アイダ設計　読売巨人軍との「オフィシャルスポンサー」契約を継続

株式会社アイダ設計

この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、読売巨人軍との間で「オフィシャルスポンサー」契約を締結し、2026年も継続して「アイダ設計ヒーロー賞」及び「アイダ設計デー」の開催等を実施してまいります。

アイダ設計は2021年より、読売ジャイアンツのオフィシャルスポンサー契約を締結しておりましたが、2026年も引き続きスポンサードいたします。

契約締結に伴い、2026年シーズンの巨人軍のホームゲームにて、勝利時のヒーローに選出された巨人軍選手に贈られる「アイダ設計ヒーロー賞」が設けられ、また、巨人軍主催試合でアイダ設計提供の「アイダ設計デー」が行われます。アイダ設計デーでは、地元の少年チームが巨人軍の選手とともに球場の守備位置につく「選手と守ろう～オン・ユア・マークス～」への招待などのファンサービスや、アイダ設計ブースにおいてジャイアンツとのコラボグッズのプレゼントや抽選会なども予定しております。

＜アイダ設計デー スケジュール＞

以下の巨人軍主催試合で「アイダ設計デー」を予定しております。

4月21日（火） 対 中日戦（長野県 長野オリンピックスタジアム）

4月22日（水） 対 中日戦（群馬県 群馬県立敷島公園野球場）

5月12日（火） 対 広島戦（岐阜県 長良川球場）

8月11日（火祝）対 阪神戦（東京都 東京ドーム）

9月 1日（火） 対 DeNA戦（大阪府 京セラドーム大阪）

昨年開催のアイダ設計ナイターのようすアイダ設計ヒーロー賞

株式会社 アイダ設計

本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11

電 話： 050-3100-2611（代）

代 表 者： 代表取締役社長 會田 貞光

株 式： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)

創 立： 1981年1月6日

資 本 金： 1億円

従 業 員 数： 1,029人（2025年3月31日時点）

事 業 内 容： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他

Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.aidagroup.co.jp/