人間は攻略できる！？ ――ヤバい教授が主人公の心理学エンタメ児童書、爆誕！ キミの悩みもバッチリ解決！！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月2日に『人間の攻略法 ココロ研究所へようこそ』を発売いたしました。
■コンセプトは「人間の心を知れば人生はもっとラクになる」
▲ビビッドなオレンジ色が目に飛び込む、『人間の攻略法』の表紙
「どうして自分は、こんなにダメなんだろう」。
SNSで他人と比べ、人間関係に悩み、将来に不安を抱える。
誰もが“生きにくさ”を感じやすい現代。
本書は、そんな時代をすり減らずに生きていってほしいという願いを込めてつくられた、エンタメ系児童書です。
コンセプトは「人間のココロを知れば人生はもっとラクになる」。
心理学・行動経済学・認知バイアスの知見を、物語形式でわかりやすく伝えてくれて、実は大人にも効く一冊になっています。
■主人公は「ちゃんとした大人になれるかな…」と悩む少年。ココロ研究所には悩みを抱えた人たちがやってくる。
▲悩みを抱える小学生のシンに「ちゃんとした大人なんていない」と断言するヨミト。
物語の主人公は小学4年生のシン。
毎日、親や先生から叱られ、「自分はちゃんとした大人になれるのか」と不安を抱えています。
そんな彼が出会ったのが、謎の研究者ヨミトとその助手ルナ。
ヨミトはシンに言います。
「ちゃんとした大人などいないっ！！」
人間はダメでいい加減。おかしな判断をする場合があったり、簡単に操られてしまったりすることもある。そこが面白くて興味深いと伝えるのです。
ヨミトとルナは“ココロ研究所”を開き、そこで人間の心の研究と、街の人々からの悩み相談を受け付けています。“ココロ研究所”のメンバーが、悩みを抱える私たちへ、するどく、そしてやさしくアドバイスを与えてくれるのが、この本なのです。
▲ココロ研究所には悩みを抱える人が相談しにやってくる。
■○○の法則、××効果、△△バイアス…。人間の性質をおもしろおかしく解説！
▲インパクトのあるイラストと、読みやすい文章量で“人間”を解説。
本編の図解ページでは、
・プラセボ効果
・後知恵バイアス
・選択のパラドックス
・アンカリング効果
・サンクコスト効果
・好意の返報性
・同調性バイアス
・メラビアンの法則
などなど、人間の心のクセを数々紹介しています！
小学生にも読みやすい文章量と癖になるイラストで、笑いながら“人間”を理解できる構成になっています。
■心理学エンタメ児童書をつくるため、一流のメンバーが集結！
マンガを担当したのはSNS総フォロワー40万人超で海外からの人気も高いラリアット氏。共感とユーモアが同居する作風で、“人間のポンコツさ”を愛おしく描きます。
本編の図解イラストは、ぶっ飛んだ独特な世界観で注目される大窪史乃氏。ページをめくるたびに勢いのあるイラストに圧倒されます。
監修を務めたのは齊藤勇氏。数多くの書籍を手掛けてきた、心理学のスペシャリストです。
一流のメンバーが集まり、面白さと学術的裏付けを両立させた『人間の攻略法』。
読むと心が軽くなり、知っておくと人生に役立つ知識が満載の一冊です。ぜひお手に取ってみてください。
［商品概要］
■『人間の攻略法 ココロ研究所へようこそ』
監修：齊藤勇 マンガ：ラリアット イラスト：大窪史乃
定価：1,430円（税込）
発売日：2026年3月2日
判型：四六判
電子版：あり
ISBN：978-4-05-206162-2
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020616200
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052061624
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466499/
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-206162-2
