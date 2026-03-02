毎年大人気のグルメ屋台や、世界的フラワーアーティストによる桜の装飾が登場「アークヒルズ さくらまつり 2026」開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾）が運営するアークヒルズでは、3月27日（金）から3月29日（日）までの3日間、都心の春を満喫する恒例イベント「アークヒルズ さくらまつり 2026」を開催します。

期間中は、アークヒルズエリアで人気のレストラン12店舗が、グルメ屋台を出店します。春に旬を迎える桜海老を使用した「華都飯店」の桜海老香る白湯麺や、「タイ料理 チャンロイ kaaw」のトムヤムクンラーメン、「Yotteria GAKU Terrazza」のボロネーゼクリームペンネなど、世界各国の料理が勢ぞろい。さらに、アーク・カラヤン広場には世界を舞台に活躍するフラワーアーティスト岩井淳氏による、美しくダイナミックな桜の装花が登場します。桜の周りに広がる芝生エリアでは、ゆったりと座って食事を楽しめるほか、練り歩き音楽ライブやパフォーマンスも実施。さらに今年は、定期開催している赤坂蚤の市やヒルズマルシェも、さくらまつり仕様で特別開催します。「アークヒルズ さくらまつり 2026」では、食べて、観て、聴いて、春の訪れを五感で感じられる様々なイベントを展開します。

また、都内でも有数の桜スポットとして有名なアークヒルズエリアの桜は、例年3月下旬～4月上旬に見頃を迎えます。周辺施設を合わせて約200本の桜の木が根を張り、約1kmにおよぶ並木道が続いている本エリアでは、桜の世界に吸い込まれるような幻想的な雰囲気を味わえる “桜トンネル”を体感いただけます。さらに、日中の雰囲気とは違い、夜ならではの妖艶な桜と幻想的な空間を楽しめる桜並木のライトアップも桜の開花状況に合わせて開始します。

今年の春は、アークヒルズエリアで春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

■「アークヒルズ さくらまつり 2026」概要

開催日時：3月27日（金）11:00～20:00、 3月28日（土）10:00～20:00、3月29日（日）11:00～19:00

開催場所：アークヒルズ アーク・カラヤン広場、アーク・ガーデン 等

主催：森ビル株式会社

公式サイト：https://www.arkhills.com/events/2026/03/0196.html

■春の味覚を楽しむ！旬の食材をテーマに、屋台メニューが登場

「アークヒルズ さくらまつり2026」では、アークヒルズエリアで人気のレストラン12店舗が出店する、恒例のグルメ屋台が登場します。「タイ料理 チャンロイ kaaw」のトムヤムクンラーメンや、「華都飯店」の桜えび香る白湯麺、「Yotteria GAKU Terrazza」のボロネーゼクリームペンネなど、世界各国の料理が勢ぞろい。美しい桜の下、お花見気分を味わいながら絶品屋台グルメをお楽しみください。

羊串（プレーン／スパイシー）

ROPPONGI STEAK HOUSE MEATON/500円

国産牛フレンチ仕立て濃厚ビーフカレー

Restaurant L'aube/1,500円

豚玉チーズのお好み焼

戸田亘のお好み焼 さんて寛/1,000円

タコスグリルチキン

タコリッコ/1個400円、3個1,000円

トムヤムクンラーメン

タイ料理 チャンロイkaaw/1,000円

魚介のパエリア

cafes-vinos-tapas LA TAVERNA ハセガワ/1,500円

テリヤキエッグバーガー

Bubby's New York ARK Hills/1,000円

桜えび香る白湯麺

華都飯店/1,000円

煎茶香る出汁ひつまぶし

うな重/800円

ボロネーゼクリームペンネ

Yotteria GAKU Terrazza/800円

フィリーチーズステーキ

ウルフギャング・パック ピッツァバー/単品1,200円、フレンチフライセット1,500円

たこ焼き

アークヒルズカフェ/600円

■桜装飾＆芝生広場でお花見気分！桜の下でお茶会も

さくらまつり開催期間中の3日間、世界を舞台に活躍するフラワーアーティスト岩井淳氏による、美しくダイナミックな桜の装花が圧倒的な存在感で会場を彩ります。桜の周りに広がる芝生エリアでは、ゆったりと座って食事を楽しめるほか、練り歩き音楽ライブやパフォーマンスも実施。グルメ屋台と共に、アークヒルズならではのお花見をお楽しみください。

●特別コラボレーション桜装飾

アーク・カラヤン広場には素足で上がれる芝生エリアが登場。世界的フラワーアーティストである岩井淳氏による美しい桜の装飾を愛でながら、お花見気分が味わえます。

<フラワーアーティスト｜岩井淳>

20 歳から花の世界に入り、1992年にフリーとなる。

2004年に自らのデザインチーム「Iwai Jun Design Studio」を設立。

スーパーブランドのショーやパーティーデコレーションのみならず、チャペルのデザインやプロデュース、更にはデモンストレーションやセミナーなど花と植物を通して日本に広くヨーロッパの花文化を広めてゆくことを目的とし、幅広く活動、活躍している。

●観桜茶会

博多織の「OKANO」がお届けする、桜を愛でながら抹茶と季節の上生菓子を愉しむ観桜茶会。 椅子に腰掛けてゆったりと過ごせるスタイルのため、どなたでもお気軽にご参加いただけます。

日時：3月28日（土）、29日（日）

各日12:00～、14:00～、15:00～、16:00～、17:00～

場所：アーク・カラヤン広場

料金：当日 2,000円／予約 1,800円

※薄茶、季節の上生菓子、懐紙などを含みます。

※予約優先。予約の際はOKANOアークヒルズ店にお電話ください（03-6274-6286）。

■春のガーデン特別公開～スプリング・オープン・ガーデン～

通常非公開の「ルーフガーデン」を、期間限定で一般公開！

美しい緑や花々をお楽しみください。

日時：3月22日（日）、4月4日（土）10：00～14:00

3月27日（金）～4月3日（金）、4月5日（日）10:00～16:00

■観て、聴いて、楽しむ！音楽ライブ＆練り歩きパフォーマンス

桜の装飾の周りでは、芝生を客席に音楽ライブや練り歩きのパフォーマンスを実施。会場全体を熱気の渦に包みこみます。

●音楽ライブストンプ・スリー

ディキシー/ニューオリンズなどのトラッド・ジャズユニットを牽引するサックス/アコーディオン/パーカッション奏者のトリオ。1930s-40sジャズの質感をベースに、様々なスタイルにフィットしていく靭やかな音楽性と現代性を持つ。

日時：3月27日（金）17:45～18:15／19:00～19:30

竹廣類＆川又瑞代 デュオ

マヌーシュジャズ/ミュゼットを奏でるアコーディオン奏者。サポート演奏でさまざまなレコーディング、ツアー、ライブに参加。全国での演奏活動を重ねる日々。バイオリニスト川⼜瑞代とのデュオをお送りします。

日時：3月28日（土）17:30～18:00／18:30～19:00

林愛実＆emyu: デュオ

〈林愛実〉国立音楽大学演奏学科フルート専攻卒業、及び弦管打楽器ソリストコース修了。横浜国際音楽コンクール2位最高位。

〈emyu:〉中学生の頃よりアメリカ・イギリスでの演奏活動を行う。19歳で渡米留学。PSUConcert Competition 入賞。

日時：3月28日（土）14:30～15:00

橘田美穗

アコーディオンアーティスト、俳優。

情熱的でエモーショナルなプレイから見ている人が一緒に笑顔になれる場面まで、多彩な表現で活躍。

日時：3月29日（日）12:30～13:00

15:30～16:00

17:30～18:00

OTSQ (One Time Sax Quartet)

それぞれ異なるフィールドで活動するサックス奏者４人が、ジャンルレスな名曲を演奏するサックスカルテットOne Time Sax Quartet (OTSQ)。

日時：3月29日（日）14:30～15:00／16:30～17:00

●パフォーマンスちっちの紙芝居

レトロな自転車に、ソースせんべい。楽しいクイズに正解したらおもちゃのプレゼントが！テンポの良い駆け引きで、ついつい時間を忘れてしまう、とっても楽しい紙芝居です。

日時：3月28日（土）11:30～12:00／13:30～14:00

／15:30-16:00

Balloon Performer Syan

バルーンの世界チャンピオンの経歴を持つ、バルーン界の貴公子。スピード・テクニック・ イマジネーション、すべてが超ハイクオリティ。世界で活躍するワールドクラスのパフォーマー。

日時：3月29日（日）11:30～12:00／13:30～14:00

■エリアのシンボル 約1kmにわたる桜並木と期間限定のライトアップ

アークヒルズの敷地を取り囲む三方の道路（桜坂～スペイン坂）には約130本の桜の木が根を張り、約700mにおよぶ並木道が続いています。これらは1986年の開業時に植樹され、40年経った今も力強く咲き誇り、都会の真ん中・アークヒルズエリアを桜色に染め上げます。また、泉ガーデン（運営：住友不動産株式会社）とその周辺の桜並木を合わせた距離は約1kmにも。道中に登場する都会では珍しい“桜トンネル”では、桜の世界に吸い込まれるような幻想的な雰囲気も体感いただけます。その他、高層ビルと桜がコラボレーションした都心ならではの風景や、ブリッジから臨む、目線の高さに咲き誇る満開の桜など、桜の様々な表情もお楽しみいただけます。

●桜並木のライトアップ～夜ならではの妖艶な桜と幻想的な空間を体験～

春の日差しの中で楽しむ日中のお花見とは一味違った雰囲気を楽しめる夜桜。泉ガーデンや周辺地域の方々と連携し、開花時期に合わせ桜のライトアップを実施します。ライトアップにより、一層幻想的な雰囲気を醸し出し、圧巻の美しさを誇ります。

開催日：桜の開花状況に合わせて点灯

時間：17:00～22:00

場所：スペイン坂、桜坂など

※ライトアップ期間は桜の開花状況により変動します。

〈40年で28cm→153cmに成長した桜の幹〉

開業とともに敷地を取り囲む三方の道路に植樹したソメイヨシノは、平均の幹の周長が1986年28cmから、2025年に153cmを超える程に成長。桜並木は、周辺施設と合わせると約220本に及びます。

■定期開催イベントをさくらまつり仕様で特別開催！

アークヒルズで定期開催している赤坂蚤の市やヒルズマルシェを、さくらまつりの期間に合わせて特別開催。お花見に合わせた和骨董や桜の切り枝など、この時期ならではのラインナップでお届けします。

●ヒルズマルシェ 特別開催

毎週土曜に開催している人気のマルシェが、さくらまつりに合わせて時間を延長して特別開催！新鮮な野菜や季節のフルーツに加えて、桜の切り枝やワインなど、お花見を彩る特別なマルシェをお楽しみください。

日時：3月28日（土）10:00-17:00

●赤坂蚤の市 特別開催

毎月第4日曜日に開催される、アンティーク雑貨、古着、ジュエリーやライフスタイルを彩る作家の作品、フードなど、さまざまなジャンルが融合した蚤の市を特別開催します。

洋アンティークだけではなく、通常は扱わない和骨董をメインにしたこの日だけの赤坂蚤の市をお楽しみください。

日時：3月29日（日）11:00-19:00