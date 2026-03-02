eスポーツチーム「REJECT」VTuberオーディション開催のお知らせ

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、新たなREJECT所属VTuberを募集する「REJECT VTuberオーディション」を開始したことをお知らせいたします。

REJECT VTuberオーディション概要

画面の向こうで、あなたを待っている世界がある。小さな部屋からでも、誰かに届く瞬間がある。あなたの声も、きっと誰かの光になる。REJECTは、eスポーツを軸にカルチャーを広げていく仲間として、活動経験の有無を問わず、新しい才能との出会いを目指します。

■ オーディション概要

本オーディションは、REJECT所属VTuberとしてのデビューを目指す方を対象に、必要な環境整備と活動支援を行いながら、長期的に共に成長していくことを目的とした募集です。合格後は、REJECT所属タレントとして専属契約のもと活動していただきます。

■ 応募資格

〈必須〉

- 満18歳以上の方- 日本語で円滑なコミュニケーションが可能な方- 継続的に活動できる方- VTuberとしての活動を主軸に、REJECTの方針に沿って活動できる方- 心身ともに健康で、責任を持って活動できる方- eスポーツを一緒に盛り上げてくれる方

※配信・動画投稿の経験の有無は問いません（未経験可）

※個人勢として活動中の方も応募可能です

※現在、他事務所・レーベル等に所属している方は、合格後にご自身の責任で契約終了・解除が可能な方に限ります

〈歓迎〉

- ゲームが好きな方、または得意ジャンルがある方（FPS／格ゲー／その他）- 配信活動（YouTube／Twitch等）の経験がある方- 歌、トーク、ダンス、企画力に自信がある方- 成長意欲が高く、フィードバックを前向きに受け取れる方- SNSを活用した発信に抵抗がない方■ 応募期間

常時募集

※予告なく募集を締め切る場合があります

■ 選考の流れ

一次選考：書類審査・動画（音声）での審査

二次選考：面談（オンライン）

最終選考：詳細面談

※通過者のみに、各選考から2週間以内を目安にご連絡します

※選考結果・進捗に関する個別のお問い合わせにはお答えできません

■ 特設サイト

REJECT VTuberオーディション 特設サイト：https://reject.jp/vtuberAudition/

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip