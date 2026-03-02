『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』てのりぬいぐるみセット全5種を限定発売！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）は、『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』のてのりぬいぐるみセット全5種を限定発売いたします。また、本日3月2日（月）より受注予約を開始することをお知らせいたします。



『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』

「すみっこにいると、なぜか落ち着く。」そんなちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクター、すみっコぐらし。2025年10月31日（金）に劇場アニメ第4弾となる『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』が公開されました。



このたび、同作のてのりぬいぐるみセット全5種をDMM通販、Amazon.co.jp限定で発売いたします。



■商品概要

１.てのりぬいぐるみセット（しろくま、ふろしき、たぴおか(ピンク)）


DMM通販商品ページ


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cdmpcc468/




２.てのりぬいぐるみセット（ぺんぎん？、おうじ(幼少期)、おつきのコ）


DMM通販商品ページ


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cdmpcc469/




３.てのりぬいぐるみセット（とんかつ、えびふらいのしっぽ、水にぬれたほこり、乾燥剤パーツ）


DMM通販商品ページ


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cdmpcc470/




４.てのりぬいぐるみセット（ねこ、ざっそう、つめとぎモンスター）


DMM通販商品ページ


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cdmpcc471/






５.てのりぬいぐるみセット（とかげ、にせつむり、こくみん(けらい)）


DMM通販商品ページ


https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cdmpcc472/




価格：各7,480円（税込）


受注予約期間：2026年3月2日（月）12：00～2026年5月10日（日）23：59


※注意事項


・上記期間内にご注文いただいた方は、必ず商品をご購入いただけます。受注予約期間終了後は、発売日以降の通常販売となりますが、初回生産数量に達し次第、販売を終了いたしますので、ご予約をおすすめいたします。


・期間中にご予約いただいた場合、商品のお届けは2026年10月中旬頃を予定しております。


なお、海外情勢や天候により変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


・DVDなどの映像商品ではなく、てのりぬいぐるみのみとなります。


・画像はイメージになります。実際の商品と異なる場合ががございますので、あらかじめご了承ください。



発売元：合同会社DMM.com


製造元：サンエックス株式会社 OEM事業部



■特典情報

DMM通販特典　アクリルコースター（全1種）




Amazon.co.jp特典　ミニアクリルスタンド（全5種）




※特典の付与条件は各商品ページをご覧ください。


- DMM pictures Information
https://pictures.dmm.com/information/202603021348/
- Amazon.co.jp『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』特設ページ
https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=215527466051(https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=215527466051)


■『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』ストーリー

すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。


そんなある日のこと、くもり空の上からとつぜん何かが落ちてきた！


「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、


それは空の王国からやってきた＜おうじ＞と＜おつきのコ＞だった。


王国は今しんこくな水不足で、


おうじはひとりで解決しようとがんばっているけど、おつきのコは心配そう。


水不足を解決するためのヒントが「みずのしんでん」にあることを知り、


すみっコたちも加わって、雲の上の大冒険にいざ、出発！



【作品情報】 映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ


公式サイト：https://sumikkogurashi-movie.com/


公式X：https://x.com/sumikko_movie


公式Instagram：https://www.instagram.com/sumikko_movie/



(C)2025 日本すみっコぐらし協会映画部



