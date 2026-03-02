変化の時代を勝ち抜く 情報精査・活用サービス である

フォーカスインサイト をリリース ～ 外部情報を見極め、まだ見ぬ価値を紡ぎ出して ビジネスを成長させる ～

株 式会社ジー・サーチは、企業・団体向け の情報精査・活用サービス であるフォーカスインサイトを2026年3月2日より提供開始します。

本サービスは、技術情報や規制情報、規格、業界動向など、グローバルな重要情報の把握を必要とする企業や組織向けの情報管理サービスです。国内外の文献データベースや官公庁ウェブサイトなどに公開されている情報を一元的に収集し、継続的に評価・管理することができます 。

生成AIの急速な普及は情報収集の効率化を大きく進展させた一方で、情報量の増加や偽・誤情報（注1） の拡散により、必要な情報の信頼性を見極めることが新たな課題となっています。フォーカスインサイトは、こうしたAI時代における情報選択の課題に加え、企業が長年抱えてきた情報収集の属人化や非効率、情報の偏在、重要情報の見落としといった課題を解決します。

信頼できる特定の情報源から各企業や組織に必要な情報だけをピンポイントで把握することで、重要情報の見落としを防ぎ、組織全体で一貫した情報管理体制を構築できます。また、情報源の追加も柔軟にできるため、特定の情報源に偏ることなく新たな気づきや発見を促します。

クラウド上に用意されたお客様専用環境では、情報の重要度や既読のチェック、コメントや独自分類の付与、検索やダウンロードなどの情報共有機能を備えています。本サービスをAIと併用することで、迅速で確かな意思決定と組織の競争力向上に貢献します。

課題認識

ビジネスの推進と持続的な成長には、常に最新かつ正確な情報の収集と活用が不可欠です。しかし、多くの組織は以下の課題に直面しています。

1. グローバルな情報精査・活用の仕組みづくり

近年、技術革新や市場拡大が進む中国やグローバルサウスなどの非英語圏を含む海外情報の重要性が増しています。これらの地域からの情報収集は、言語の壁や情報の爆発的な増加により、従来と同じやり方で調査品質を維持することは困難となっているのではないでしょうか。

2. ノウハウの属人化と組織的な情報調査力

情報調査の品質は、個々の担当者のスキル、経験、語学力などに大きく依存します。また、特定の担当者への業務集中やノウハウの属人化が生じることで 、担当者の異動や業務の変化によって組織としての調査レベル低下を招く恐れもあります。事業継続性および持続的な成長を実現するためには、個人に依存しない、組織としての情報調査力を整備する必要があるのではないでしょうか。

3. 情報収集におけるコンプライアンス対応

外部情報の収集には、データベースライセンス管理、情報の社内共有における著作権法やライセンスの遵守など、コンプライアンス対応に細心の注意が必要です。また、一見して見分けがつかない偽・誤情報（注1） にも十分留意する必要があります。組織的な情報リテラシーを醸成・維持し、既に契約しているライセンスを効率的に活用するなど、安心して利用できる仕組みを構築する必要があるのではないでしょうか。

提供価値

フォーカスインサイト では、企業が直面する情報精査・活用の課題を解決し、意思決定の高度化と組織力の強化を支援するため、以下の価値を提供します。

1. 研究活動や事業推進における意思決定支援とグローバルな事業戦略の解像度向上

お客様の関心領域に関する国内外の公開情報を自動で収集し、技術・業界の動向、海外の規制や市場変化などをタイムリーに把握できます。これにより、研究開発や事業推進における意思決定の迅速化と質の向上に貢献し、グローバル規模での事業戦略の解像度を高めます。

2. 情報収集品質の向上と重要情報の見落とし防止

お客様からのヒアリングに基づき、情報源や検索条件を設定する際には、弊社の情報検索専門家（インフォメーションプロフェッショナル）が支援します。不要な情報を抑えつつ、必要な情報を確実に把握できるようにすることで、担当者ごとの調査品質のばらつきを解消し、重要情報の見落としを防ぎます。

3. 情報共有・評価機能による組織の管理体制の強化と人材育成

お客様専用のクラウド環境上で、コメントや独自分類、重要度設定、既読・未読管理などの情報共有・評価機能を提供します。複数の部門や担当者が同一のツールで情報を管理・活用することで、組織内外のコミュニケーションを促進し、情報リテラシーの向上と意思決定を担う人材の育成に貢献します。

4. 著作権の遵守とコンプライアンス対応

収集対象となる文献データベースやウェブサイトの著作権や利用条件を事前に確認し、コンプライアンスリスクを回避できるよう支援します。これにより、お客様は法的リスクを懸念することなく、安心して情報活用に集中できます。

ご提供プラン ・導入方法

フォーカスインサイトの費用は、サービス利用料金（初期費、サービス利用料）、コンテンツ料金（有償コンテンツの場合）、導入・運用支援サービス料金など、お客様のご要望に応じた費用で構成されます。

お客様の情報ニーズや企業規模に合わせて、低価格で導入しやすいプランから、個別のカスタマイズやサービス拡張に対応したプランまで、柔軟な料金体系をご用意しております。

導入プロセスはシンプルです。最初に、お客様の関心領域・対象テーマをヒアリングさせていただき、必要に応じて、弊社の文献調査分析のプロフェッショナルが最適な情報源や検索条件をご提案します。標準的なリードタイムは1ヶ月程度となります。その後は定期的なフォローアップを通じ、継続的な情報管理体制構築を支援します。

費用については、情報の種類やご利用規模などをヒアリングさせていただいた上、個別御見積となります。詳細は下記のお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

https://jdream3.com/inquiry/

販売目標

2028年に累計400社の導入を目指します。

今後のサービス展開

株式会社ジー・サーチは、フォーカスインサイト を通じ、企業や組織の事業推進や研究開発活動を支援し、あらゆる産業のイノベーション創出と事業成長に貢献してまいります。今後は、AI技術を活用した情報分析機能の強化、特定の産業に特化した情報源の拡充、組織内情報との連携によるパーソナライズされた情報提供を推進し、お客様ニーズに合わせたサービス強化を行います。

サービス提供開始日

2026年3月2日（月）より提供開始

用語説明

（注1）偽・誤情報

ジー ・サーチは、偽・誤情報やAIの進化にともなって生じる様々な課題に対し、世界中の先端企業が協力して解決策を生み出すためのコンソーシアム（共同体）であるFrontria（フロントリア）に参画し、信頼と共に皆さまの情報活用の可能性を追求していきます。

https://portal.research.global.fujitsu.com/frontria/