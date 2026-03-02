業務支援AIエージェント『うちのAI Avatar』がDXイノベーション大賞の支援会社部門「優秀賞」を受賞。100社規模の中から観光DXプロジェクトが高く評価【JetB株式会社】

JetB株式会社

JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内 勇人、以下「JetB」）は、株式会社CoCoRo（本社：東京都文京区、代表取締役： 清原 正光、以下「CoCoRo」）との協業プロジェクト「伊勢発・多言語AIアバターでつなぐ観光DX」にて、一般社団法人日本オムニチャネル協会が主催する「DXイノベーション大賞」の支援会社部門「優秀賞」を受賞したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、JetBが開発・提供する業務支援AIエージェント『うちのAI Avatar』を活用し、伊勢市内の観光拠点における多言語対応と接客DXを実現しました。

受賞の概要

プロジェクトの背景

日本有数の観光地である伊勢市には、年間500万人～1,000万人の来訪者が訪れます。一方で、深刻な人手不足が続いており、多言語対応スタッフの確保や品質の均一化は大きな課題となっています。

また、インバウンド観光客にとっては地域情報・交通手段へのアクセスが困難な状況にあり、特定スポットへのオーバーツーリズムや「隠れた名所」の認知不足といった問題も顕在化していました。

こうした課題を解決するため、JetBはCoCoRoと協業し、『うちのAI Avatar』を活用した多言語AIアバターコンシェルジュを伊勢市内の店舗・ホテル・交通拠点に導入。24時間365日の多言語対応を実現する「話せるインフラ」として、観光DXの推進に取り組みました。

プロジェクトの成果

本プロジェクトでは、導入後に以下の成果が確認されました。

■利用回数

月間1,050件の相談を24時間×15言語で対応。利用者アンケートで「また利用したい」が85.3％。

■行動喚起率

AIアバター経由での飲食・体験・土産店などへの送客が月320件。旅ナカ消費単価が15％向上。

■社会的インパクト

AIが周辺スポットへの回遊を提案し、周辺エリアの来訪者数が1.5倍に。

※CoCoRo提供情報

これらの成果が評価され、100社規模がエントリーした本アワードにおいて、支援会社部門での優秀賞の受賞に至りました。

『うちのAI Avatar』の技術的な特長

『うちのAI Avatar(https://uchino.ai/avatar/?utm_source=dxinnovation&utm_medium=btn&utm_id=prtimes)』は、ChatGPT（LLM）をベースにRAG（Retrieval-Augmented Generation）技術を搭載しており、一般的な情報だけでなく、地域固有のローカル知識に基づいた正確な案内が可能です。

■多言語対応

15言語以上に対応し、外国人観光客へのシームレスな接客を実現。

■マルチデバイス対応

スマートフォン、タブレット、大型ディスプレイ、QRコード経由で利用可能。

■高速応答

応答のタイムラグを独自技術で解消し、ストレスのない音声対話を実現。

■自動多言語化

日本語の学習データをアップロードするだけで自動的に多言語対応が可能。

今後の展開

本プロジェクトの成功を受け、今後は伊勢市から三重県全域、さらに全国主要観光地への展開を計画しています。すでに東京23区内の神社への試験導入が決定しており、観光DXのインフラとしての活用をさらに加速させていく所存です。

JetBは引き続き、『うちのAI Avatar』を通じて、観光業界をはじめとするさまざまな業界の課題解決とDX推進に貢献してまいります。

「DXイノベーション大賞」について

「DXイノベーション大賞」は、一般社団法人日本オムニチャネル協会が主催するアワードで、DXによって「ビジネス共創」を目指す企業を表彰し、さらなるイノベーションへの挑戦を促進することを目的としています。

「新規性」「共創性」「組織性」「技術性」「社会性」の5つの審査基準に基づき、受賞企業が決定されます。

『うちのAI』について

DXイノベーション大賞 公式サイト :https://omniassociation.com/open/dxinnovation

『うちのAI(https://uchino.ai/?utm_source=dxinnovation&utm_medium=btn&utm_id=prtimes)』は、企業が持つ固有の知識を学習させたAIが作成できる法人向け業務支援AIエージェントサービスです。

チャットボット形式でテキスト接客を行う『うちのAI Chat』と、アバター形式で音声による対面接客を実現する『うちのAI Avatar』の2つのプロダクトを提供しています。サポート負担を70%カットしながら顧客満足度94%を達成するなど、多くの導入企業で成果を上げています。

※JetB調べ

■JetB株式会社について

「うちのAI」公式サイト :https://uchino.ai/?utm_source=dxinnovation&utm_medium=btn&utm_id=prtimesJetB株式会社のコーポレートサイト

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。

また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

