淡路牛×淡路玉ねぎ＝間違いない　― 肉の旨みを極めた“ハンバーガー”で、挑戦者からナンバーワンへ ―『AWAJISHIMA BURGER WORKS』淡路サービスエリア（下り線）にオープン！

淡路SA下り線のランドマーク「大観覧車」

明石海峡大橋

淡路島に新たな食の名所が誕生します。


このたび、淡路サービスエリア下り線飲食ゾーン(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯/代表取締役：井植敏彰)内に、ハンバーガー専門店『 AWAJISHIMA BURGER WORKS 』を2026年3月12日（木）オープンいたします。私たちは“挑戦者としてのスタート”を掲げながらも、ナンバーワンのハンバーガーショップを目指し、淡路島を訪れるすべてのお客様に「また来たい」と思っていただける味を追求してまいります。


商品コンセプト


『AWAJISHIMA BURGER WORKS』が目指すのは、肉の旨みをまっすぐに感じられる、シンプルで誠実なハンバーガーです。淡路島に立ち寄るすべてのお客様に、旅の途中で“本格クオリティのハンバーガー”と出会っていただきたいという想いから開発をスタートしました。


原材料へのこだわり

選りすぐりの牛肉に、淡路牛の上品な旨みを加えたオリジナルパティを開発。引き方、切り方にこだわり、つなぎに頼らず仕上げることで、肉本来の力強い味わいを引き出しています。さらに、試行錯誤を重ねて完成させたオリジナルバーベキューソースや、淡路島産玉ねぎのソテー、淡路島産レタスなど、地域の食材が持つ魅力も存分に活かしています。


製法・仕込みのこだわり

味の一体感を生み出すのは、自家製マヨネーズソース。味わいに奥行きを与えます。粗挽きパティは成型が難しく、開発時には何度も試行錯誤を重ねました。それでも妥協せず、肉の旨みを最大限に引き出すための製法を確立しました。


味・食感・香り

一番の魅力は、粗挽き肉ならではの“肉肉しさ”の力強い旨み。特製ビーフパティを主役に、淡路島産玉ねぎソテーとレタスがチーズバーガーの準主役として存在感を放ち、香り・食感・味わいのバランスを整えています。



商品の強み・差別化ポイント


次に来ていただいたときには、もっと好きになってもらえる店でありたい。その想いを胸に、シンプルでまっすぐなハンバーガーを追求しています。


余計な装飾はしない。


ただ、真正面から“うまい”を追求する。


多くの人から求められているメニューをここ淡路島の玄関口「淡路SA」で体験していただきたく存じます。


オープン記念キャンペーン



オリジナル出材の限定マグネット
※オープン記念特別キャンペーン 「先着1000名様にオリジナルデザインの限定マグネット』をプレゼント」

オープンを記念し、期間中にご来店いただいたお客様へ、当店オリジナルデザインの限定マグネットをプレゼントいたします


（先着1000名様）。日頃の感謝を込めた特典としてご用意しております。





AWAJISHIMA BURGER WORKSのメニューについて



チーズバーガー 単品 1,080円、バーガーセット 1,680円、ドリンクセット 1,380円


プルドポークバーガー 単品 1,680円、 バーガーセット 2,280円、ドリンクセット 1,980円


ハンバーガー 単品 790円、バーガーセット　1,390円、ドリンクセット 1,090円

ダブルバーガー　単品1,190円、バーガーセット1790円、ドリンクセット1,490円


ダブルチーズバーガー 　単品 1,500円、　バーガーセット 2,100円、ドリンクセット 1,800円

（サイドメニュー各400円）淡路島産オニオンリング、フライドポテト（淡路島産藻塩）、フライドポテト（海苔バター醤油）

肉のおいしさにこだわりました


とにかく肉のおいしさにこだわりました。あらびき肉と細引きをブレンドしたパテの完成度には自信があります。


ステークアッシュ(フランス風の100％ビーフ)のハンバーガでクラフトバーガーと呼ぶにふさわしいメニューをラインナップしております。


淡路島に到着してスグにお召し上がりいただく商品として是非ご利用ください。




AWAJISHIMA BURGER WORKS　ロゴデザイン　コンセプト

【工場のコンベアをイメージ】


「WORKS＝工房・制作所」と言う言葉から、工場などのコンベアをイメージし、アームがハンバーガーを掴み、次々と“つくり上げられていく瞬


間”を切り取ったようなビジュアルを考えた。


【旅先のワクワク感に寄り添う】


バンズを持ち上げる事によって、ビジュアルに動きを出し、　“いま、まさにつくられている”臨場感を表現。また、バーガーが完成していく工程をコマ送りのようなイラストで展開することで、旅先で感じるワクワク感に寄り添い、相乗するようなロゴを目指した。


【他にないこだわり】


「WORKS」と言う言葉を大切にし、「ゼロから作り上げたこだわりのハンバーガー」という、目に見えない時間や工程を、「〇〇工房」という言葉から想起されるクラフト感と、　“そこにしかないもの”“他にないこだわり”　という価値観で表現した。






AWAJISHIMA BURGER WORKS店舗概要

店舗名 ： AWAJISHIMA BURGER WORKS


※初出店


住　　所 ：兵庫県淡路市岩屋2568


　　　　　淡路サービスエリア下り線内


　　　　　TEL：0799-72-4667


オープン日：2026年3月12日(木)


営業時間 ：土日祝：10:00 - 21:00


　　　　　 平 日：11:00 - 21:00


（※当面の間10:00 - 21:00）


定 休 日 ：なし 　





外観イメージ（パース）


淡路サービスエリア下り線

淡路サービスエリア(SA)下り線の広々とした店内客席からは、雄大な明石海峡の大パノラマが広がります。特にカウンター席からの景観は抜群で、まさに絶景が目の前に広がります。


また淡路SAは、明石海峡大橋のすばらしい景観が間近で眺められることから「橋のみえる丘」とも名付けられ、潤いのある憩いのスペ一スとなっております。


レストラン・フ一ドコ一ト・売店・道路案内所・展望テラスなどがあり、ゆっくりとくつろぐことができます。


尚、淡路SA(上り)と淡路SA(下り)、淡路ハイウェイオアシスは自由に行き来できます。







淡路サービスエリア下り線


兵庫県淡路市岩屋2568淡路サービスエリア下り線


TEL0799-72-4997


http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/(http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/)


淡路北スマートインターチェンジについて


http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html(http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html)


（運営会社概要）


会社名 　：ユーアールエー株式会社 　http://www.ura.co.jp


所在地　 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地


設立　　 ：1963年(昭和38年)5月13日


資本金　 ：5,000万円


代表　　 ：代表取締役社長　井植 敏彰


従業員数 ：600名


事業内容 ：フードサービス全般


　　　　　 レストラン・ショップ　　 淡路ハイウェイオアシス、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　サービスエリア内レストラン・フードコート、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　パーキングエリア内レストラン・ショップ、


　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴルフ場内レストラン


　　　　　食品製造　　　　　　　　　竹ちくわ等加工食品、クラフトビール(淡路ビール)他


　　　　　ＦＣ事業　　　　　　　　　ミスタードーナツ


　　　　　事業所給食　　　　　 　　 サンフードサービス(株)


関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、


　　　　　アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］


