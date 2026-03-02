【三河湾リゾートリンクス】名鉄にしがま線沿線ホテルが地元で愛される2つの「レモン煮」をビュッフェで提供

株式会社三河湾リゾートリンクス

全室オーシャンビューのリゾートホテル「三河湾リゾートリンクス」（所在地：愛知県西尾市吉良町宮崎中道下15）は、2026年3月4日（水）より、館内「オーシャンレストラン・ベイブルー」ディナービュッフェにて春の限定メニューを提供いたします。

今回のメニューでは、沿線エリアで親しまれてきたローカルフードとして、



・西尾市「いかフライのレモン煮」

・蒲郡市「揚げ若鶏のレモン煮」



の2つの「レモン煮」を、地域応援の思いを込めてラインナップ。



当ホテルは、西尾市と蒲郡市を結ぶ名鉄西尾蒲郡線（にしがま線）沿線に立地しています。同路線は地域にとって大切な生活交通であり、観光や日常の移動を支える重要な存在です。



近年、同線を取り巻く環境は変化しており、利用促進や持続可能な運営が求められています。当ホテルは沿線のホテルとして、地域の魅力を発信し、人の往来や関心を高めることを通じて、にしがま線をはじめとする地域の基盤を応援してまいります。

西尾市「いかフライのレモン煮」

揚げたてのいかフライに、レモン・醤油・砂糖を合わせた甘酸っぱいタレを絡めた一品。

衣はさくりと軽く、いかのやわらかな旨みが広がります。爽やかな柑橘の香りとほどよいコクが調和した味わいです。

蒲郡市「揚げ若鶏のレモン煮」

カリッと揚げた若鶏に、艶やかなレモンダレをまとわせた人気メニュー。

口に含むと、じゅわっと広がる肉汁と甘酸っぱいタレのバランスが楽しめます。

今回のビュッフェメニューに合わせて、西尾市と蒲郡市の名産を使用したオリジナルカクテルも登場。

「はるミモザ」は蒲郡産みかん”はるみ”を使用したみかんリキュールと、スパークリングワインをあわせたカクテル。すっきりとした飲み口で濃厚なレモン煮にも相性抜群です。

「西尾抹茶トニック」は西尾の茶園・松鶴園様の抹茶を使用した「まっ茶くらふとこ～ら」とジンをベースに使用したジントニックです。抹茶とトニックウォーターの苦みとほのかな甘みですっきりとした飲み口です。

どちらもノンアルコールカクテルとしてもご用意可能です。

はるミモザ アルコール\1100,ノンアルコール\900西尾抹茶トニック アルコール\1100,ノンアルコール\900

またリンクスのSDGｓプロジェクト「リンク・プロジェクト」(https://www.linxproject.jp)の一環で、

吉良高校とのコラボメニュー「白身魚の竜田揚げ 甘辛餡ソース」も期間限定でご提供。

「白身魚の竜田揚げ 甘辛餡ソース」は、竜田揚げに使用される片栗粉の代わりに、

ホテルオリジナル日本酒「Q（きゅう）」「X（かける）」の副産物の米ぬかを使用した竜田揚げに、甘辛いソースをからめた仕上がりになっています。（2026/3/6（金）～5/31（日）までの限定ニュー）

■SDGｓプロジェクト「リンク・プロジェクト」についてはこちら(https://www.linxproject.jp)

■ホテルオリジナル日本酒「Q（きゅう）」「X（かける）」についてはこちら(https://linx-sake.jimdosite.com/)

白身魚の竜田揚げ 甘辛餡ソース

ホテルオリジナル日本酒「Q（きゅう）」「X（かける）」の副産物の米ぬかを使用した竜田揚げに、甘辛いソースをからめた仕上がりになっています

吉良高校の生徒さんと当館和食料理長・藤口調理風景

またご好評頂いているローストビーフ・かに・お寿司などの定番人気料理も引き続きご提供。

お食事のみはもちろん、ディナービュッフェがセットになったお得な宿泊プランもご用意しております。ぜひこの機会に、ベイブルーディナービュッフェをお楽しみください。

■ベイブルーディナービュッフェ 春のビュフェメニュー

開催日：2026/3/4（水）～6/28（日）の水～日曜日

休業日：毎週月・火曜日、4/8（水）、5/13（水）、6/10（水）

営業時間：17：30～21：00

料金：大人（13才以上）\7700

小人（6～12才）\4500

幼児（3～5才）\2300

※表記の価格には消費税が含まれております。

三河湾リゾートリンクスは今後も、地域に根ざすホテルとして、食や体験を通じた魅力発信に取り組み、名鉄西尾蒲郡線とともに歩む地域の未来を応援してまいります。

愛知県/三河地区に3棟、長野県に2棟のリゾートホテル・ビジネスホテル計5棟約500室を運営しております。

旗艦ホテルでもある三河湾リゾートリンクスは三河湾国定公園内・吉良温泉に位置しており、吉良温泉の高台からの眺望は、他の施設にはない絶景を提供しております。客室数もホテル棟・分譲棟あわせて約250室と地区最大級の部屋数を擁し、全室オーシャンビューでテラスを備え付けています。レストランも日本料理・フランス料理・ビュッフェをご提供しており、様々な客層のニーズに応えています。