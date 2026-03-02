TVアニメ『地縛少年花子くん２』より 瞳と背景が“キラリ”と光るホログラム仕様となった【ホロEYE缶バッジ】が登場！ ポップでオシャレな缶バッジは必見です！

