをラインアップ。

ワークディテールとして忠実に再現した仕様で、カジュアルかつメンズライクな雰囲気に仕上げました。

さらにアクセントとしてステンシルプリントを施し、さりげなく「15」のナンバーをあしらうことで、アニバーサリーならではの特別感をプラスしています。

第三弾：BOOK CLUB

BOOK CLUB×Ungrid

BOOK CLUB別注リメイクノースリスウェット

価格：9,350(税込)

カラー：アイボリー/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

BOOK CLUB別注スウェットパンツ

価格：12,100(税込)

カラー：アイボリー/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

発売日：4月16日(木)予定

BOOK CLUBとの別注スウェットセットアップ。

トップスは、海外の大学のユニフォームをイメージしたロゴをクラックプリントで施し、古着のような雰囲気を演出。さらにリメイク風のデザインとバイカラーのプリントがアクセントに。オーバーサイズながらも、バランスの取りやすい短丈に仕上げました。

パンツも同様にクラックプリントでロゴをあしらい、別注ならではの特別感をプラス。ふっくらとした裏毛素材を使用し、ゆったりとしたメンズライクなシルエットが魅力です。

第四弾：WAIPER

WAIPER×Ungrid

WAIPER別注オフショルロゴTee

価格：5,500(税込)

カラー：ライトグレー/イエロー/ネイビー

サイズ：フリーサイズ

WAIPER別注ベイカーパンツ

価格：19,800円(税込)

カラー：カーキ

サイズ：S/M

発売日：5月14日(木)予定

昨年好評を博したWAIPERとのコラボレーションから、今年はベイカーパンツとカットソーが登場。

パンツはコットン100％の軽くて柔らかな素材で、ドローストリング仕様によりシルエットの調整が可能です。

カットソーは接触冷感素材を使用し夏でも快適な着心地を実現、ワンショルダーでも着られる女性らしいデザインに仕上げました。胸元のオリジナルロゴプリントもアクセントです。

メンズライクなアイテムですが、女性らしく着こなせるデザインにアップデートしています。

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

