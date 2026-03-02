制作会社シオンがナインティナイン岡村隆史と名古屋で【麺】が主役の番組を制作！！
「最終的には名古屋でラーメン屋さんをやりたい！」東海地方初！ナイナイ岡村の冠番組が始動！ご当地麺を求め、マップ片手に街をぶらり…「オカムラ麺ズ倶楽部」3月7日（土）午後2時30分放送！
※東海ローカル放送（愛知県・岐阜県・三重県）
TVer & Locipoで見逃し配信も
部長の岡村隆史（ナインティナイン）
「オカムラ麺ズ倶楽部」ロゴ
メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、東海地方では初めてとなるナインティナイン・岡村隆史の冠番組『オカムラ麺ズ倶楽部』を2026年3月7日（土）午後2時30分から放送します。
昨今の日本国内は空前の麺ブーム！そして独自の進化を遂げているのが東海三県の麺グルメ。そこで発足したのが「オカムラ麺ズ倶楽部」という名の部活動。
特徴的なご当地麺（＝麺ズ）をゴールに、東海地方初心者の部長・岡村隆史が街をウォーキング！
さらに番組側が用意する未完成の地図「麺ズマップ」片手に岡村が気になったスポットを追加しながら地図の完成も目指します。
記念すべき最初の舞台は大須！目的の“麺ズ”は名古屋ご当地麺の代表格「矢場味仙の台湾ラーメン」！そして後半戦の舞台はレトロ感満載の四間道・円頓寺エリア、目的の“麺ズ”は「お得感満載のハイブリッド麺」！どちらも岡村初体験の味わいだが、その反応は！？
【岡村隆史コメント】
今日1日で良いモチベーションとともにロケさせていただいたという感じですね。
街行く人の中で３人だけ「かっこいい」って言われました（笑）
大須商店街のロケでは唐揚げ屋さんとか気になるお店がたくさんあって、スタッフが「食べてもいいですよ」という空気出すんですけど、こっちも「麺ズ倶楽部」を名乗っている以上、麺を食べる前に他のものは食べられへんなと（笑）
すごい我慢したんですけどね…（笑）
最終的な目標は「名古屋でラーメン屋さん」をやりたい！
色んな麺を食べ歩いて、いろんな街を歩いて。で、この辺で、これは美味しかったと思うようなやつを再現して。
ただしお店は2年限定です（笑）
【番組概要】
■タイトル：『オカムラ麺ズ倶楽部』
■出演： 岡村隆史（ナインティナイン）
■放送日時：2026年3月7日（土）午後2時30分～3時30分
■放送エリア：愛知県、岐阜県、三重県
■見逃し配信：TVer・Locipo（４週間予定）
■制作：メ～テレ（名古屋テレビ放送）／株式会社シオン
【会社概要】
株式会社シオンは、地上波テレビを中心に、バラエティ番組の企画・制作を行う日本のテレビ番組制作会社です。テレビ局や配信プラットフォームと連携し、番組の構成・演出・制作業務を担っています。
