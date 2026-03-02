ちぃたん☆ぼんばーずOSK、3月生誕祭企画 メンバーRiriがファンへの感謝と今後の目標を語る
アイドルグループ「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」は、3月生誕祭企画としてメンバーRiriを特集。ファンへの感謝、ステージパフォーマンスへのこだわり、グループとしての目標など、今後の成長に向けたコメントを公開しました。
アイドルグループ 「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」 は、3月生誕祭企画としてメンバー Riri にスポットを当てた特集を実施いたしました。
生誕を迎えるRiriは、これまでの活動を振り返りながら、ファンへの感謝や自身の成長、そして今後の目標について率直な想いを語っています。
■ ファンへの感謝
「自分にもファンがついてくれたことです。この気持ちは一生忘れません」
活動を通して応援してくれる存在の大きさを実感しているというRiri。
支えてくれるファンへの感謝を胸に、日々の活動に取り組んでいます。
■ ステージパフォーマンスへのこだわり
「ステージパフォーマンスです。ファンの方にもっと楽しんでもらえるように色々考えています」
ライブでは表情や動き、構成まで意識し、より楽しんでもらえるステージ作りを心がけているとのことです。
■ 応援への覚悟
「応援してくれたことを絶対に後悔させないです。自慢の推しになれるようにこれからも成長します」
応援に応えられる存在でありたいという強い意志を示しました。
■ グループとしての目標
「ちぃたん☆ぼんばーずOSKを全国に広め、誰が聞いても認知されるグループを目指しています」
個人の成長とともに、グループ全体の発展も目標に掲げています。
■ 大切にしていること
「ファンの人とメンバーへの気遣いです。笑顔がみんなを幸せにできると思っています」
周囲への気遣いと笑顔を大切にする姿勢も、Ririの魅力のひとつです。
ちぃたん☆ぼんばーずOSKでは、今後も生誕月ごとにメンバー特集を実施し、それぞれの個性や想いを発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342953/images/bodyimage1】
配信元企業：ONTIMES株式会社
