音声入力でかわいい猫忍者を育てるおしゃべり育成 x タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』がクローズドβテストを完了
株式会社Pit-Step（本社：東京都中央区）は、開発中の育成シミュレーション × タクティカルバトルRPG『NINJA CATS: Tactics』 のクローズドβテスト期間を終了したことをお知らせいたします。
本作は、プレイヤーがマイクを通じて“猫忍者”に話しかけ、声で育成できる新感覚のゲームです。見た目も性格も異なる個性豊かな16体の猫忍者は、最新AIによる音声認識と感情生成によってプレイヤーの言葉にリアルタイムで反応するため、彼らとのコミュニケーションを楽しみつつ愛情を注いで育てることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342958/images/bodyimage1】
クローズドβテスト概要
今回のクローズドβテストは、『NINJA CATS: Tactics』の正式リリースに向けて、ゲームバランスの調整、AIサーバー負荷検証、不具合の発見および修正を目的として実施いたしました。募集・抽選をもとにご参加いただいたテスト参加者の皆さまから多数のフィードバックを頂戴し、その内容をもとに現在も継続的な開発およびアップデートを進めております。
■ プレイ可能な内容
・猫忍者の育成（音声入力による育成）
・タクティカルバトル（ソロモード）
・ストーリーモードの序盤ステージ 他
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342958/images/bodyimage2】
本作品の基本情報
・ゲームタイトル：NINJA CATS: Tactics
・ジャンル：育成シミュレーション × タクティカルバトル
・対応ハード：PC（Windows）
・プレイ人数：1人（オンラインPvPあり）
・対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字）
・開発元：株式会社Pit-Step
・Steamページ： https://store.steampowered.com/app/3554660/NINJA_CATS_Tactics/
・トレーラー： https://youtu.be/rStR25rLZ7E
・公式サイト： https://ninja-cats-tactics.jp/
本作は、2026年にSteamにて早期アクセス公開を予定しております。具体的なリリース日につきましては、決定次第、公式サイトおよび公式Xアカウント（ https://x.com/NinjaCatsTactic ）にてお知らせいたします。
配信元企業：株式会社Pit-Step
配信元企業：株式会社Pit-Step
