TVアニメ『地縛少年花子くん２』より 瞳と背景が“キラリ”と光るホログラム仕様となった【ホロEYE缶バッジ】が登場！ ポップでオシャレな缶バッジは必見です！
TVアニメ『地縛少年花子くん２』より、等身イラストを使用した【ホロEYE缶バッジ(全8種/トレーディング)】の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他での販売を予定しております。
【商品詳細】
■TVアニメ『地縛少年花子くん２』ホロEYE缶バッジ(全8種)※トレーディング商品
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342769/images/bodyimage1】
TVアニメ『地縛少年花子くん２』ホロEYE缶バッジが登場！
キャラクターの瞳と背景デザインが“キラリ”と光るホログラム仕様となっているのが、本商品最大の特徴です。
モノトーンアレンジをしたキャラクタービジュアルに、オシャレな装飾デザインを施した缶バッジです。
身につけることはもちろん、並べて飾るのもおすすめですよ！
本商品は、全8種の缶バッジの中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全8種をコンプリートすることができます！
キラリと輝く缶バッジを、ぜひお手にとってくださいね…！
・素材：金属・紙・PET
・サイズ：57mm
・価格：1個 550円(税込)/1BOX(8個入り) 4,400円(税込)
・種類：全8種([花子くん]・[八尋寧々]・[源 光] ・[源 輝] ・[蒼井 茜（時計守）]・[赤根 葵]・[ミツバ]・[つかさ])
・メーカー：株式会社NEO GATE
【発売予定日】
2026年6月上旬より順次発売予定。
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
【ご予約について】
2026年3月2日(月)12：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
<株式会社NEO GATE公式商品ページ> https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
<株式会社NEO GATE公式X> https://x.com/neogate0
<会社概要>
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年(平成26年)5月21日
代表者：影近 征也(かげちか まさや)
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
<本件に関するお問い合わせ>
株式会社NEO GATE
企画営業部 森山 来美
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会
